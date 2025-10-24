Live Radio
Simmons Bank Championship Par Scores

The Associated Press

October 24, 2025, 5:07 PM

Friday

At Pleasant Valley

Little Rock, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

First Round

Steven Alker 32-29—61 -11
Greg Chalmers 33-33—66 -6
Stewart Cink 34-32—66 -6
Justin Leonard 34-32—66 -6
Tag Ridings 31-35—66 -6
Billy Andrade 33-34—67 -5
Cameron Percy 31-36—67 -5
Darren Clarke 36-32—68 -4
Charlie Wi 35-33—68 -4
Thomas Bjorn 34-35—69 -3
Angel Cabrera 36-33—69 -3
Jason Caron 33-36—69 -3
K.J. Choi 34-35—69 -3
Tommy Gainey 35-34—69 -3
Matt Gogel 35-34—69 -3
Richard Green 33-36—69 -3
Fredrik Jacobson 35-34—69 -3
Stephen Ames 37-33—70 -2
Stuart Appleby 39-31—70 -2
Doug Barron 32-38—70 -2
Padraig Harrington 35-35—70 -2
Thongchai Jaidee 34-36—70 -2
Timothy O’Neal 34-36—70 -2
Dicky Pride 36-34—70 -2
Heath Slocum 37-33—70 -2
Alex Cejka 34-37—71 -1
Ernie Els 38-33—71 -1
Harrison Frazar 35-36—71 -1
Retief Goosen 36-35—71 -1
Soren Kjeldsen 36-35—71 -1
Rod Pampling 34-37—71 -1
Vijay Singh 32-39—71 -1
Mario Tiziani 37-34—71 -1
Y.E. Yang 36-35—71 -1
Joe Durant 36-36—72 E
Scott Parel 35-37—72 E
Steve Flesch 36-37—73 +1
Miguel Angel Jimenez 36-37—73 +1
Brett Quigley 34-39—73 +1
Ken Tanigawa 35-38—73 +1
Michael Wright 35-38—73 +1
Steve Allan 35-39—74 +2
Shane Bertsch 38-36—74 +2
Jerry Kelly 37-37—74 +2
Paul Stankowski 38-36—74 +2
Boo Weekley 35-39—74 +2
David Duval 40-35—75 +3
Ricardo Gonzalez 35-40—75 +3
Paul Goydos 41-34—75 +3
Mark Hensby 39-36—75 +3
Tim Petrovic 38-37—75 +3
Robert Karlsson 38-41—79 +7

Sports
