2025 MLS Playoff Glance

The Associated Press

November 2, 2025, 11:14 PM

All Times EDT

Wild Card

Eastern Conference

Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1

Western Conference

Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1

First Round – Best of 3 (x-if necessary)

Eastern Conference

Philadelphia 2, Chicago 0

Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks

Saturday, Nov. 1: Philadelphia 3, Chicago 0

Cincinnati 1, Columbus 1

Monday, Oct. 27: Cincinnati 1, Columbus 0

Sunday, Nov. 2: Columbus 4, Cincinnati 0

Saturday, Nov. 8: Columbus at Cincinnati, TBD

Miami 1, Nashville 1

Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1

Saturday, Nov. 1: Nashville 2, Miami 1

Saturday, Nov. 8: Nashville at Miami, TBD

New York City 1, Charlotte 1

Tuesday, Oct. 28: New York City 1, Charlotte 0

Saturday, Nov. 1: Charlotte 0, New York City 0, Charlotte wins 7-6 on penalty kicks

Friday, Nov. 7: New York City at Charlotte, TBD

Western Conference

San Diego 1, Portland 1

Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1

Saturday, Nov. 1: Portland 2, San Diego 2, Portland wins 3-2 on penalty kicks

Sunday, Nov. 9: Portland at San Diego, TBD

Vancouver 2, Dallas 0

Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0

Saturday, Nov. 1: Vancouver 1, at Dallas 1, Vancouver wins 4-2 on penalty kicks

Minnesota 1, Seattle 0

Monday, Oct. 27: Seattle 0 Minnesota 0, Minnesota wins 3-2 on penalty kicks

Monday, Nov. 3: Minnesota at Seattle, 10:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Seattle at Minnesota, TBD

Los Angeles FC 2, Austin 0

Wednesday, Oct. 29: Los Angeles FC 2, Austin 1

Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC 4, Austin 1

Conference Semifinals

Nov. 22 – Nov. 23

Eastern Conference: TBD

Western Conference: TBD

Conference Final

Nov. 29 – Nov. 30

Semifinal winners, TBD

Championship

Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.

