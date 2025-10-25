Simmons Bank Championship Par Scores

Saturday
At Pleasant Valley
Little Rock, Ark.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,101; Par: 72
Second Round
|Steven Alker
|61-66—127
|-17
|Tag Ridings
|66-66—132
|-12
|Justin Leonard
|66-68—134
|-10
|Greg Chalmers
|66-70—136
|-8
|Stewart Cink
|66-70—136
|-8
|Cameron Percy
|67-69—136
|-8
|Richard Green
|69-68—137
|-7
|Thomas Bjorn
|69-69—138
|-6
|K.J. Choi
|69-69—138
|-6
|Retief Goosen
|71-67—138
|-6
|Rod Pampling
|71-67—138
|-6
|Charlie Wi
|68-70—138
|-6
|Jason Caron
|69-70—139
|-5
|Darren Clarke
|68-71—139
|-5
|Timothy O’Neal
|70-69—139
|-5
|Heath Slocum
|70-69—139
|-5
|Angel Cabrera
|69-71—140
|-4
|Ernie Els
|71-69—140
|-4
|Fredrik Jacobson
|69-71—140
|-4
|Y.E. Yang
|71-69—140
|-4
|Doug Barron
|70-71—141
|-3
|Alex Cejka
|71-70—141
|-3
|Matt Gogel
|69-72—141
|-3
|Vijay Singh
|71-70—141
|-3
|Stuart Appleby
|70-72—142
|-2
|Tommy Gainey
|69-73—142
|-2
|Scott Parel
|72-70—142
|-2
|Dicky Pride
|70-72—142
|-2
|Mario Tiziani
|71-71—142
|-2
|Stephen Ames
|70-73—143
|-1
|Billy Andrade
|67-76—143
|-1
|Joe Durant
|72-71—143
|-1
|Mark Hensby
|75-68—143
|-1
|Miguel Angel Jimenez
|73-70—143
|-1
|Jerry Kelly
|74-69—143
|-1
|Soren Kjeldsen
|71-72—143
|-1
|Michael Wright
|73-70—143
|-1
|Harrison Frazar
|71-73—144
|E
|Padraig Harrington
|70-74—144
|E
|Thongchai Jaidee
|70-74—144
|E
|Brett Quigley
|73-72—145
|+1
|Paul Stankowski
|74-71—145
|+1
|Ken Tanigawa
|73-72—145
|+1
|Boo Weekley
|74-72—146
|+2
|David Duval
|75-72—147
|+3
|Tim Petrovic
|75-72—147
|+3
|Steve Allan
|74-74—148
|+4
|Ricardo Gonzalez
|75-73—148
|+4
|Shane Bertsch
|74-75—149
|+5
|Steve Flesch
|73-77—150
|+6
|Paul Goydos
|75-75—150
|+6
|Robert Karlsson
|79-72—151
|+7
