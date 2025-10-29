Sports on TV for Thursday, Oct. 30

(All times Eastern)
Thursday, Oct. 30
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
4 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: North Melbourne at Hawthorn
6 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Carlton at West Coast
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPNU — Norfolk St. at Delaware St.
7:30 p.m.
ESPN — Tulane at UTSA
ESPN2 — Marshall at Coastal Carolina
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Penn St. at Ohio St.
9 p.m.
BTN — Minnesota at Wisconsin
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Wake Forest at Florida St.
8 p.m.
ACCN — NC State at North Carolina
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
ESPNU — Loyola Marymount at Pepperdine
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, First Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Second Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Golden State at Milwaukee
NBL BASKETBALL
4:30 a.m. (Friday)
NBATV — New Zealand at Illawarra
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Baltimore at Miami
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Dallas at Tampa Bay
TRUTV — Dallas at Tampa Bay
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds
11 p.m.
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals
2 a.m. (Friday)
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals
