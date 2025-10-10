Live Radio
Home » Sports » SAS Championship Tour Scores

SAS Championship Tour Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 5:34 PM

Friday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

First Round

Chad Campbell 32-36—68
Stewart Cink 35-33—68
Padraig Harrington 33-35—68
Robert Karlsson 33-35—68
Steven Alker 36-33—69
Billy Andrade 32-37—69
Bernhard Langer 32-37—69
Alex Cejka 36-34—70
Miguel Angel Jimenez 32-38—70
Ken Tanigawa 34-36—70
Charlie Wi 34-36—70
Shane Bertsch 36-35—71
Steve Flesch 34-37—71
Matt Gogel 33-38—71
Retief Goosen 36-35—71
Brendan Jones 36-35—71
Jerry Kelly 31-40—71
Mike Weir 34-37—71
Glen Day 35-37—72
Ernie Els 35-37—72
Tommy Gainey 36-36—72
Timothy O’Neal 36-36—72
Tag Ridings 35-37—72
John Senden 34-38—72
Bo Van Pelt 38-34—72
Michael Wright 36-36—72
Angel Cabrera 35-38—73
Jason Caron 35-38—73
K.J. Choi 36-37—73
Jeff Maggert 36-37—73
Cameron Percy 36-37—73
Brett Quigley 37-36—73
Jarmo Sandelin 34-39—73
Kevin Sutherland 36-37—73
Mario Tiziani 35-38—73
Mark Walker 36-37—73
Steve Allan 33-41—74
Stephen Ames 37-37—74
Stuart Appleby 35-39—74
Doug Barron 36-38—74
Thomas Bjorn 37-37—74
Greg Chalmers 36-38—74
Fredrik Jacobson 36-38—74
Thongchai Jaidee 37-37—74
Scott McCarron 38-36—74
Tom Pernice 36-38—74
Heath Slocum 35-39—74
Paul Stankowski 35-39—74
David Bransdon 37-38—75
Joe Durant 34-41—75
Mathew Goggin 37-38—75
Ricardo Gonzalez 37-38—75
Soren Kjeldsen 36-39—75
Colin Montgomerie 37-38—75
Tim Petrovic 35-40—75
Dicky Pride 37-38—75
Mark Wilson 37-38—75
Y.E. Yang 38-37—75
Felipe Aguilar 35-41—76
Jason Bohn 37-39—76
Darren Clarke 40-36—76
David Duval 37-39—76
David Toms 36-40—76
Boo Weekley 38-38—76
Ken Duke 37-40—77
Scott Dunlap 40-37—77
Hiroyuki Fujita 37-40—77
Paul Goydos 37-40—77
Rocco Mediate 37-40—77
Rod Pampling 37-40—77
Chris DiMarco 37-41—78
Brian Gay 38-40—78
Brandt Jobe 40-38—78
Neal Lancaster 36-42—78
Davis Love III 40-38—78
Duffy Waldorf 38-41—79
Kirk Triplett 39-41—80
Eric Axley 39-43—82

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up