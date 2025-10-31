Live Radio
Home » Sports » The AP Top 25 Fared

The AP Top 25 Fared

The Associated Press

October 31, 2025, 11:04 PM

No. 1 Ohio St. (7-0) did not play. Next: vs. Penn St., Saturday.

No. 2 Indiana (8-0) did not play. Next: at Maryland, Saturday.

No. 3 Texas A&M (8-0) did not play. Next: at No. 19 Missouri, Saturday.

No. 4 Alabama (7-1) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.

No. 5 Georgia (6-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.

No. 6 Oregon (7-1) did not play. Next: at Iowa, Saturday.

No. 7 Mississippi (7-1) did not play. Next: vs. South Carolina, Saturday.

No. 8 Georgia Tech (8-0) did not play. Next: at NC State, Saturday.

No. 9 Vanderbilt (7-1) did not play. Next: at No. 20 Texas, Saturday.

No. 10 Miami (6-1) did not play. Next: at SMU, Saturday.

No. 10 BYU (8-0) did not play. Next: at No. 13 Texas Tech, Saturday.

No. 12 Notre Dame (5-2) did not play. Next: at Boston College, Saturday.

No. 13 Texas Tech (7-1) did not play. Next: at Kansas St., Saturday.

No. 14 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. No. 18 Oklahoma, Saturday.

No. 15 Virginia (7-1) did not play. Next: at California, Saturday.

No. 16 Louisville (6-1) did not play. Next: at Virginia Tech, Saturday.

No. 17 Cincinnati (7-1) did not play. Next: at No. 24 Utah, Saturday.

No. 18 Oklahoma (6-2) did not play. Next: at No. 14 Tennessee, Saturday.

No. 19 Missouri (6-2) did not play. Next: vs. No. 3 Texas A&M, Saturday.

No. 20 Texas (6-2) did not play. Next: vs. No. 9 Vanderbilt, Saturday.

No. 21 Michigan (6-2) did not play. Next: vs. Purdue, Saturday.

No. 22 Houston (7-1) did not play. Next: vs. West Virginia, Saturday.

No. 23 Southern Cal (5-2) did not play. Next: at Nebraska, Saturday.

No. 24 Utah (6-2) did not play. Next: vs. No. 17 Cincinnati, Saturday.

No. 25 Memphis (8-1) beat Rice 38-14. Next: vs. Tulane, Friday.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up