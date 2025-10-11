Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 11, 2025, 11:40 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
New England (45½) at NEW ORLEANS
Dallas 3 (49½) at CAROLINA
Seattle (47½) at JACKSONVILLE
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
LA Chargers (43½) at MIAMI
at INDIANAPOLIS 3 7 (47½) Arizona
LA Rams 7 (44½) at BALTIMORE
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at TAMPA BAY (47½) San Francisco
at GREEN BAY 13½ 14½ (44½) Cincinnati
at KANSAS CITY (52½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (49½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MICHIGAN STATE (52½) UCLA
Houston 15½ (48½) at OKLAHOMA STATE
Miami (OH) 11½ (47½) at AKRON
at ARMY 14½ 18½ (45½) Charlotte
at FLORIDA STATE 10½ (56½) Pittsburgh
Ohio State 13½ 14½ (52½) at ILLINOIS
Toledo 10½ (45½) at BOWLING GREEN
Alabama (52½) at MISSOURI
at CINCINNATI 10½ (55½) UCF
at SMU 20½ 19½ (55½) Stanford
at JAMES MADISON 17½ 18½ (44½) Louisiana
at OLE MISS 34½ 32½ (57½) Washington State
Northern Illinois (47½) at EASTERN MICHIGAN
at KENT STATE (50½) UMass
at OREGON 10½ (53½) Indiana
at UNLV (64½) Air Force
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
at TEXAS (44½) Oklahoma
Old Dominion 13½ 14½ (57½) at MARSHALL
Appalachian State (55½) at GEORGIA STATE
Wake Forest (50½) at OREGON STATE
TCU (55½) at KANSAS STATE
at WESTERN MICHIGAN (43½) Ball State
Iowa State (51½) at COLORADO
Nebraska (47½) at MARYLAND
at NOTRE DAME 22½ 23½ (58½) NC State
at PENN STATE 20½ 21½ (47½) Northwestern
Navy (51½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 10½ (68½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (67½) UAB
UL Monroe (46½) at COASTAL CAROLINA
San Jose State (48½) at WYOMING
Iowa (36½) at WISCONSIN
at TEXAS A&M (47½) Florida
at UTSA 12½ (48½) Rice
Clemson 14½ 14½ (54½) at BOSTON COLLEGE
at USC (56½) Michigan
Georgia (46½) at AUBURN
at TEXAS TECH 11½ 14½ (59½) Kansas
at MINNESOTA (49½) Purdue
at LSU (44½) South Carolina
BYU (47½) at ARIZONA
at TEXAS STATE 10½ (54½) Troy
at BOISE STATE 16½ 15½ (59½) New Mexico
at UTAH (43½) Arizona State
San Diego State (42½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (57½) at HAWAII

MLB

Saturday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -142 Chicago Cubs +120

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WINNIPEG -137 Los Angeles +114
St. Louis -122 at CALGARY +102
Montreal -160 at CHICAGO +132
at FLORIDA -146 Ottawa +122
at BOSTON -115 Buffalo -104
at TAMPA BAY -146 New Jersey +122
Toronto -146 at DETROIT +122
Washington -118 at N.Y ISLANDERS -102
at CAROLINA -275 Philadelphia +220
New York -146 at PITTSBURGH +122
Utah -128 at NASHVILLE +106
at MINNESOTA -170 Columbus +140
at COLORADO -138 Dallas +115
at EDMONTON -178 Vancouver +146
Vegas -176 at SEATTLE +146
Anaheim -126 at SAN JOSE +105

