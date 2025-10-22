Live Radio
Sports on TV for Thursday, Oct. 23

The Associated Press

October 22, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Oct. 23

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

4:30 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Port Adelaide at Adelaide

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — South Alabama at Georgia St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

7 p.m.

BTN — W. Michigan at Michigan

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Virginia

8 p.m.

ACCN — Notre Dame at Virginia Tech

GOLF

5 a.m.

ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: First Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Genesis Championship, First Round, Woo Jeong Hills CC, Cheonan, South Korea (Taped)

5 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Bank of Utah Championship, First Round, Black Desert Resort, Ivins, Utah

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Hanwha LIFEPLUS International Crown, Second Round, New Korea Country Club, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

5 a.m. (Friday)

ESPN2 — Asia-Pacific Amateur Championship: Second Round, Emirates Golf Club’s Majlis Course, Dubai, United Arab Emirates

6 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Genesis Championship, Second Round, Woo Jeong Hills CC, Cheonan, South Korea (Taped)

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Oklahoma City at Indiana

10:05 p.m.

ESPN — Denver at Golden State

NBL BASKETBALL

4:30 a.m. (Friday)

NBATV — Cairns at Melbourne

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Chargers

SOCCER (MEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Aston Villa at Go Ahead Eagles

3 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Porto at Nottingham Forest

SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Chester, Pa.

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Chester, Pa. (Celebrating Alex Morgan alternate-cast)

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

9:30 p.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Quarterfinals

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Team Valentin-Anderson vs. Team Cooper, Madison, Wis.

