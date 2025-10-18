No. 1 Ohio St. (6-0) at Wisconsin. Next: vs. Penn St., TBA.
No. 2 Miami (5-1) lost to Louisville 24-21, Friday. Next: vs. Stanford, Saturday.
No. 3 Indiana (6-0) vs. Michigan St.. Next: vs. UCLA, TBA.
No. 4 Texas A&M (6-0) at Arkansas. Next: at No. 10 LSU, Saturday.
No. 5 Mississippi (6-0) at No. 9 Georgia. Next: at No. 14 Oklahoma, Saturday.
No. 6 Alabama (5-1) vs. No. 11 Tennessee. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 7 Texas Tech (6-0) at Arizona St.. Next: vs. Oklahoma St., Saturday.
No. 8 Oregon (5-1) at Rutgers. Next: vs. Wisconsin, TBA.
No. 9 Georgia (5-1) vs. No. 5 Mississippi. Next: at Florida, Saturday.
No. 10 LSU (5-2) lost to No. 17 Vanderbilt 31-24. Next: vs. No. 4 Texas A&M, Saturday.
No. 11 Tennessee (5-1) at No. 6 Alabama. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 12 Georgia Tech (7-0) beat Duke 27-18. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 13 Notre Dame (4-2) vs. No. 20 Southern Cal. Next: at Boston College, TBA.
No. 14 Oklahoma (6-1) beat South Carolina 26-7. Next: vs. No. 5 Mississippi, Saturday.
No. 15 BYU (6-0) vs. No. 23 Utah. Next: at Iowa St., Saturday.
No. 16 Missouri (5-1) at Auburn. Next: at No. 17 Vanderbilt, TBA.
No. 17 Vanderbilt (6-1) beat No. 10 LSU 31-24. Next: vs. No. 16 Missouri, TBA.
No. 18 Virginia (5-1) vs. Washington St.. Next: at North Carolina, Saturday.
No. 19 South Florida (5-1) vs. FAU. Next: at No. 22 Memphis, Saturday.
No. 20 Southern Cal (5-1) at No. 13 Notre Dame. Next: at No. 25 Nebraska, TBA.
No. 21 Texas (4-2) at Kentucky. Next: at Mississippi St., TBA.
No. 22 Memphis (6-0) at UAB. Next: vs. No. 19 South Florida, Saturday.
No. 23 Utah (5-1) at No. 15 BYU. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 24 Cincinnati (5-1) at Oklahoma St.. Next: vs. Baylor, Saturday.
No. 25 Nebraska (5-2) lost to Minnesota 24-6, Friday. Next: vs. Northwestern, TBA.
