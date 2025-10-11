No. 1 Ohio St. (6-0) beat No. 17 Illinois 34-16. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 2 Miami (5-0) did not play. Next: vs. Louisville, Friday.
No. 3 Oregon (5-1) lost to No. 7 Indiana 30-20. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 4 Mississippi (6-0) beat Washington St. 24-21. Next: at No. 10 Georgia, Saturday.
No. 5 Texas A&M (5-0) vs. Florida. Next: at Arkansas, Saturday.
No. 6 Oklahoma (5-1) lost to Texas 23-6. Next: at South Carolina, TBA.
No. 7 Indiana (6-0) beat No. 3 Oregon 30-20. Next: vs. Michigan St., Saturday.
No. 8 Alabama (5-1) beat No. 14 Missouri 27-24. Next: vs. No. 12 Tennessee, Saturday.
No. 9 Texas Tech (5-0) vs. Kansas. Next: at No. 21 Arizona St., Saturday.
No. 10 Georgia (4-1) at Auburn. Next: vs. No. 4 Mississippi, Saturday.
No. 11 LSU (4-1) vs. South Carolina. Next: at No. 20 Vanderbilt, TBA.
No. 12 Tennessee (5-1) beat Arkansas 34-31. Next: at No. 8 Alabama, Saturday.
No. 13 Georgia Tech (6-0) beat Virginia Tech 35-20. Next: at Duke, Saturday.
No. 14 Missouri (5-1) lost to No. 8 Alabama 27-24. Next: at Auburn, TBA.
No. 15 Michigan (4-1) at Southern Cal. Next: vs. Washington, Saturday.
No. 16 Notre Dame (4-2) beat NC State 36-7. Next: vs. Southern Cal, Saturday.
No. 17 Illinois (5-2) lost to No. 1 Ohio St. 34-16. Next: at Washington, TBA.
No. 18 BYU (5-0) at Arizona. Next: vs. Utah, Saturday.
No. 19 Virginia (5-1) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 20 Vanderbilt (5-1) did not play. Next: vs. No. 11 LSU, TBA.
No. 21 Arizona St. (4-1) at Utah. Next: vs. No. 9 Texas Tech, Saturday.
No. 22 Iowa St. (5-2) lost to Colorado 24-17. Next: vs. No. 18 BYU, TBA.
No. 23 Memphis (6-0) did not play. Next: at UAB, Saturday.
No. 24 South Florida (5-1) beat North Texas 63-36, Friday. Next: vs. FAU, Saturday.
No. 25 Florida St. (3-3) lost to Pittsburgh 34-31. Next: at Stanford, Saturday.
