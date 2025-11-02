Live Radio
Home » Sports » 2025 Gold Glove Winners

2025 Gold Glove Winners

The Associated Press

November 2, 2025, 10:11 PM

American League

P — Max Fried, New York (Yankees)

C — Dillon Dingler, Detroit

1B — Ty France, Minnesota/Toronto

2B — Marcus Semien, Texas

3B — Maikel Garcia, Kansas City

SS — Bobby Witt Jr., Kansas City

LF — Steven Kwan, Cleveland

CF — Ceddanne Rafaela, Boston

RF — Wilyer Abreu, Boston

UTILITY — Mauricio Dubón, Texas

National League

P — Logan Webb, San Francisco

C — Patrick Bailey, San Francisco

1B — Matt Olson, Atlanta

2B — Nico Hoerner, Chicago (Cubs)

3B — Ke’Bryan Hayes, Pittsburgh/Cincinnati

SS — Masyn Winn, St. Louis

LF — Ian Happ, Chicago (Cubs)

CF — Pete Crow-Armstrong, Chicago (Cubs)

RF — Fernando Tatis Jr., San Diego

UTILITY — Javier Sanoja, Miami

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

