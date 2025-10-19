Live Radio
Sports on TV for Monday, Oct. 20

The Associated Press

October 19, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Oct. 20

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Washington at Penn St.

8 p.m.

BTN — UCLA at Michigan St.

MLB BASEBALL

8:05 p.m.

FOX — A.L. Championship Series: Seattle at Toronto, Game 7 (If Necessary)

FS1 — A.L. Championship Series: Seattle at Toronto, Game 7 (If Necessary)

NFL FOOTBALL

7 p.m.

ABC — Tampa Bay at Detroit

ESPN — Tampa Bay at Detroit

10 p.m.

ESPN — Houston at Seattle

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Minnesota at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Brentford at West Ham United

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

9:30 p.m.

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Basel-ATP, Vienna-ATP, Tokyo-WTA & Guangzhou-WTA Early Rounds

