No. 1 Ohio St. (6-0) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 2 Miami (5-1) lost to Louisville 24-21. Next: vs. Stanford, Saturday.
No. 3 Indiana (6-0) did not play. Next: vs. Michigan St., Saturday.
No. 4 Texas A&M (6-0) did not play. Next: at Arkansas, Saturday.
No. 5 Mississippi (6-0) did not play. Next: at No. 9 Georgia, Saturday.
No. 6 Alabama (5-1) did not play. Next: vs. No. 11 Tennessee, Saturday.
No. 7 Texas Tech (6-0) did not play. Next: at Arizona St., Saturday.
No. 8 Oregon (5-1) did not play. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 9 Georgia (5-1) did not play. Next: vs. No. 5 Mississippi, Saturday.
No. 10 LSU (5-1) did not play. Next: at No. 17 Vanderbilt, Saturday.
No. 11 Tennessee (5-1) did not play. Next: at No. 6 Alabama, Saturday.
No. 12 Georgia Tech (6-0) did not play. Next: at Duke, Saturday.
No. 13 Notre Dame (4-2) did not play. Next: vs. No. 20 Southern Cal, Saturday.
No. 14 Oklahoma (5-1) did not play. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 15 BYU (6-0) did not play. Next: vs. No. 23 Utah, Saturday.
No. 16 Missouri (5-1) did not play. Next: at Auburn, Saturday.
No. 17 Vanderbilt (5-1) did not play. Next: vs. No. 10 LSU, Saturday.
No. 18 Virginia (5-1) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 19 South Florida (5-1) did not play. Next: vs. FAU, Saturday.
No. 20 Southern Cal (5-1) did not play. Next: at No. 13 Notre Dame, Saturday.
No. 21 Texas (4-2) did not play. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 22 Memphis (6-0) did not play. Next: at UAB, Saturday.
No. 23 Utah (5-1) did not play. Next: at No. 15 BYU, Saturday.
No. 24 Cincinnati (5-1) did not play. Next: at Oklahoma St., Saturday.
No. 25 Nebraska (5-2) lost to Minnesota 24-6. Next: vs. Northwestern, TBA.
