NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Baltimore 8½ 7½ (51½) at MIAMI Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Baltimore
|8½
|7½
|(51½)
|at MIAMI
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|11½
|13½
|(43½)
|Carolina
|at HOUSTON
|1½
|1½
|(40½)
|Denver
|at NEW ENGLAND
|2½
|5½
|(44½)
|Atlanta
|Chicago
|1½
|2½
|(50½)
|at CINCINNATI
|LA Chargers
|8½
|9½
|(43½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|7½
|8½
|(48½)
|Minnesota
|San Francisco
|2½
|2½
|(48½)
|at NY GIANTS
|Indianapolis
|1½
|3
|(50½)
|at PITTSBURGH
|at LA RAMS
|12½
|14½
|(43½)
|New Orleans
|Jacksonville
|2½
|3
|(44½)
|at LAS VEGAS
|Kansas City
|1½
|1½
|(52½)
|at BUFFALO
|Seattle
|2½
|3
|(47½)
|at WASHINGTON
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DALLAS
|3½
|2½
|(53½)
|Arizona
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Marshall
|3½
|6½
|(54½)
|at COASTAL CAROLINA
|Tulane
|5½
|5½
|(54½)
|at UTSA
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Memphis
|13½
|13½
|(48½)
|at RICE
|at SYRACUSE
|1½
|2½
|(45½)
|North Carolina
|at LOUISIANA TECH
|16½
|16½
|(48½)
|Sam Houston
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TEXAS
|3½
|2½
|(46½)
|Vanderbilt
|Army
|2½
|1½
|(49½)
|at AIR FORCE
|at OHIO STATE
|17½
|20½
|(44½)
|Penn State
|at BAYLOR
|3½
|3½
|(60½)
|UCF
|at CLEMSON
|2½
|2½
|(54½)
|Duke
|at UCONN
|10½
|11½
|(63½)
|UAB
|at ILLINOIS
|10½
|13½
|(62½)
|Rutgers
|at NORTH TEXAS
|6½
|6½
|(65½)
|Navy
|Miami (FL)
|11½
|12½
|(50½)
|at SMU
|at BOWLING GREEN
|1½
|2½
|(43½)
|Buffalo
|at HOUSTON
|15½
|13½
|(49½)
|West Virginia
|at IOWA STATE
|3½
|7½
|(50½)
|Arizona State
|East Carolina
|4½
|4½
|(57½)
|at TEMPLE
|at UNLV
|4½
|3½
|(61½)
|New Mexico
|Louisville
|15½
|10½
|(53½)
|at VIRGINIA TECH
|Notre Dame
|29½
|28½
|(56½)
|at BOSTON COLLEGE
|Indiana
|22½
|21½
|(50½)
|at MARYLAND
|Old Dominion
|13½
|17½
|(55½)
|at UL MONROE
|Georgia
|7½
|7½
|(50½)
|at FLORIDA
|Texas Tech
|6½
|7½
|(52½)
|at KANSAS STATE
|at WESTERN KENTUCKY
|9½
|8½
|(52½)
|New Mexico State
|at SOUTH ALABAMA
|6½
|4½
|(52½)
|Louisiana
|at MINNESOTA
|4½
|3½
|(46½)
|Michigan State
|at LIBERTY
|2½
|3½
|(51½)
|Delaware
|at BOISE STATE
|17½
|17½
|(50½)
|Fresno State
|Pittsburgh
|13½
|14½
|(51½)
|at STANFORD
|Virginia
|4½
|5½
|(52½)
|at CAL
|at WESTERN MICHIGAN
|4½
|5½
|(42½)
|Central Michigan
|at KANSAS
|22½
|24½
|(55½)
|Oklahoma State
|at ARKANSAS
|4½
|4½
|(65½)
|Mississippi State
|at OLE MISS
|13½
|12½
|(55½)
|South Carolina
|at SAN DIEGO STATE
|7½
|10½
|(41½)
|Wyoming
|Arizona
|6½
|3½
|(53½)
|at COLORADO
|at MICHIGAN
|18½
|21½
|(49½)
|Purdue
|USC
|5½
|6½
|(58½)
|at NEBRASKA
|at AUBURN
|10½
|11½
|(44½)
|Kentucky
|Georgia Tech
|6½
|5½
|(58½)
|at NC STATE
|at FLORIDA STATE
|10½
|9½
|(51½)
|Wake Forest
|Washington State
|2½
|3½
|(46½)
|at OREGON STATE
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(55½)
|Oklahoma
|at TROY
|5½
|7½
|(52½)
|Arkansas State
|at UTAH
|7½
|10½
|(54½)
|Cincinnati
|at SAN JOSE STATE
|2½
|1½
|(55½)
|Hawaii
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|3
|(233½)
|Boston
|Atlanta
|2
|(231½)
|at INDIANA
|at CLEVELAND
|7½
|(235½)
|Toronto
|New York
|3½
|(234½)
|at CHICAGO
|at MEMPHIS
|5½
|(234½)
|LA Lakers
|Denver
|5½
|(239½)
|at PORTLAND
|at PHOENIX
|2½
|(237½)
|Utah
|at LA CLIPPERS
|10½
|(227½)
|New Orleans
MLB
Friday
World Series
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-146
|at TORONTO
|+124
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|OFF
|at VEGAS
|OFF
|at WASHINGTON
|-215
|N.Y Islanders
|+176
|at ANAHEIM
|-140
|Detroit
|+116
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.