2025 Gold Glove Winners

American League
P — Max Fried, New York (Yankees)
C — Dillon Dingler, Detroit
1B — Ty France, Minnesota/Toronto
2B — Marcus Semien, Texas
3B — Maikel Garcia, Kansas City
SS — Bobby Witt Jr., Kansas City
LF — Steven Kwan, Cleveland
CF — Ceddanne Rafaela, Boston
RF — Wilyer Abreu, Boston
UTILITY — Mauricio Dubón, Texas
National League
P — Logan Webb, San Francisco
C — Patrick Bailey, San Francisco
1B — Matt Olson, Atlanta
2B — Nico Hoerner, Chicago (Cubs)
3B — Ke’Bryan Hayes, Pittsburgh/Cincinnati
SS — Masyn Winn, St. Louis
LF — Ian Happ, Chicago (Cubs)
CF — Pete Crow-Armstrong, Chicago (Cubs)
RF — Fernando Tatis Jr., San Diego
UTILITY — Javier Sanoja, Miami
