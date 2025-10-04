Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 4, 2025, 11:40 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota 7 (35½) at CLEVELAND
Houston (40½) at BALTIMORE
Miami (44½) at CAROLINA
at INDIANAPOLIS (47½) Las Vegas
at NEW ORLEANS (41½) NY Giants
at PHILADELPHIA (43½) Denver
Dallas (47½) at NY JETS
at ARIZONA (41½) Tennessee
at SEATTLE (44½) Tampa Bay
at LA CHARGERS 3 (47½) Washington
Detroit 10½ (48½) at CINCINNATI
at BUFFALO 10½ (49½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at JACKSONVILLE

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NAVY 11½ 13½ (50½) Air Force
at PITTSBURGH (54½) Boston College
at MICHIGAN 15½ 17½ (42½) Wisconsin
at BAYLOR (60½) Kansas State
Ohio 19½ 14½ (51½) at BALL STATE
Clemson 12½ 15½ (48½) at NORTH CAROLINA
Army (55½) at UAB
Illinois 10½ (54½) at PURDUE
at CINCINNATI (55½) Iowa State
at GEORGIA 21½ 20½ (49½) Kentucky
at VIRGINIA TECH (51½) Wake Forest
UTSA (58½) at TEMPLE
at NC STATE 42½ 42½ (61½) Campbell
Western Michigan 10½ 11½ (45½) at UMASS
at ARIZONA 16½ 20½ (55½) Oklahoma State
Washington (52½) at MARYLAND
at NOTRE DAME 16½ 21½ (62½) Boise State
Penn State 27½ 24½ (48½) at UCLA
at UCONN (52½) Florida International
at LOUISVILLE (59½) Virginia
at APPALACHIAN STATE (53½) Oregon State
Texas (42½) at FLORIDA
at ALABAMA 22½ 12½ (56½) Vanderbilt
at SMU 13½ 17½ (57½) Syracuse
at NORTHWESTERN 13½ 11½ (41½) UL Monroe
at BUFFALO (53½) Eastern Michigan
Central Michigan (46½) at AKRON
James Madison 17½ 20½ (53½) at GEORGIA STATE
Miami (OH) (38½) at NORTHERN ILLINOIS
at NEBRASKA 11½ 11½ (48½) Michigan State
at OKLAHOMA 44½ 46½ (53½) Kent State
Texas State 11½ 13½ (64½) at ARKANSAS STATE
at OLD DOMINION 18½ 19½ (54½) Coastal Carolina
UNLV (49½) at WYOMING
at RICE (54½) Florida Atlantic
Texas Tech 12½ (50½) at HOUSTON
South Alabama (47½) at TROY
Miami (FL) (54½) at FLORIDA STATE
Kansas (53½) at UCF
at OHIO STATE 21½ 23½ (42½) Minnesota
at TEXAS A&M 14½ 16½ (57½) Mississippi State
at TCU 12½ 13½ (57½) Colorado
at MEMPHIS 20½ 20½ (54½) Tulsa
at FRESNO STATE 15½ 13½ (45½) Nevada
Duke (54½) at CAL

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -124 N.Y Yankees +106
at SEATTLE -200 Detroit +168

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -144 Chicago Cubs +122
at PHILADELPHIA -122 LA Dodgers +104

