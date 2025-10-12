Live Radio
SAS Championship Tour Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 4:46 PM

Sunday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

Final Round

Alex Cejka, $315,000 70-66-71—207
Ernie Els, $184,800 72-70-68—210
Steven Alker, $151,200 69-72-71—212
Steve Flesch, $103,600 71-71-71—213
Robert Karlsson, $103,600 68-73-72—213
Timothy O’Neal, $103,600 72-70-71—213
Padraig Harrington, $58,800 68-76-70—214
Miguel Angel Jimenez, $58,800 70-74-70—214
Brendan Jones, $58,800 71-71-72—214
Bernhard Langer, $58,800 69-70-75—214
Cameron Percy, $58,800 73-69-72—214
Ken Tanigawa, $58,800 70-73-71—214
Chad Campbell, $38,850 68-75-72—215
Jason Caron, $38,850 73-71-71—215
Darren Clarke, $38,850 76-69-70—215
Ricardo Gonzalez, $38,850 75-70-70—215
Angel Cabrera, $30,608 73-72-71—216
Fredrik Jacobson, $30,608 74-70-72—216
Jarmo Sandelin, $30,608 73-70-73—216
Bo Van Pelt, $30,608 72-71-73—216
Stephen Ames, $22,230 74-72-71—217
Tommy Gainey, $22,230 72-73-72—217
Matt Gogel, $22,230 71-73-73—217
Retief Goosen, $22,230 71-70-76—217
Thongchai Jaidee, $22,230 74-74-69—217
Boo Weekley, $22,230 76-70-71—217
Michael Wright, $22,230 72-71-74—217
Steve Allan, $14,333 74-72-72—218
Thomas Bjorn, $14,333 74-70-74—218
Stewart Cink, $14,333 68-80-70—218
Joe Durant, $14,333 75-71-72—218
Soren Kjeldsen, $14,333 75-73-70—218
Colin Montgomerie, $14,333 75-71-72—218
Tom Pernice, $14,333 74-69-75—218
Tim Petrovic, $14,333 75-70-73—218
Paul Stankowski, $14,333 74-70-74—218
Mark Walker, $14,333 73-71-74—218
Charlie Wi, $14,333 70-70-78—218
Y.E. Yang, $14,333 75-72-71—218
Greg Chalmers, $9,660 74-71-74—219
K.J. Choi, $9,660 73-76-70—219
David Duval, $9,660 76-71-72—219
Mathew Goggin, $9,660 75-70-74—219
Kevin Sutherland, $9,660 73-70-76—219
Mario Tiziani, $9,660 73-77-69—219
Brett Quigley, $7,980 73-73-74—220
Tag Ridings, $7,980 72-78-70—220
Jerry Kelly, $6,930 71-76-74—221
Heath Slocum, $6,930 74-70-77—221
David Toms, $6,930 76-73-72—221
Felipe Aguilar, $5,670 76-70-76—222
Stuart Appleby, $5,670 74-73-75—222
Dicky Pride, $5,670 75-73-74—222
Eric Axley, $4,410 82-72-69—223
Doug Barron, $4,410 74-77-72—223
Shane Bertsch, $4,410 71-78-74—223
Scott Dunlap, $4,410 77-73-73—223
Jeff Maggert, $4,410 73-75-75—223
John Senden, $4,410 72-75-76—223
Mark Wilson, $4,410 75-73-75—223
Brandt Jobe, $3,465 78-75-71—224
Kirk Triplett, $3,465 80-72-72—224
Jason Bohn, $2,940 76-76-73—225
David Bransdon, $2,940 75-70-80—225
Brian Gay, $2,940 78-73-74—225
Chris DiMarco, $2,310 78-72-76—226
Davis Love III, $2,310 78-74-74—226
Rod Pampling, $2,310 77-73-76—226
Hiroyuki Fujita, $1,848 77-80-71—228
Scott McCarron, $1,848 74-80-74—228
Duffy Waldorf, $1,848 79-73-76—228
Glen Day, $1,439 72-79-78—229
Ken Duke, $1,439 77-76-76—229
Paul Goydos, $1,439 77-75-77—229
Rocco Mediate, $1,439 77-76-76—229
Neal Lancaster, $1,218 78-78-75—231
Billy Andrade 69-74-WD

