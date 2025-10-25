Live Radio
Simmons Bank Championship Tour Scores

The Associated Press

October 25, 2025, 3:32 PM

Saturday

At Pleasant Valley

Little Rock, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

Second Round

Steven Alker 61-66—127
Tag Ridings 66-66—132
Justin Leonard 66-68—134
Greg Chalmers 66-70—136
Stewart Cink 66-70—136
Cameron Percy 67-69—136
Richard Green 69-68—137
Thomas Bjorn 69-69—138
K.J. Choi 69-69—138
Retief Goosen 71-67—138
Rod Pampling 71-67—138
Charlie Wi 68-70—138
Jason Caron 69-70—139
Darren Clarke 68-71—139
Timothy O’Neal 70-69—139
Heath Slocum 70-69—139
Angel Cabrera 69-71—140
Ernie Els 71-69—140
Fredrik Jacobson 69-71—140
Y.E. Yang 71-69—140
Doug Barron 70-71—141
Alex Cejka 71-70—141
Matt Gogel 69-72—141
Vijay Singh 71-70—141
Stuart Appleby 70-72—142
Tommy Gainey 69-73—142
Scott Parel 72-70—142
Dicky Pride 70-72—142
Mario Tiziani 71-71—142
Stephen Ames 70-73—143
Billy Andrade 67-76—143
Joe Durant 72-71—143
Mark Hensby 75-68—143
Miguel Angel Jimenez 73-70—143
Jerry Kelly 74-69—143
Soren Kjeldsen 71-72—143
Michael Wright 73-70—143
Harrison Frazar 71-73—144
Padraig Harrington 70-74—144
Thongchai Jaidee 70-74—144
Brett Quigley 73-72—145
Paul Stankowski 74-71—145
Ken Tanigawa 73-72—145
Boo Weekley 74-72—146
David Duval 75-72—147
Tim Petrovic 75-72—147
Steve Allan 74-74—148
Ricardo Gonzalez 75-73—148
Shane Bertsch 74-75—149
Steve Flesch 73-77—150
Paul Goydos 75-75—150
Robert Karlsson 79-72—151

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

