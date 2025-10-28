Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 28, 2025, 6:26 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Baltimore (49½) at MIAMI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (39½) Denver
at DETROIT (47½) Minnesota
San Francisco (48½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (45½) Atlanta
Chicago (51½) at CINCINNATI
at GREEN BAY 11½ 12½ (44½) Carolina
Indianapolis 3 (50½) at PITTSBURGH
LA Chargers 10½ (43½) at TENNESSEE
at LA RAMS 12½ 14½ (43½) New Orleans
Jacksonville 3 (44½) at LAS VEGAS
Kansas City (52½) at BUFFALO
Seattle (46½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS 3 (53½) Arizona

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KENNESAW STATE 14½ 11½ (51½) UTEP
James Madison (55½) at TEXAS STATE

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Jacksonville State (54½) at MIDDLE TENNESSEE
at MISSOURI STATE (50½) Florida International

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Marshall (55½) at COASTAL CAROLINA
Tulane (55½) at UTSA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis 13½ 13½ (50½) at RICE
at SYRACUSE (45½) North Carolina
at LOUISIANA TECH 16½ 16½ (48½) Sam Houston

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BAYLOR (59½) UCF
at TEXAS (45½) Vanderbilt
at UCONN 10½ 11½ (64½) UAB
at ILLINOIS 10½ 12½ (62½) Rutgers
at NORTH TEXAS (65½) Navy
Miami (FL) 11½ 11½ (50½) at SMU
at BOWLING GREEN (43½) Buffalo
at OHIO STATE 17½ 20½ (43½) Penn State
at CLEMSON (56½) Duke
at AIR FORCE (48½) Army
at HOUSTON 15½ 13½ (49½) West Virginia
at IOWA STATE (48½) Arizona State
East Carolina (58½) at TEMPLE
at UNLV (61½) New Mexico
Louisville 15½ 11½ (53½) at VIRGINIA TECH
at BOISE STATE 17½ 17½ (50½) Fresno State
Texas Tech (53½) at KANSAS STATE
at WESTERN KENTUCKY (52½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (54½) Louisiana
at MINNESOTA (44½) Michigan State
at LIBERTY (51½) Delaware
Pittsburgh 13½ 15½ (51½) at STANFORD
Notre Dame 29½ 28½ (56½) at BOSTON COLLEGE
Indiana 22½ 21½ (50½) at MARYLAND
Old Dominion 13½ 16½ (53½) at UL MONROE
Georgia (50½) at FLORIDA
Virginia (52½) at CAL
at KANSAS 22½ 24½ (56½) Oklahoma State
at ARKANSAS (67½) Mississippi State
at WESTERN MICHIGAN (40½) Central Michigan
at SAN DIEGO STATE 10½ (41½) Wyoming
Arizona (53½) at COLORADO
at OLE MISS 13½ 12½ (54½) South Carolina
at MICHIGAN 18½ 20½ (49½) Purdue
Washington State (47½) at OREGON STATE
Georgia Tech (57½) at NC STATE
USC (59½) at NEBRASKA
at TENNESSEE (56½) Oklahoma
at AUBURN 10½ 10½ (44½) Kentucky
at FLORIDA STATE 10½ (50½) Wake Forest
at TROY (52½) Arkansas State
at UTAH (55½) Cincinnati
at SAN JOSE STATE (57½) Hawaii

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston (231½) at TORONTO
Cleveland 4 (231½) at BOSTON
at DETROIT 1 (226½) Orlando
at BROOKLYN OFF (OFF) Atlanta
at CHICAGO OFF (OFF) Sacramento
at DALLAS OFF (OFF) Indiana
at DENVER OFF (OFF) New Orleans
at UTAH OFF (OFF) Portland
at MINNESOTA OFF (OFF) LA Lakers
at PHOENIX OFF (OFF) Memphis

MLB

Wednesday

World Series

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at LA DODGERS OFF Toronto OFF

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLUMBUS -113 Toronto -106

