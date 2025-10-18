NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 3½ 3 (44½) at JACKSONVILLE at CLEVELAND 2½ 2½ (35½) Miami…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|3½
|3
|(44½)
|at JACKSONVILLE
|at CLEVELAND
|2½
|2½
|(35½)
|Miami
|at KANSAS CITY
|11½
|12½
|(45½)
|Las Vegas
|New England
|6½
|6½
|(42½)
|at TENNESSEE
|at CHICAGO
|6½
|4½
|(46½)
|New Orleans
|Philadelphia
|2½
|2½
|(43½)
|at MINNESOTA
|Carolina
|2½
|1½
|(41½)
|at NY JETS
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(48½)
|Indianapolis
|at DENVER
|8½
|7
|(40½)
|NY Giants
|at DALLAS
|2½
|1½
|(54½)
|Washington
|Green Bay
|4½
|6½
|(44½)
|at ARIZONA
|at SAN FRANCISCO
|3½
|1½
|(46½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|5½
|(52½)
|Tampa Bay
|at SEATTLE
|2½
|3
|(41½)
|Houston
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at VANDERBILT
|1½
|2½
|(47½)
|LSU
|at TCU
|2½
|2½
|(65½)
|Baylor
|at TULANE
|12½
|9½
|(45½)
|Army
|at DUKE
|1½
|3½
|(60½)
|Georgia Tech
|Arizona
|1½
|1½
|(47½)
|at HOUSTON
|at MIAMI (OH)
|11½
|12½
|(47½)
|Eastern Michigan
|at MICHIGAN
|10½
|5½
|(51½)
|Washington
|at BOWLING GREEN
|5½
|3½
|(43½)
|Central Michigan
|at BOSTON COLLEGE
|2½
|1½
|(57½)
|UConn
|Oklahoma
|4½
|5½
|(42½)
|at SOUTH CAROLINA
|at UCF
|9½
|7½
|(46½)
|West Virginia
|at TOLEDO
|24½
|24½
|(50½)
|Kent State
|Buffalo
|17½
|16½
|(46½)
|at UMASS
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(46½)
|Purdue
|Troy
|5½
|5½
|(46½)
|at UL MONROE
|at BOISE STATE
|12½
|13½
|(61½)
|UNLV
|at OHIO
|13½
|11½
|(42½)
|Northern Illinois
|at JAMES MADISON
|1½
|2½
|(47½)
|Old Dominion
|at NORTH TEXAS
|3½
|3½
|(65½)
|UTSA
|at APPALACHIAN STATE
|11½
|10½
|(48½)
|Coastal Carolina
|Texas State
|3½
|2½
|(65½)
|at MARSHALL
|at INDIANA
|24½
|27½
|(49½)
|Michigan State
|Temple
|12½
|12½
|(48½)
|at CHARLOTTE
|at AIR FORCE
|5½
|4½
|(58½)
|Wyoming
|at GEORGIA
|10½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
|Ohio State
|26½
|25½
|(41½)
|at WISCONSIN
|at CLEMSON
|10½
|5½
|(50½)
|SMU
|Akron
|1½
|1½
|(43½)
|at BALL STATE
|Texas A&M
|7½
|7½
|(58½)
|at ARKANSAS
|Memphis
|21½
|21½
|(62½)
|at UAB
|Texas Tech
|5½
|6½
|(50½)
|at ARIZONA STATE
|at FLORIDA
|11½
|9½
|(51½)
|Mississippi State
|Southern Miss
|3½
|3½
|(54½)
|at LOUISIANA
|at VIRGINIA
|16½
|17½
|(55½)
|Washington State
|Oregon
|16½
|17½
|(61½)
|at RUTGERS
|Texas
|13½
|12½
|(43½)
|at KENTUCKY
|at COLORADO STATE
|1½
|2½
|(54½)
|Hawaii
|at UCLA
|5½
|3½
|(52½)
|Maryland
|at GEORGIA SOUTHERN
|6½
|6½
|(59½)
|Georgia State
|at IOWA
|10½
|2½
|(40½)
|Penn State
|at NOTRE DAME
|10½
|9½
|(60½)
|USC
|at SOUTH FLORIDA
|20½
|20½
|(73½)
|Florida Atlantic
|Pittsburgh
|11½
|9½
|(54½)
|at SYRACUSE
|at ALABAMA
|8½
|8½
|(59½)
|Tennessee
|Missouri
|1½
|1½
|(43½)
|at AUBURN
|Utah
|1½
|3½
|(49½)
|at BYU
|Cincinnati
|21½
|23½
|(57½)
|at OKLAHOMA STATE
|at NEW MEXICO
|10½
|13½
|(49½)
|Nevada
|at OREGON STATE
|20½
|23½
|(54½)
|Lafayette
|Florida State
|16½
|17½
|(54½)
|at STANFORD
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Florida
|-144
|at BUFFALO
|+120
|at OTTAWA
|-144
|N.Y Islanders
|+120
|Edmonton
|-111
|at NEW JERSEY
|-110
|at PHILADELPHIA
|-114
|Minnesota
|-105
|at WINNIPEG
|-188
|Nashville
|+155
|at TORONTO
|-210
|Seattle
|+172
|Dallas
|-134
|at ST. LOUIS
|+112
|at MONTREAL
|-115
|N.Y Rangers
|-104
|at COLUMBUS
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
|at COLORADO
|-260
|Boston
|+210
|Carolina
|-137
|at LOS ANGELES
|+114
|at VEGAS
|-255
|Calgary
|+205
|Pittsburgh
|-137
|at SAN JOSE
|+114
