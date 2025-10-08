Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 8, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (40½) at NY GIANTS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (46½) Seattle
at INDIANAPOLIS 3 (47½) Arizona
LA Rams (44½) at BALTIMORE
New England (45½) at NEW ORLEANS
LA Chargers (43½) at MIAMI
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
Dallas (49½) at CAROLINA
at LAS VEGAS (41½) Tennessee
at TAMPA BAY 3 (47½) San Francisco
at GREEN BAY 13½ 14½ (44½) Cincinnati
at KANSAS CITY (52½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (49½) at ATLANTA
at WASHINGTON (49½) Chicago

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri State (49½) at MIDDLE TENNESSEE
Liberty (47½) at UTEP

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (45½) at KENNESAW STATE
at TULANE (53½) East Carolina
Jacksonville State (55½) at SAM HOUSTON
Southern Miss (59½) at GEORGIA SOUTHERN

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (68½) at NORTH TEXAS
Fresno State (47½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ 10½ (59½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo 10½ (48½) at BOWLING GREEN
at CINCINNATI 10½ (54½) UCF
at ARMY 14½ 17½ (47½) Charlotte
at FLORIDA STATE 10½ (57½) Pittsburgh
at MICHIGAN STATE (54½) UCLA
Alabama (52½) at MISSOURI
at SMU 20½ 19½ (55½) Stanford
Houston 14½ (46½) at OKLAHOMA STATE
Miami (OH) 10½ (45½) at AKRON
Ohio State 13½ 14½ (49½) at ILLINOIS
at JAMES MADISON 17½ 17½ (45½) Louisiana
at OLE MISS 34½ 33½ (58½) Washington State
Northern Illinois (48½) at EASTERN MICHIGAN
at KENT STATE (50½) UMass
at PENN STATE 20½ 22½ (47½) Northwestern
Old Dominion 13½ 14½ (56½) at MARSHALL
at TEXAS (43½) Oklahoma
TCU (55½) at KANSAS STATE
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
at NOTRE DAME 22½ 22½ (60½) NC State
Nebraska (48½) at MARYLAND
Appalachian State (55½) at GEORGIA STATE
at WESTERN MICHIGAN (43½) Ball State
Iowa State (52½) at COLORADO
at OREGON 10½ (55½) Indiana
at UNLV (65½) Air Force
Wake Forest (51½) at OREGON STATE
Navy (53½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 12½ (68½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (69½) UAB
at TEXAS A&M (47½) Florida
Iowa (35½) at WISCONSIN
UL Monroe (43½) at COASTAL CAROLINA
San Jose State (48½) at WYOMING
at UTSA 12½ 12½ (49½) Rice
Georgia (45½) at AUBURN
at TEXAS TECH 11½ 14½ (59½) Kansas
at MINNESOTA (51½) Purdue
Clemson 14½ 14½ (54½) at BOSTON COLLEGE
at USC (57½) Michigan
at LSU (44½) South Carolina
BYU (48½) at ARIZONA
at TEXAS STATE 10½ (54½) Troy
at BOISE STATE 16½ 16½ (59½) New Mexico
at UTAH (48½) Arizona State
San Diego State (41½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (57½) at HAWAII

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -120 at DETROIT +102
at N.Y YANKEES -174 Toronto +146

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Milwaukee -120 at CHICAGO CUBS +102
at LA DODGERS -174 Philadelphia +146

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -166 Montreal +138
at WASHINGTON -188 Boston +155
at EDMONTON -225 Calgary +184
at VEGAS -205 Los Angeles +168

