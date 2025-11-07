Live Radio
Home » Sports » 2025 NWSL Playoff Glance

2025 NWSL Playoff Glance

The Associated Press

November 7, 2025, 10:16 PM

All Times EST

Quarterfinals

Friday, Nov. 7

Orlando 2, Seattle 0

Saturday, Nov. 8

Washington vs. Louisville, noon (CBS/Paramount+)

Sunday, Nov. 10

Kansas City vs. Gotham FC, 12:30 p.m. (ABC)

Portland vs. San Diego, 3 p.m. (ABC)

Semifinals

Sunday, Nov. 16

Washington/Louisville winner vs. Portland/San Diego winner, TBD

Kansas City/Gotham FC winner vs. Orlando, TBD

Championship

Saturday, Nov. 22

At PayPal Park

San Jose, Calif.

Semifinal winners, 8 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up