Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Oct. 7

The Associated Press

October 6, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Oct. 7

COLLEGE GOLF

5:30 p.m.

GOLF — 2025 NB3 Collegiate: Match Play – Day 1, Twin Warriors Golf Course, Santa Ana Pueblo, N.M.

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Denver at Georgetown

MLB BASEBALL

4:05 p.m.

FS1 — A.L. Division Series: Seattle at Detroit, Game 3

8:05 p.m.

FS1 — A.L. Division Series: Toronto at N.Y. Yankees, Game 3

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Preseason: Chicago at Cleveland

NHL HOCKEY

5 p.m.

ESPN — Chicago at Florida

8 p.m.

ESPN — Pittsburgh at N.Y. Rangers

10:30 p.m.

ESPN — Colorado at Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

3:45 p.m.

FS2 — FIFA U-20 World Cup: Ukraine vs. Spain, Round of 16, Valparaíso, Chile

6:45 p.m.

FS2 — FIFA U-20 World Cup: Chile vs. Mexico, Round of 16, Valparaíso, Chile

SOCCER (WOMEN’S)

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: OL Lyonnes at Arsenal FC

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Shanghai-ATP 3rd Round; Wuhan-WTA 1st Round

11 p.m.

TENNIS — Shanghai-ATP Round of 16; Wuhan-WTA 2nd Round

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Shanghai-ATP Round of 16; Wuhan-WTA 2nd Round

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up