No. 1 Ohio St. (4-0) did not play. Next: vs. Minnesota, Saturday.
No. 2 Oregon (5-0) did not play. Next: vs. No. 8 Indiana, Saturday.
No. 3 Miami (4-0) did not play. Next: at No. 18 Florida St., Saturday.
No. 4 Mississippi (5-0) did not play. Next: vs. Washington St., Saturday.
No. 5 Oklahoma (4-0) did not play. Next: vs. Kent St., Saturday.
No. 6 Texas A&M (4-0) did not play. Next: vs. Mississippi St., Saturday.
No. 7 Penn St. (3-1) did not play. Next: at UCLA, Saturday.
No. 8 Indiana (5-0) did not play. Next: at No. 2 Oregon, Saturday.
No. 9 Texas (3-1) did not play. Next: at Florida, Saturday.
No. 10 Alabama (3-1) did not play. Next: vs. No. 16 Vanderbilt, Saturday.
No. 11 Texas Tech (4-0) did not play. Next: at Houston, Saturday.
No. 12 Georgia (3-1) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 13 LSU (4-1) did not play. Next: vs. South Carolina, TBA.
No. 14 Iowa St. (5-0) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 15 Tennessee (4-1) did not play. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 16 Vanderbilt (5-0) did not play. Next: at No. 10 Alabama, Saturday.
No. 17 Georgia Tech (5-0) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 18 Florida St. (3-1) did not play. Next: vs. No. 3 Miami, Saturday.
No. 19 Missouri (5-0) did not play. Next: vs. No. 10 Alabama, Saturday.
No. 20 Michigan (3-1) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 21 Notre Dame (2-2) did not play. Next: vs. Boise St., Saturday.
No. 22 Illinois (4-1) did not play. Next: at Purdue, Saturday.
No. 23 BYU (5-0) beat West Virginia 38-24. Next: at Arizona, Saturday.
No. 24 Virginia (4-1) did not play. Next: at Louisville, Saturday.
No. 25 Arizona St. (4-1) did not play. Next: at Utah, Saturday.
