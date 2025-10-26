Live Radio
Simmons Bank Championship Par Scores

The Associated Press

October 26, 2025, 5:30 PM

Sunday

At Pleasant Valley

Little Rock, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

Final Round

Steven Alker 61-66-69—196 -20
Richard Green 69-68-66—203 -13
Tag Ridings 66-66-71—203 -13
Stewart Cink 66-70-69—205 -11
Darren Clarke 68-71-67—206 -10
Fredrik Jacobson 69-71-66—206 -10
Justin Leonard 66-68-72—206 -10
Cameron Percy 67-69-70—206 -10
Thomas Bjorn 69-69-69—207 -9
Charlie Wi 68-70-69—207 -9
K.J. Choi 69-69-70—208 -8
Y.E. Yang 71-69-68—208 -8
Doug Barron 70-71-68—209 -7
Greg Chalmers 66-70-73—209 -7
Retief Goosen 71-67-71—209 -7
Miguel Angel Jimenez 73-70-66—209 -7
Heath Slocum 70-69-70—209 -7
Angel Cabrera 69-71-70—210 -6
Tommy Gainey 69-73-68—210 -6
Rod Pampling 71-67-72—210 -6
Jason Caron 69-70-72—211 -5
Vijay Singh 71-70-70—211 -5
Stephen Ames 70-73-69—212 -4
Alex Cejka 71-70-71—212 -4
Ernie Els 71-69-72—212 -4
Jerry Kelly 74-69-69—212 -4
Timothy O’Neal 70-69-73—212 -4
Scott Parel 72-70-70—212 -4
Mario Tiziani 71-71-70—212 -4
Matt Gogel 69-72-72—213 -3
Soren Kjeldsen 71-72-70—213 -3
Dicky Pride 70-72-71—213 -3
Michael Wright 73-70-70—213 -3
David Duval 75-72-67—214 -2
Padraig Harrington 70-74-70—214 -2
Paul Stankowski 74-71-69—214 -2
Boo Weekley 74-72-68—214 -2
Stuart Appleby 70-72-73—215 -1
Joe Durant 72-71-72—215 -1
Harrison Frazar 71-73-71—215 -1
Billy Andrade 67-76-73—216 E
Ricardo Gonzalez 75-73-68—216 E
Thongchai Jaidee 70-74-72—216 E
Brett Quigley 73-72-71—216 E
Ken Tanigawa 73-72-71—216 E
Mark Hensby 75-68-74—217 +1
Tim Petrovic 75-72-71—218 +2
Paul Goydos 75-75-69—219 +3
Shane Bertsch 74-75-71—220 +4
Steve Flesch 73-77-71—221 +5
Steve Allan 74-74-74—222 +6
Robert Karlsson 79-72-76—227 +11



