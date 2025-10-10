Texas NHRA FallNationals Qualifying

Friday
At Texas Motorplex
Ennis, Texas
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.684 seconds, 338.88 mph; 2. Shawn Reed, 3.685, 333.56; 3. Justin Ashley, 3.688, 338.02; 4. Antron Brown, 3.695, 336.70; 5. Doug Kalitta, 3.701, 338.37; 6. Brittany Force, 3.703, 340.57; 7. Steve Torrence, 3.709, 332.59; 8. Tony Stewart, 3.724, 331.86; 9. Clay Millican, 3.737, 333.63; 10. Josh Hart, 3.740, 330.79; 11. Tony Schumacher, 3.745, 335.50; 12. Jasmine Salinas, 3.760, 332.86; 13. Ida Zetterstrom, 3.788, 326.70; 14. Doug Foley, 3.826, 321.41; 15. Mitch King, 4.131, 259.23; 16. Cameron Ferre, 4.412, 188.30.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.876, 336.07; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.889, 334.55; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.892, 330.83; 4. Chad Green, Ford Mustang, 3.901, 331.17; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 3.915, 321.68; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.918, 329.38; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.929, 327.75; 8. Bob Tasca III, Mustang, 3.932, 332.08; 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.945, 299.28; 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.954, 323.37; 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.969, 291.85; 12. Matt Hagan, Charger, 3.970, 325.36; 13. Terry Haddock, Mustang, 4.044, 304.84; 14. Dave Richards, Mustang, 4.073, 311.81; 15. Alex Laughlin, Charger, 4.073, 273.71; 16. Chris King, Charger, 4.157, 244.27. Not Qualified: 17. Blake Alexander, 4.282, 215.69.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.497, 209.88; 2. Cory Reed, Camaro, 6.504, 210.99; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.507, 210.37; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.515, 209.57; 5. Erica Enders, Camaro, 6.519, 210.69; 6. Eric Latino, Camaro, 6.519, 209.91; 7. Matt Latino, Camaro, 6.523, 207.39; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.534, 209.60; 9. Chris Vang, Camaro, 6.535, 209.64; 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.537, 211.43; 11. Greg Stanfield, Camaro, 6.539, 210.53; 12. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 210.71; 13. Stephen Bell, Camaro, 6.549, 209.50; 14. Cody Coughlin, Camaro, 6.550, 209.23; 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.552, 210.62; 16. David Cuadra, Camaro, 6.554, 210.61. Not Qualified: 17. Cristian Cuadra, 6.554, 210.26; 18. Mason McGaha, 6.564, 209.88; 19. Chris McGaha, 6.576, 210.69; 20. Fernando Cuadra Jr., 6.597, 209.34; 21. Kenny Delco, 6.601, 209.89.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, Suzuki, 6.747, 201.59; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.767, 200.35; 3. Brayden Davis, Suzuki, 6.772, 200.53; 4. Matt Smith, Buell, 6.777, 199.07; 5. Angie Smith, Buell, 6.803, 200.15; 6. John Hall, Beull, 6.815, 200.38; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.831, 195.07; 8. Chase Van Sant, Suzuki, 6.843, 198.55; 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.869, 194.38; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.871, 198.94; 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.880, 194.28; 12. Jianna Evaristo, Buell, 6.881, 195.36; 13. Clayton Howey, Suzuki, 6.885, 197.20; 14. Ryan Oehler, EBR, 6.886, 196.27; 15. Charles Poskey, Suzuki, 7.081, 189.40; 16. Lance Bonham, Buell, 7.262, 181.55.
