NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at ATLANTA 5½ 7 (44½) Miami at BALTIMORE 6½ 1½ (44½) Chicago at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|5½
|7
|(44½)
|Miami
|at BALTIMORE
|6½
|1½
|(44½)
|Chicago
|at NEW ENGLAND
|6½
|7
|(40½)
|Cleveland
|at CINCINNATI
|2½
|6½
|(44½)
|NY Jets
|Buffalo
|7½
|7½
|(46½)
|at CAROLINA
|at HOUSTON
|1½
|2½
|(41½)
|San Francisco
|at PHILADELPHIA
|7½
|7½
|(43½)
|NY Giants
|Tampa Bay
|5½
|4½
|(46½)
|at NEW ORLEANS
|at DENVER
|4½
|3½
|(50½)
|Dallas
|at INDIANAPOLIS
|12½
|14½
|(46½)
|Tennessee
|Green Bay
|3
|3
|(45½)
|at PITTSBURGH
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|6½
|11½
|(47½)
|Washington
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|TCU
|14½
|16½
|(55½)
|at WEST VIRGINIA
|at ARKANSAS STATE
|2½
|1½
|(59½)
|Georgia Southern
|at TROY
|8½
|7½
|(47½)
|Louisiana
|at MIAMI (FL)
|28½
|30½
|(45½)
|Stanford
|at OREGON
|34½
|31½
|(44½)
|Wisconsin
|Texas A&M
|5½
|2½
|(49½)
|at LSU
|at WYOMING
|5½
|4½
|(47½)
|Colorado State
|Michigan
|12½
|13½
|(47½)
|at MICHIGAN STATE
|at LOUISVILLE
|22½
|25½
|(54½)
|Boston College
|Tennessee
|8½
|7½
|(54½)
|at KENTUCKY
|at ARIZONA STATE
|8½
|6½
|(46½)
|Houston
|at UTAH
|9½
|14½
|(48½)
|Colorado
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN ANTONIO
|11½
|(227½)
|Brooklyn
|at DETROIT
|OFF
|(OFF)
|Boston
|at WASHINGTON
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at MIAMI
|OFF
|(OFF)
|New York
|at CLEVELAND
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
|at MINNESOTA
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|Toronto
|at SACRAMENTO
|OFF
|(OFF)
|LA Lakers
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Portland
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-142
|Colorado
|+118
|at TAMPA BAY
|-142
|Vegas
|+118
|at MINNESOTA
|-225
|San Jose
|+184
|at WINNIPEG
|-184
|Utah
|+152
|Los Angeles
|-150
|at CHICAGO
|+125
|Dallas
|-172
|at NASHVILLE
|+142
|New York
|-134
|at CALGARY
|+112
|Edmonton
|-142
|at VANCOUVER
|+118
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.