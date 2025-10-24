Simmons Bank Championship Tour Scores

Friday
At Pleasant Valley
Little Rock, Ark.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,101; Par: 72
First Round
|Steven Alker
|32-29—61
|Greg Chalmers
|33-33—66
|Stewart Cink
|34-32—66
|Justin Leonard
|34-32—66
|Tag Ridings
|31-35—66
|Billy Andrade
|33-34—67
|Cameron Percy
|31-36—67
|Darren Clarke
|36-32—68
|Charlie Wi
|35-33—68
|Thomas Bjorn
|34-35—69
|Angel Cabrera
|36-33—69
|Jason Caron
|33-36—69
|K.J. Choi
|34-35—69
|Tommy Gainey
|35-34—69
|Matt Gogel
|35-34—69
|Richard Green
|33-36—69
|Fredrik Jacobson
|35-34—69
|Stephen Ames
|37-33—70
|Stuart Appleby
|39-31—70
|Doug Barron
|32-38—70
|Padraig Harrington
|35-35—70
|Thongchai Jaidee
|34-36—70
|Timothy O’Neal
|34-36—70
|Dicky Pride
|36-34—70
|Heath Slocum
|37-33—70
|Alex Cejka
|34-37—71
|Ernie Els
|38-33—71
|Harrison Frazar
|35-36—71
|Retief Goosen
|36-35—71
|Soren Kjeldsen
|36-35—71
|Rod Pampling
|34-37—71
|Vijay Singh
|32-39—71
|Mario Tiziani
|37-34—71
|Y.E. Yang
|36-35—71
|Joe Durant
|36-36—72
|Scott Parel
|35-37—72
|Steve Flesch
|36-37—73
|Miguel Angel Jimenez
|36-37—73
|Brett Quigley
|34-39—73
|Ken Tanigawa
|35-38—73
|Michael Wright
|35-38—73
|Steve Allan
|35-39—74
|Shane Bertsch
|38-36—74
|Jerry Kelly
|37-37—74
|Paul Stankowski
|38-36—74
|Boo Weekley
|35-39—74
|David Duval
|40-35—75
|Ricardo Gonzalez
|35-40—75
|Paul Goydos
|41-34—75
|Mark Hensby
|39-36—75
|Tim Petrovic
|38-37—75
|Robert Karlsson
|38-41—79
