Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Oct. 21

The Associated Press

October 20, 2025, 1:32 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Oct. 21

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Kennesaw St. at FIU

7:30 p.m.

CBSSN — W. Kentucky at Louisiana Tech

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

BTN — Wisconsin at Indiana

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBC — Houston at Oklahoma City

PEACOCK — Houston at Oklahoma City

10 p.m.

NBC — Golden State at L.A. Lakers

PEACOCK — Golden State at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

ESPN — Florida at Boston

10 p.m.

ESPN — Colorado at Utah

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Benfica at Newcastle United

SOCCER (WOMEN’S)

8:45 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: North Korea vs. Cameroon, Group B, Sale, Morocco

11:45 a.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: U.S. vs. China, Group C, Sale, Morocco

2:45 p.m.

FS2 — FIFA U-17 World Cup Group Stage: Netherlands vs. Mexico, Group B, Sale, Morocco

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

1 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP & Guangzhou-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP & Guangzhou-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up