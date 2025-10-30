Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 30, 2025, 6:41 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Baltimore (51½) at MIAMI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 11½ 13½ (43½) Carolina
at HOUSTON (40½) Denver
at NEW ENGLAND (44½) Atlanta
Chicago (50½) at CINCINNATI
LA Chargers (43½) at TENNESSEE
at DETROIT (48½) Minnesota
San Francisco (48½) at NY GIANTS
Indianapolis 3 (50½) at PITTSBURGH
at LA RAMS 12½ 14½ (43½) New Orleans
Jacksonville 3 (44½) at LAS VEGAS
Kansas City (52½) at BUFFALO
Seattle 3 (47½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS (53½) Arizona

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Marshall (54½) at COASTAL CAROLINA
Tulane (54½) at UTSA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis 13½ 13½ (48½) at RICE
at SYRACUSE (45½) North Carolina
at LOUISIANA TECH 16½ 16½ (48½) Sam Houston

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TEXAS (46½) Vanderbilt
Army (49½) at AIR FORCE
at OHIO STATE 17½ 20½ (44½) Penn State
at BAYLOR (60½) UCF
at CLEMSON (54½) Duke
at UCONN 10½ 11½ (63½) UAB
at ILLINOIS 10½ 13½ (62½) Rutgers
at NORTH TEXAS (65½) Navy
Miami (FL) 11½ 12½ (50½) at SMU
at BOWLING GREEN (43½) Buffalo
at HOUSTON 15½ 13½ (49½) West Virginia
at IOWA STATE (50½) Arizona State
East Carolina (57½) at TEMPLE
at UNLV (61½) New Mexico
Louisville 15½ 10½ (53½) at VIRGINIA TECH
Notre Dame 29½ 28½ (56½) at BOSTON COLLEGE
Indiana 22½ 21½ (50½) at MARYLAND
Old Dominion 13½ 17½ (55½) at UL MONROE
Georgia (50½) at FLORIDA
Texas Tech (52½) at KANSAS STATE
at WESTERN KENTUCKY (52½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (52½) Louisiana
at MINNESOTA (46½) Michigan State
at LIBERTY (51½) Delaware
at BOISE STATE 17½ 17½ (50½) Fresno State
Pittsburgh 13½ 14½ (51½) at STANFORD
Virginia (52½) at CAL
at WESTERN MICHIGAN (42½) Central Michigan
at KANSAS 22½ 24½ (55½) Oklahoma State
at ARKANSAS (65½) Mississippi State
at OLE MISS 13½ 12½ (55½) South Carolina
at SAN DIEGO STATE 10½ (41½) Wyoming
Arizona (53½) at COLORADO
at MICHIGAN 18½ 21½ (49½) Purdue
USC (58½) at NEBRASKA
at AUBURN 10½ 11½ (44½) Kentucky
Georgia Tech (58½) at NC STATE
at FLORIDA STATE 10½ (51½) Wake Forest
Washington State (46½) at OREGON STATE
at TENNESSEE (55½) Oklahoma
at TROY (52½) Arkansas State
at UTAH 10½ (54½) Cincinnati
at SAN JOSE STATE (55½) Hawaii

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 3 (233½) Boston
Atlanta 2 (231½) at INDIANA
at CLEVELAND (235½) Toronto
New York (234½) at CHICAGO
at MEMPHIS (234½) LA Lakers
Denver (239½) at PORTLAND
at PHOENIX (237½) Utah
at LA CLIPPERS 10½ (227½) New Orleans

MLB

Friday

World Series

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -146 at TORONTO +124

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado OFF at VEGAS OFF
at WASHINGTON -215 N.Y Islanders +176
at ANAHEIM -140 Detroit +116

