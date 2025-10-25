Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 25, 2025, 4:41 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA 7 (44½) Miami
at BALTIMORE (44½) Chicago
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
at CINCINNATI (44½) NY Jets
Buffalo (46½) at CAROLINA
at HOUSTON (41½) San Francisco
at PHILADELPHIA (43½) NY Giants
Tampa Bay (46½) at NEW ORLEANS
at DENVER (50½) Dallas
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (46½) Tennessee
Green Bay 3 3 (45½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 11½ (47½) Washington

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
TCU 14½ 16½ (55½) at WEST VIRGINIA
at ARKANSAS STATE (59½) Georgia Southern
at TROY (47½) Louisiana
at MIAMI (FL) 28½ 30½ (45½) Stanford
at OREGON 34½ 31½ (44½) Wisconsin
Texas A&M (49½) at LSU
at WYOMING (47½) Colorado State
Michigan 12½ 13½ (47½) at MICHIGAN STATE
at LOUISVILLE 22½ 25½ (54½) Boston College
Tennessee (54½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (46½) Houston
at UTAH 14½ (48½) Colorado

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at SAN ANTONIO 11½ (227½) Brooklyn
at DETROIT OFF (OFF) Boston
at WASHINGTON OFF (OFF) Charlotte
at MIAMI OFF (OFF) New York
at CLEVELAND OFF (OFF) Milwaukee
at MINNESOTA OFF (OFF) Indiana
at DALLAS OFF (OFF) Toronto
at SACRAMENTO OFF (OFF) LA Lakers
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Portland

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -142 Colorado +118
at TAMPA BAY -142 Vegas +118
at MINNESOTA -225 San Jose +184
at WINNIPEG -184 Utah +152
Los Angeles -150 at CHICAGO +125
Dallas -172 at NASHVILLE +142
New York -134 at CALGARY +112
Edmonton -142 at VANCOUVER +118

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up