No. 1 Ohio St. (5-0) did not play. Next: at No. 17 Illinois, Saturday.
No. 2 Miami (5-0) did not play. Next: vs. Louisville, Friday.
No. 3 Oregon (5-0) did not play. Next: vs. No. 7 Indiana, Saturday.
No. 4 Mississippi (5-0) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 5 Texas A&M (5-0) did not play. Next: vs. Florida, Saturday.
No. 6 Oklahoma (5-0) did not play. Next: at Texas, Saturday.
No. 7 Indiana (5-0) did not play. Next: at No. 3 Oregon, Saturday.
No. 8 Alabama (4-1) did not play. Next: at No. 14 Missouri, Saturday.
No. 9 Texas Tech (5-0) did not play. Next: vs. Kansas, Saturday.
No. 10 Georgia (4-1) did not play. Next: at Auburn, Saturday.
No. 11 LSU (4-1) did not play. Next: vs. South Carolina, Saturday.
No. 12 Tennessee (4-1) did not play. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 13 Georgia Tech (5-0) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 14 Missouri (5-0) did not play. Next: vs. No. 8 Alabama, Saturday.
No. 15 Michigan (4-1) did not play. Next: at Southern Cal, Saturday.
No. 16 Notre Dame (3-2) did not play. Next: vs. NC State, Saturday.
No. 17 Illinois (5-1) did not play. Next: vs. No. 1 Ohio St., Saturday.
No. 18 BYU (5-0) did not play. Next: at Arizona, Saturday.
No. 19 Virginia (5-1) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 20 Vanderbilt (5-1) did not play. Next: vs. No. 11 LSU, TBA.
No. 21 Arizona St. (4-1) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 22 Iowa St. (5-1) did not play. Next: at Colorado, Saturday.
No. 23 Memphis (6-0) did not play. Next: at UAB, Saturday.
No. 24 South Florida (5-1) beat North Texas 63-36. Next: vs. FAU, Saturday.
No. 25 Florida St. (3-2) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.
