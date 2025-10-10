SAS Championship Tour Scores

Friday
At Prestonwood CC
Cary, N.C.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,237; Par: 72
First Round
|Chad Campbell
|32-36—68
|Stewart Cink
|35-33—68
|Padraig Harrington
|33-35—68
|Robert Karlsson
|33-35—68
|Steven Alker
|36-33—69
|Billy Andrade
|32-37—69
|Bernhard Langer
|32-37—69
|Alex Cejka
|36-34—70
|Miguel Angel Jimenez
|32-38—70
|Ken Tanigawa
|34-36—70
|Charlie Wi
|34-36—70
|Shane Bertsch
|36-35—71
|Steve Flesch
|34-37—71
|Matt Gogel
|33-38—71
|Retief Goosen
|36-35—71
|Brendan Jones
|36-35—71
|Jerry Kelly
|31-40—71
|Mike Weir
|34-37—71
|Glen Day
|35-37—72
|Ernie Els
|35-37—72
|Tommy Gainey
|36-36—72
|Timothy O’Neal
|36-36—72
|Tag Ridings
|35-37—72
|John Senden
|34-38—72
|Bo Van Pelt
|38-34—72
|Michael Wright
|36-36—72
|Angel Cabrera
|35-38—73
|Jason Caron
|35-38—73
|K.J. Choi
|36-37—73
|Jeff Maggert
|36-37—73
|Cameron Percy
|36-37—73
|Brett Quigley
|37-36—73
|Jarmo Sandelin
|34-39—73
|Kevin Sutherland
|36-37—73
|Mario Tiziani
|35-38—73
|Mark Walker
|36-37—73
|Steve Allan
|33-41—74
|Stephen Ames
|37-37—74
|Stuart Appleby
|35-39—74
|Doug Barron
|36-38—74
|Thomas Bjorn
|37-37—74
|Greg Chalmers
|36-38—74
|Fredrik Jacobson
|36-38—74
|Thongchai Jaidee
|37-37—74
|Scott McCarron
|38-36—74
|Tom Pernice
|36-38—74
|Heath Slocum
|35-39—74
|Paul Stankowski
|35-39—74
|David Bransdon
|37-38—75
|Joe Durant
|34-41—75
|Mathew Goggin
|37-38—75
|Ricardo Gonzalez
|37-38—75
|Soren Kjeldsen
|36-39—75
|Colin Montgomerie
|37-38—75
|Tim Petrovic
|35-40—75
|Dicky Pride
|37-38—75
|Mark Wilson
|37-38—75
|Y.E. Yang
|38-37—75
|Felipe Aguilar
|35-41—76
|Jason Bohn
|37-39—76
|Darren Clarke
|40-36—76
|David Duval
|37-39—76
|David Toms
|36-40—76
|Boo Weekley
|38-38—76
|Ken Duke
|37-40—77
|Scott Dunlap
|40-37—77
|Hiroyuki Fujita
|37-40—77
|Paul Goydos
|37-40—77
|Rocco Mediate
|37-40—77
|Rod Pampling
|37-40—77
|Chris DiMarco
|37-41—78
|Brian Gay
|38-40—78
|Brandt Jobe
|40-38—78
|Neal Lancaster
|36-42—78
|Davis Love III
|40-38—78
|Duffy Waldorf
|38-41—79
|Kirk Triplett
|39-41—80
|Eric Axley
|39-43—82
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.