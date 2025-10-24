All Times EDT
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Huntsville
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|10
|4
|Peoria
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|8
|2
|Evansville
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|8
|3
|Macon
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|5
|Roanoke
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|4
|Fayetteville
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|4
|Birmingham
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|5
|7
|Pensacola
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|7
|Knoxville
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|Quad City
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|10
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Roanoke 5, Knoxville 0
Huntsville 6, Pensacola 2
Macon 4, Birmingham 3
Evansville 5, Quad City 1
Peoria 3, Fayetteville 1
Saturday’s Games
Huntsville at Macon, 6 p.m.
Knoxville at Roanoke, 7:05 p.m.
Quad City at Evansville, 8 p.m.
Birmingham at Pensacola, 8:05 p.m.
Fayetteville at Peoria, 8:15 p.m.
Sunday’s Games
No games scheduled
Monday’s Games
No games scheduled
