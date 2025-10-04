No. 1 Ohio St. (4-0) vs. Minnesota. Next: at No. 22 Illinois, Saturday.
No. 2 Oregon (5-0) did not play. Next: vs. No. 8 Indiana, Saturday.
No. 3 Miami (4-0) at No. 18 Florida St.. Next: vs. Louisville, Friday.
No. 4 Mississippi (5-0) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 5 Oklahoma (5-0) beat Kent St. 44-0. Next: at No. 9 Texas, Saturday.
No. 6 Texas A&M (4-0) vs. Mississippi St.. Next: vs. Florida, TBA.
No. 7 Penn St. (3-2) lost to UCLA 42-37. Next: vs. Northwestern, Saturday.
No. 8 Indiana (5-0) did not play. Next: at No. 2 Oregon, Saturday.
No. 9 Texas (3-2) lost to Florida 29-21. Next: vs. No. 5 Oklahoma, Saturday.
No. 10 Alabama (4-1) beat No. 16 Vanderbilt 30-14. Next: at No. 19 Missouri, Saturday.
No. 11 Texas Tech (4-0) at Houston. Next: vs. Kansas, Saturday.
No. 12 Georgia (4-1) beat Kentucky 35-14. Next: at Auburn, Saturday.
No. 13 LSU (4-1) did not play. Next: vs. South Carolina, TBA.
No. 14 Iowa St. (5-1) lost to Cincinnati 38-30. Next: at Colorado, Saturday.
No. 15 Tennessee (4-1) did not play. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 16 Vanderbilt (5-1) lost to No. 10 Alabama 30-14. Next: vs. No. 13 LSU, TBA.
No. 17 Georgia Tech (5-0) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 18 Florida St. (3-1) vs. No. 3 Miami. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.
No. 19 Missouri (5-0) did not play. Next: vs. No. 10 Alabama, Saturday.
No. 20 Michigan (4-1) beat Wisconsin 24-10. Next: at Southern Cal, Saturday.
No. 21 Notre Dame (3-2) beat Boise St. 28-7. Next: vs. NC State, Saturday.
No. 22 Illinois (5-1) beat Purdue 43-27. Next: vs. No. 1 Ohio St., Saturday.
No. 23 BYU (5-0) beat West Virginia 38-24, Friday. Next: at Arizona, Saturday.
No. 24 Virginia (5-1) beat Louisville 30-27. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 25 Arizona St. (4-1) did not play. Next: at Utah, Saturday.
