Live Radio
Home » Sports » Simmons Bank Championship Tour Scores

Simmons Bank Championship Tour Scores

The Associated Press

October 24, 2025, 5:07 PM

Friday

At Pleasant Valley

Little Rock, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

First Round

Steven Alker 32-29—61
Greg Chalmers 33-33—66
Stewart Cink 34-32—66
Justin Leonard 34-32—66
Tag Ridings 31-35—66
Billy Andrade 33-34—67
Cameron Percy 31-36—67
Darren Clarke 36-32—68
Charlie Wi 35-33—68
Thomas Bjorn 34-35—69
Angel Cabrera 36-33—69
Jason Caron 33-36—69
K.J. Choi 34-35—69
Tommy Gainey 35-34—69
Matt Gogel 35-34—69
Richard Green 33-36—69
Fredrik Jacobson 35-34—69
Stephen Ames 37-33—70
Stuart Appleby 39-31—70
Doug Barron 32-38—70
Padraig Harrington 35-35—70
Thongchai Jaidee 34-36—70
Timothy O’Neal 34-36—70
Dicky Pride 36-34—70
Heath Slocum 37-33—70
Alex Cejka 34-37—71
Ernie Els 38-33—71
Harrison Frazar 35-36—71
Retief Goosen 36-35—71
Soren Kjeldsen 36-35—71
Rod Pampling 34-37—71
Vijay Singh 32-39—71
Mario Tiziani 37-34—71
Y.E. Yang 36-35—71
Joe Durant 36-36—72
Scott Parel 35-37—72
Steve Flesch 36-37—73
Miguel Angel Jimenez 36-37—73
Brett Quigley 34-39—73
Ken Tanigawa 35-38—73
Michael Wright 35-38—73
Steve Allan 35-39—74
Shane Bertsch 38-36—74
Jerry Kelly 37-37—74
Paul Stankowski 38-36—74
Boo Weekley 35-39—74
David Duval 40-35—75
Ricardo Gonzalez 35-40—75
Paul Goydos 41-34—75
Mark Hensby 39-36—75
Tim Petrovic 38-37—75
Robert Karlsson 38-41—79

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up