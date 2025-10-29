Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, Oct. 30

The Associated Press

October 29, 2025, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Oct. 30

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

4 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: North Melbourne at Hawthorn

6 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Carlton at West Coast

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPNU — Norfolk St. at Delaware St.

7:30 p.m.

ESPN — Tulane at UTSA

ESPN2 — Marshall at Coastal Carolina

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Penn St. at Ohio St.

9 p.m.

BTN — Minnesota at Wisconsin

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at Florida St.

8 p.m.

ACCN — NC State at North Carolina

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

ESPNU — Loyola Marymount at Pepperdine

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, First Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Second Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Golden State at Milwaukee

NBL BASKETBALL

4:30 a.m. (Friday)

NBATV — New Zealand at Illawarra

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Baltimore at Miami

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Tampa Bay

TRUTV — Dallas at Tampa Bay

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

11 p.m.

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals

2 a.m. (Friday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up