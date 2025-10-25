No. 1 Ohio St. (7-0) did not play. Next: vs. Penn St., Saturday. No. 2 Indiana (8-0) beat UCLA 56-6.…

No. 1 Ohio St. (7-0) did not play. Next: vs. Penn St., Saturday.

No. 2 Indiana (8-0) beat UCLA 56-6. Next: at Maryland, Saturday.

No. 3 Texas A&M (7-0) at No. 20 LSU. Next: at No. 15 Missouri, TBA.

No. 4 Alabama (6-1) beat South Carolina 29-22. Next: vs. No. 20 LSU, TBA.

No. 5 Georgia (6-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.

No. 6 Oregon (6-1) vs. Wisconsin. Next: at Iowa, TBA.

No. 7 Georgia Tech (8-0) beat Syracuse 41-16. Next: at NC State, TBA.

No. 8 Mississippi (7-1) beat No. 13 Oklahoma 34-26. Next: vs. South Carolina, TBA.

No. 9 Miami (5-1) vs. Stanford. Next: at SMU, TBA.

No. 10 Vanderbilt (6-1) beat No. 15 Missouri 17-10. Next: at No. 22 Texas, Saturday.

No. 11 BYU (7-0) beat Iowa St. 41-27. Next: at No. 14 Texas Tech, TBA.

No. 12 Notre Dame (5-2) did not play. Next: at Boston College, TBA.

No. 13 Oklahoma (6-2) lost to No. 8 Mississippi 34-26. Next: at No. 17 Tennessee, TBA.

No. 14 Texas Tech (6-1) beat Oklahoma St. 42-0. Next: at Kansas St., TBA.

No. 15 Missouri (6-1) lost to No. 10 Vanderbilt 17-10. Next: vs. No. 3 Texas A&M, TBA.

No. 16 Virginia (7-1) beat North Carolina 17-16, OT. Next: at California, TBA.

No. 17 Tennessee (5-2) at Kentucky. Next: vs. No. 13 Oklahoma, TBA.

No. 18 South Florida (6-2) lost to Memphis 34-31. Next: vs. UTSA, Thursday.

No. 19 Louisville (5-1) vs. Boston College. Next: at Virginia Tech, Saturday.

No. 20 LSU (5-2) vs. No. 3 Texas A&M. Next: at No. 4 Alabama, TBA.

No. 21 Cincinnati (6-1) beat Baylor 41-20. Next: at Utah, TBA.

No. 22 Texas (5-2) at Mississippi St.. Next: vs. No. 10 Vanderbilt, Saturday.

No. 23 Illinois (5-2) lost to Washington 42-25. Next: vs. Rutgers, Saturday.

No. 24 Arizona St. (5-2) vs. Houston. Next: at Iowa St., TBA.

No. 25 Michigan (5-2) at Michigan St.. Next: vs. Purdue, Saturday.

