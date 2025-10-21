Sports on TV for Wednesday, Oct. 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Oct. 22
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — MTSU at Delaware
9 p.m.
CBSSN — Missouri St. at New Mexico St.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPNU — Santa Clara at Gonzaga
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Syracuse at Boston College
SECN — Arkansas at Auburn
8 p.m.
FS1 — TCU at Kansas
10 p.m.
BTN — Oregon at UCLA
GOLF
10 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Hanwha LIFEPLUS International Crown, First Round, New Korea Country Club, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
5 a.m. (Thursday)
ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: First Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Cleveland at New York
9:35 p.m.
ESPN — San Antonio at Dallas
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Detroit at Buffalo
TRUTV — Detroit at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Club Brugge at Bayern Munich
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: TBA
SOCCER (WOMEN’S)
8:45 a.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: Spain vs. South Korea, Group B, Sale, Morocco
9 p.m.
FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: Paraguay vs. New Zealand, Group F, Sale, Morocco
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP & Guangzhou-WTA Early Rounds
9:30 p.m.
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds
_____
