NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Denver 6½ 7 (43½) at NY JETS New England 3½ 3½ (45½) at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Denver
|6½
|7
|(43½)
|at NY JETS
|New England
|3½
|3½
|(45½)
|at NEW ORLEANS
|Dallas
|4½
|3
|(49½)
|at CAROLINA
|Seattle
|1½
|1½
|(47½)
|at JACKSONVILLE
|at PITTSBURGH
|6½
|5½
|(38½)
|Cleveland
|LA Chargers
|5½
|4½
|(43½)
|at MIAMI
|at INDIANAPOLIS
|3
|7
|(47½)
|Arizona
|LA Rams
|4½
|7
|(44½)
|at BALTIMORE
|at LAS VEGAS
|6½
|4½
|(41½)
|Tennessee
|at TAMPA BAY
|1½
|3½
|(47½)
|San Francisco
|at GREEN BAY
|13½
|14½
|(44½)
|Cincinnati
|at KANSAS CITY
|1½
|2½
|(52½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|5½
|4½
|(49½)
|at ATLANTA
|at WASHINGTON
|4½
|4½
|(49½)
|Chicago
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MICHIGAN STATE
|4½
|7½
|(52½)
|UCLA
|Houston
|9½
|15½
|(48½)
|at OKLAHOMA STATE
|Miami (OH)
|9½
|11½
|(47½)
|at AKRON
|at ARMY
|14½
|18½
|(45½)
|Charlotte
|at FLORIDA STATE
|9½
|10½
|(56½)
|Pittsburgh
|Ohio State
|13½
|14½
|(52½)
|at ILLINOIS
|Toledo
|8½
|10½
|(45½)
|at BOWLING GREEN
|Alabama
|6½
|3½
|(52½)
|at MISSOURI
|at CINCINNATI
|9½
|10½
|(55½)
|UCF
|at SMU
|20½
|19½
|(55½)
|Stanford
|at JAMES MADISON
|17½
|18½
|(44½)
|Louisiana
|at OLE MISS
|34½
|32½
|(57½)
|Washington State
|Northern Illinois
|1½
|2½
|(47½)
|at EASTERN MICHIGAN
|at KENT STATE
|1½
|2½
|(50½)
|UMass
|at OREGON
|10½
|7½
|(53½)
|Indiana
|at UNLV
|5½
|6½
|(64½)
|Air Force
|at GEORGIA TECH
|15½
|14½
|(54½)
|Virginia Tech
|at TEXAS
|3½
|2½
|(44½)
|Oklahoma
|Old Dominion
|13½
|14½
|(57½)
|at MARSHALL
|Appalachian State
|2½
|2½
|(55½)
|at GEORGIA STATE
|Wake Forest
|6½
|2½
|(50½)
|at OREGON STATE
|TCU
|1½
|1½
|(55½)
|at KANSAS STATE
|at WESTERN MICHIGAN
|9½
|8½
|(43½)
|Ball State
|Iowa State
|4½
|2½
|(51½)
|at COLORADO
|Nebraska
|6½
|6½
|(47½)
|at MARYLAND
|at NOTRE DAME
|22½
|23½
|(58½)
|NC State
|at PENN STATE
|20½
|21½
|(47½)
|Northwestern
|Navy
|7½
|8½
|(51½)
|at TEMPLE
|at TENNESSEE
|12½
|10½
|(68½)
|Arkansas
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|5½
|(67½)
|UAB
|UL Monroe
|2½
|2½
|(46½)
|at COASTAL CAROLINA
|San Jose State
|1½
|1½
|(48½)
|at WYOMING
|Iowa
|1½
|3½
|(36½)
|at WISCONSIN
|at TEXAS A&M
|7½
|6½
|(47½)
|Florida
|at UTSA
|12½
|9½
|(48½)
|Rice
|Clemson
|14½
|14½
|(54½)
|at BOSTON COLLEGE
|at USC
|1½
|2½
|(56½)
|Michigan
|Georgia
|4½
|3½
|(46½)
|at AUBURN
|at TEXAS TECH
|11½
|14½
|(59½)
|Kansas
|at MINNESOTA
|9½
|7½
|(49½)
|Purdue
|at LSU
|9½
|8½
|(44½)
|South Carolina
|BYU
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at TEXAS STATE
|10½
|7½
|(54½)
|Troy
|at BOISE STATE
|16½
|15½
|(59½)
|New Mexico
|at UTAH
|2½
|9½
|(43½)
|Arizona State
|San Diego State
|5½
|7½
|(42½)
|at NEVADA
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|2½
|1½
|(57½)
|at HAWAII
MLB
Saturday
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MILWAUKEE
|-142
|Chicago Cubs
|+120
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WINNIPEG
|-137
|Los Angeles
|+114
|St. Louis
|-122
|at CALGARY
|+102
|Montreal
|-160
|at CHICAGO
|+132
|at FLORIDA
|-146
|Ottawa
|+122
|at BOSTON
|-115
|Buffalo
|-104
|at TAMPA BAY
|-146
|New Jersey
|+122
|Toronto
|-146
|at DETROIT
|+122
|Washington
|-118
|at N.Y ISLANDERS
|-102
|at CAROLINA
|-275
|Philadelphia
|+220
|New York
|-146
|at PITTSBURGH
|+122
|Utah
|-128
|at NASHVILLE
|+106
|at MINNESOTA
|-170
|Columbus
|+140
|at COLORADO
|-138
|Dallas
|+115
|at EDMONTON
|-178
|Vancouver
|+146
|Vegas
|-176
|at SEATTLE
|+146
|Anaheim
|-126
|at SAN JOSE
|+105
