No. 1 Ohio St. (7-0) did not play. Next: vs. Penn St., Saturday.
No. 2 Indiana (8-0) did not play. Next: at Maryland, Saturday.
No. 3 Texas A&M (8-0) did not play. Next: at No. 19 Missouri, Saturday.
No. 4 Alabama (7-1) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 5 Georgia (6-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.
No. 6 Oregon (7-1) did not play. Next: at Iowa, Saturday.
No. 7 Mississippi (7-1) did not play. Next: vs. South Carolina, Saturday.
No. 8 Georgia Tech (8-0) did not play. Next: at NC State, Saturday.
No. 9 Vanderbilt (7-1) did not play. Next: at No. 20 Texas, Saturday.
No. 10 Miami (6-1) did not play. Next: at SMU, Saturday.
No. 10 BYU (8-0) did not play. Next: at No. 13 Texas Tech, Saturday.
No. 12 Notre Dame (5-2) did not play. Next: at Boston College, Saturday.
No. 13 Texas Tech (7-1) did not play. Next: at Kansas St., Saturday.
No. 14 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. No. 18 Oklahoma, Saturday.
No. 15 Virginia (7-1) did not play. Next: at California, Saturday.
No. 16 Louisville (6-1) did not play. Next: at Virginia Tech, Saturday.
No. 17 Cincinnati (7-1) did not play. Next: at No. 24 Utah, Saturday.
No. 18 Oklahoma (6-2) did not play. Next: at No. 14 Tennessee, Saturday.
No. 19 Missouri (6-2) did not play. Next: vs. No. 3 Texas A&M, Saturday.
No. 20 Texas (6-2) did not play. Next: vs. No. 9 Vanderbilt, Saturday.
No. 21 Michigan (6-2) did not play. Next: vs. Purdue, Saturday.
No. 22 Houston (7-1) did not play. Next: vs. West Virginia, Saturday.
No. 23 Southern Cal (5-2) did not play. Next: at Nebraska, Saturday.
No. 24 Utah (6-2) did not play. Next: vs. No. 17 Cincinnati, Saturday.
No. 25 Memphis (8-1) beat Rice 38-14. Next: vs. Tulane, Friday.
