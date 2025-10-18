Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 18, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (44½) at JACKSONVILLE
at CLEVELAND (35½) Miami
at KANSAS CITY 11½ 12½ (45½) Las Vegas
New England (42½) at TENNESSEE
at CHICAGO (46½) New Orleans
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
Carolina (41½) at NY JETS
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
at DALLAS (54½) Washington
Green Bay (44½) at ARIZONA
at SAN FRANCISCO (46½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (52½) Tampa Bay
at SEATTLE 3 (41½) Houston

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at VANDERBILT (47½) LSU
at TCU (65½) Baylor
at TULANE 12½ (45½) Army
at DUKE (60½) Georgia Tech
Arizona (47½) at HOUSTON
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (47½) Eastern Michigan
at MICHIGAN 10½ (51½) Washington
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at BOSTON COLLEGE (57½) UConn
Oklahoma (42½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (46½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 24½ (50½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (46½) at UMASS
at NORTHWESTERN (46½) Purdue
Troy (46½) at UL MONROE
at BOISE STATE 12½ 13½ (61½) UNLV
at OHIO 13½ 11½ (42½) Northern Illinois
at JAMES MADISON (47½) Old Dominion
at NORTH TEXAS (65½) UTSA
at APPALACHIAN STATE 11½ 10½ (48½) Coastal Carolina
Texas State (65½) at MARSHALL
at INDIANA 24½ 27½ (49½) Michigan State
Temple 12½ 12½ (48½) at CHARLOTTE
at AIR FORCE (58½) Wyoming
at GEORGIA 10½ (56½) Ole Miss
Ohio State 26½ 25½ (41½) at WISCONSIN
at CLEMSON 10½ (50½) SMU
Akron (43½) at BALL STATE
Texas A&M (58½) at ARKANSAS
Memphis 21½ 21½ (62½) at UAB
Texas Tech (50½) at ARIZONA STATE
at FLORIDA 11½ (51½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
at VIRGINIA 16½ 17½ (55½) Washington State
Oregon 16½ 17½ (61½) at RUTGERS
Texas 13½ 12½ (43½) at KENTUCKY
at COLORADO STATE (54½) Hawaii
at UCLA (52½) Maryland
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
at IOWA 10½ (40½) Penn State
at NOTRE DAME 10½ (60½) USC
at SOUTH FLORIDA 20½ 20½ (73½) Florida Atlantic
Pittsburgh 11½ (54½) at SYRACUSE
at ALABAMA (59½) Tennessee
Missouri (43½) at AUBURN
Utah (49½) at BYU
Cincinnati 21½ 23½ (57½) at OKLAHOMA STATE
at NEW MEXICO 10½ 13½ (49½) Nevada
at OREGON STATE 20½ 23½ (54½) Lafayette
Florida State 16½ 17½ (54½) at STANFORD

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Florida -144 at BUFFALO +120
at OTTAWA -144 N.Y Islanders +120
Edmonton -111 at NEW JERSEY -110
at PHILADELPHIA -114 Minnesota -105
at WINNIPEG -188 Nashville +155
at TORONTO -210 Seattle +172
Dallas -134 at ST. LOUIS +112
at MONTREAL -115 N.Y Rangers -104
at COLUMBUS OFF Tampa Bay OFF
at COLORADO -260 Boston +210
Carolina -137 at LOS ANGELES +114
at VEGAS -255 Calgary +205
Pittsburgh -137 at SAN JOSE +114

