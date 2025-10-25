Live Radio
Sports » Simmons Bank Championship Par Scores

The Associated Press

October 25, 2025, 3:32 PM

Saturday

At Pleasant Valley

Little Rock, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

Second Round

Steven Alker 61-66—127 -17
Tag Ridings 66-66—132 -12
Justin Leonard 66-68—134 -10
Greg Chalmers 66-70—136 -8
Stewart Cink 66-70—136 -8
Cameron Percy 67-69—136 -8
Richard Green 69-68—137 -7
Thomas Bjorn 69-69—138 -6
K.J. Choi 69-69—138 -6
Retief Goosen 71-67—138 -6
Rod Pampling 71-67—138 -6
Charlie Wi 68-70—138 -6
Jason Caron 69-70—139 -5
Darren Clarke 68-71—139 -5
Timothy O’Neal 70-69—139 -5
Heath Slocum 70-69—139 -5
Angel Cabrera 69-71—140 -4
Ernie Els 71-69—140 -4
Fredrik Jacobson 69-71—140 -4
Y.E. Yang 71-69—140 -4
Doug Barron 70-71—141 -3
Alex Cejka 71-70—141 -3
Matt Gogel 69-72—141 -3
Vijay Singh 71-70—141 -3
Stuart Appleby 70-72—142 -2
Tommy Gainey 69-73—142 -2
Scott Parel 72-70—142 -2
Dicky Pride 70-72—142 -2
Mario Tiziani 71-71—142 -2
Stephen Ames 70-73—143 -1
Billy Andrade 67-76—143 -1
Joe Durant 72-71—143 -1
Mark Hensby 75-68—143 -1
Miguel Angel Jimenez 73-70—143 -1
Jerry Kelly 74-69—143 -1
Soren Kjeldsen 71-72—143 -1
Michael Wright 73-70—143 -1
Harrison Frazar 71-73—144 E
Padraig Harrington 70-74—144 E
Thongchai Jaidee 70-74—144 E
Brett Quigley 73-72—145 +1
Paul Stankowski 74-71—145 +1
Ken Tanigawa 73-72—145 +1
Boo Weekley 74-72—146 +2
David Duval 75-72—147 +3
Tim Petrovic 75-72—147 +3
Steve Allan 74-74—148 +4
Ricardo Gonzalez 75-73—148 +4
Shane Bertsch 74-75—149 +5
Steve Flesch 73-77—150 +6
Paul Goydos 75-75—150 +6
Robert Karlsson 79-72—151 +7

