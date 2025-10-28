Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Oct. 29

The Associated Press

October 28, 2025, 6:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Oct. 29

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — Jacksonville St. at MTSU

8 p.m.

CBSSN — FIU at Missouri St.

COLLEGE GOLF

3 p.m.

GOLF — The 2025 East Lake Cup: Final Round, East Lake Golf Club, Atlanta

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Louisville at Notre Dame

SECN — Arkansas at Oklahoma

8 p.m.

BTN — Illinois at Minnesota

9 p.m.

ESPNU — TCU at Arizona St.

10 p.m.

BTN — UCLA at Southern Cal

GOLF

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, First Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 5

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Minnesota

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Toronto at Columbus

SOCCER (MEN’S)

3:30 p.m.

ESPNU — The German Cup: Bayern Munich at FC Koln, Second Round

SOCCER (WOMEN’S)

11:15 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Mexico vs. Paraguay, Round of 16, Sale, Morocco

2:45 p.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup: Canada vs. Zambia, Round of 16, Sale, Morocco

8 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Paris-ATP, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

11 p.m.

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Thursday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

