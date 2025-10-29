Sports on TV for Nov. 3 – 9

Adv01-02
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Coppin St. at Maryland
FS1 — Quinnipiac at St. John’s
7 p.m.
ACCN — Cent. Arkansas at North Carolina
ESPNU — TBA
TNT — Florida at Arizona
TRUTV — Florida at Arizona
SECN — Southern U. at Arkansas
8 p.m.
CBSSN — Lehigh at Houston
8:30 p.m.
BTN — Jackson St. at Illinois
9 p.m.
ACCN — SC State at Louisville
10:30 p.m.
BTN — Eastern Washington at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — Baylor vs. Duke, Paris
SECN — Norfolk St. at Mississippi
2:30 p.m.
ESPNU — California vs. Vanderbilt, Paris
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Brooklyn
10 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Arizona at Dallas
ESPN — Arizona at Dallas
ESPN2 — Arizona at Dallas (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
NHLN — Pittsburgh at Toronto
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
NBC — English Premier League: Everton at Sunderland
_____
Tuesday, Nov. 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Evansville at Purdue
8:30 p.m.
BTN — Robert Morris at Iowa
8:45 p.m.
ESPN — Texas vs. Duke, Charlotte, N.C.
10:30 p.m.
BTN — Hawaii at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5:30 p.m.
ESPN — UConn vs. Louisville, Annapolis, Md.
COLLEGE FIELD HOCKEY
10 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.
12:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.
3:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.
6 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — UMass at Akron
7 p.m.
ESPN2 — Miami (Ohio) at Ohio
8 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Vanderbilt, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Georgia, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Arkansas, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Tennessee, Quarterfinal, Pensacola, Fla.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Orlando at Atlanta
PEACOCK — Orlando at Atlanta
11 p.m.
NBC — Oklahoma City at L.A. Clippers
PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Carolina at N.Y. Rangers
TRUTV — Carolina at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
TNT — Tampa Bay at Colorado
TRUTV — Tampa Bay at Colorado
_____
Wednesday, Nov. 5
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Rider at Rutgers
8 p.m.
PEACOCK — S. Dakota at Creighton
8 p.m.
BTN — Alabama A&M at Indiana
9 p.m.
SECN — North Alabama at Mississippi St.
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.
3:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — N. Illinois at Toledo
ESPNU — Kent St. at Ball St.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Florida St. at Miami
SECN — Alabama at Arkansas
GOLF
9 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, First Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, First Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Minnesota at New York
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Carolina at Washington
TRUTV — Carolina at Washington
_____
Thursday, Nov. 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8 p.m.
TNT — Saint Francis at TCU
TRUTV — Saint Francis at TCU
10 p.m.
BTN — Denver at Washington
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — UTSA at South Florida
ESPN2 — Georgia Southern at Appalachian St.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis
4:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Pensacola, Fla.
5:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Pensacola, Fla.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.
GOLF
8 a.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, First Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
9 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Second Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Second Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
9 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Phoenix
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Las Vegas at Denver
_____
Friday, Nov. 7
AUTO RACING
9:25 a.m.
ESPNU — Formula 1: Practice, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo
1:25 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Sprint Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Tulsa at Rhode Island
FS1 — Georgetown at Maryland
PEACOCK — Boston U. at Northwestern
6:30 p.m.
BTN — Fort Wayne at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — Gardner-Webb at Clemson
ESPN — Kansas at North Carolina
PEACOCK — Oakland at Purdue
7:30 p.m.
PEACOCK — Mass.-Lowell at UConn
8:30 p.m.
BTN — N. Illinois at Wisconsin
CBSSN — Yale at Navy
PEACOCK — FGCU at Illinois
9 p.m.
ACCN — UAB at NC State
TNT — Utah Tech at Arizona
TRUTV — Utah Tech at Arizona
10:30 p.m.
BTN — Pepperdine at UCLA
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Louisville, Ky.
4 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPNU — TBA
8 p.m.
FS1 — Houston at UCF
9 p.m.
ESPN — Tulane at Memphis
FOX — Northwestern at Southern Cal
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Texas at Florida
GOLF
8 a.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Third Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at San Antonio
10 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Denver
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — N.Y. Rangers at Detroit
_____
Saturday, Nov. 8
AUTO RACING
8:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Sprint Race, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo
12:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
FS1 — Alabama at St. John’s
PEACOCK — Alcorn St. at Minnesota
1:30 p.m.
CW — Western Carolina at Duke
PEACOCK — South Florida at George Washington
4 p.m.
PEACOCK — Providence at Virginia Tech
7 p.m.
FOX — Arkansas at Michigan St.
10:30 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Gonzaga
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — SMU at Boston College
CBSSN — Temple at Army
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
SECN — Georgia at Mississippi St. (SkyCast)
TNT — Colorado at West Virginia
TRUTV — Colorado at West Virginia
1 p.m.
BTN — Ohio St. at Purdue
2:30 p.m.
FS1 — Maryland at Rutgers
3:30 p.m.
ABC — Texas A&M at Missouri
ACCN — Syracuse at Miami (Command Center)
CBS — TBA
CBSSN — Duke at UConn
ESPN — Syracuse at Miami
ESPN2 — Kansas at Arizona
FOX — Iowa St. at TCU
4 p.m.
ESPNU — S. Dakota St. at S. Dakota
SECN — Auburn at Vanderbilt
4:30 p.m.
BTN — TBA
CW — Stanford at North Carolina
6 p.m.
FS1 — Air Force at San Jose St.
7 p.m.
ACCN — TBA
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
7:30 p.m.
ABC — LSU at Alabama
CBSSN — Nevada at Utah St.
ESPNU — LSU at Alabama (SkyCast)
NBC — Navy at Notre Dame
PEACOCK — Navy at Notre Dame
SECN — Florida at Kentucky
9:30 p.m.
FS1 — UNLV at Colorado St.
10 p.m.
CW — Sam Houston St. at Oregon St.
GOLF
8 a.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Third Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
9 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Final Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
1:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Final Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Atlanta
10:40 p.m.
ESPN — Phoenix at L.A. Clippers
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
USA — English Premier League: Fulham at Everton
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Wolverhampton at Chelsea
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
CBS — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal
_____
Sunday, Nov. 9
AUTO RACING
11:55 a.m.
ESPN2 — Formula 1: The MSC Cruises Sao Paulo Grand Prix, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN — Marquette at Indiana
2 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at Oklahoma St.
4:30 p.m.
SECN — VMI at Missouri
6:30 p.m.
SECN — Southern Miss. at South Carolina
8:30 p.m.
ESPN — Washington at Baylor
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3 p.m.
ESPN — NC State at Southern Cal
4:30 p.m.
FS1 — Florida St. at UConn
COLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Bloomington, Ind.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Cary, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, St. Louis
ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Lakewood Ranch, Fla.
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Pittsburgh
4:30 p.m.
BTN — Penn St. at Illinois
ESPN2 — Utah at Baylor
5 p.m.
ESPN — Tennessee at Kentucky
FIGURE SKATING
2 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 NHL Trophy, Osaka, Japan
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Final Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
NFLN — Atlanta vs. Indianapolis, Berlin
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Buffalo at Miami, Cleveland at N.Y. Jets, New England at Tampa Bay, Jacksonville at Houston
FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Chicago, Baltimore at Minnesota, New Orleans at Carolina
4:05 p.m.
CBS — Arizona at Seattle
4:25 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Rams at San Francisco OR Detroit at Washington
8:20 p.m.
NBC — Pittsburgh at L.A. Chargers
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Chicago at Detroit
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Aston Villa
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Manchester City
SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal
3 p.m.
ABC — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.