All Times EDT

GP W L OL SOL Pts GF GA Huntsville 2 2 0 0 0 4 10 4 Peoria 2 2 0 0 0 4 8 2 Evansville 2 2 0 0 0 4 8 3 Macon 2 1 0 0 1 3 5 5 Roanoke 2 1 1 0 0 2 7 4 Fayetteville 2 1 1 0 0 2 3 4 Birmingham 2 0 0 0 2 2 5 7 Pensacola 2 1 1 0 0 2 4 7 Knoxville 2 0 2 0 0 0 1 7 Quad City 2 0 2 0 0 0 2 10

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Roanoke 5, Knoxville 0

Huntsville 6, Pensacola 2

Macon 4, Birmingham 3

Evansville 5, Quad City 1

Peoria 3, Fayetteville 1

Saturday’s Games

Huntsville at Macon, 6 p.m.

Knoxville at Roanoke, 7:05 p.m.

Quad City at Evansville, 8 p.m.

Birmingham at Pensacola, 8:05 p.m.

Fayetteville at Peoria, 8:15 p.m.

Sunday’s Games

No games scheduled

Monday’s Games

No games scheduled

