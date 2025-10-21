Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, Oct. 22

The Associated Press

October 21, 2025, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Oct. 22

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — MTSU at Delaware

9 p.m.

CBSSN — Missouri St. at New Mexico St.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPNU — Santa Clara at Gonzaga

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Syracuse at Boston College

SECN — Arkansas at Auburn

8 p.m.

FS1 — TCU at Kansas

10 p.m.

BTN — Oregon at UCLA

GOLF

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Hanwha LIFEPLUS International Crown, First Round, New Korea Country Club, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

5 a.m. (Thursday)

ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: First Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at New York

9:35 p.m.

ESPN — San Antonio at Dallas

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Detroit at Buffalo

TRUTV — Detroit at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Club Brugge at Bayern Munich

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: TBA

SOCCER (WOMEN’S)

8:45 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: Spain vs. South Korea, Group B, Sale, Morocco

9 p.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: Paraguay vs. New Zealand, Group F, Sale, Morocco

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP & Guangzhou-WTA Early Rounds

9:30 p.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up