Simmons Bank Championship Tour Scores

Saturday
At Pleasant Valley
Little Rock, Ark.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,101; Par: 72
Second Round
|Steven Alker
|61-66—127
|Tag Ridings
|66-66—132
|Justin Leonard
|66-68—134
|Greg Chalmers
|66-70—136
|Stewart Cink
|66-70—136
|Cameron Percy
|67-69—136
|Richard Green
|69-68—137
|Thomas Bjorn
|69-69—138
|K.J. Choi
|69-69—138
|Retief Goosen
|71-67—138
|Rod Pampling
|71-67—138
|Charlie Wi
|68-70—138
|Jason Caron
|69-70—139
|Darren Clarke
|68-71—139
|Timothy O’Neal
|70-69—139
|Heath Slocum
|70-69—139
|Angel Cabrera
|69-71—140
|Ernie Els
|71-69—140
|Fredrik Jacobson
|69-71—140
|Y.E. Yang
|71-69—140
|Doug Barron
|70-71—141
|Alex Cejka
|71-70—141
|Matt Gogel
|69-72—141
|Vijay Singh
|71-70—141
|Stuart Appleby
|70-72—142
|Tommy Gainey
|69-73—142
|Scott Parel
|72-70—142
|Dicky Pride
|70-72—142
|Mario Tiziani
|71-71—142
|Stephen Ames
|70-73—143
|Billy Andrade
|67-76—143
|Joe Durant
|72-71—143
|Mark Hensby
|75-68—143
|Miguel Angel Jimenez
|73-70—143
|Jerry Kelly
|74-69—143
|Soren Kjeldsen
|71-72—143
|Michael Wright
|73-70—143
|Harrison Frazar
|71-73—144
|Padraig Harrington
|70-74—144
|Thongchai Jaidee
|70-74—144
|Brett Quigley
|73-72—145
|Paul Stankowski
|74-71—145
|Ken Tanigawa
|73-72—145
|Boo Weekley
|74-72—146
|David Duval
|75-72—147
|Tim Petrovic
|75-72—147
|Steve Allan
|74-74—148
|Ricardo Gonzalez
|75-73—148
|Shane Bertsch
|74-75—149
|Steve Flesch
|73-77—150
|Paul Goydos
|75-75—150
|Robert Karlsson
|79-72—151
