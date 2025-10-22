Sports on TV for Thursday, Oct. 23

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Oct. 23
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
4:30 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Port Adelaide at Adelaide
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — South Alabama at Georgia St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
7 p.m.
BTN — W. Michigan at Michigan
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Virginia
8 p.m.
ACCN — Notre Dame at Virginia Tech
GOLF
5 a.m.
ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: First Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Genesis Championship, First Round, Woo Jeong Hills CC, Cheonan, South Korea (Taped)
5 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Bank of Utah Championship, First Round, Black Desert Resort, Ivins, Utah
10 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Hanwha LIFEPLUS International Crown, Second Round, New Korea Country Club, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
5 a.m. (Friday)
ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: Second Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates
6 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Genesis Championship, Second Round, Woo Jeong Hills CC, Cheonan, South Korea (Taped)
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Oklahoma City at Indiana
10:05 p.m.
ESPN — Denver at Golden State
NBL BASKETBALL
4:30 a.m. (Friday)
NBATV — Cairns at Melbourne
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Chargers
SOCCER (MEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Aston Villa at Go Ahead Eagles
3 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Porto at Nottingham Forest
SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Chester, Pa.
TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Chester, Pa. (Celebrating Alex Morgan alternate-cast)
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds
9:30 p.m.
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Quarterfinals
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Team Valentin-Anderson vs. Team Cooper, Madison, Wis.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.