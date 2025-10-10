SAS Championship Par Scores

Friday
At Prestonwood CC
Cary, N.C.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,237; Par: 72
First Round
|Chad Campbell
|32-36—68
|-4
|Stewart Cink
|35-33—68
|-4
|Padraig Harrington
|33-35—68
|-4
|Robert Karlsson
|33-35—68
|-4
|Steven Alker
|36-33—69
|-3
|Billy Andrade
|32-37—69
|-3
|Bernhard Langer
|32-37—69
|-3
|Alex Cejka
|36-34—70
|-2
|Miguel Angel Jimenez
|32-38—70
|-2
|Ken Tanigawa
|34-36—70
|-2
|Charlie Wi
|34-36—70
|-2
|Shane Bertsch
|36-35—71
|-1
|Steve Flesch
|34-37—71
|-1
|Matt Gogel
|33-38—71
|-1
|Retief Goosen
|36-35—71
|-1
|Brendan Jones
|36-35—71
|-1
|Jerry Kelly
|31-40—71
|-1
|Mike Weir
|34-37—71
|-1
|Glen Day
|35-37—72
|E
|Ernie Els
|35-37—72
|E
|Tommy Gainey
|36-36—72
|E
|Timothy O’Neal
|36-36—72
|E
|Tag Ridings
|35-37—72
|E
|John Senden
|34-38—72
|E
|Bo Van Pelt
|38-34—72
|E
|Michael Wright
|36-36—72
|E
|Angel Cabrera
|35-38—73
|+1
|Jason Caron
|35-38—73
|+1
|K.J. Choi
|36-37—73
|+1
|Jeff Maggert
|36-37—73
|+1
|Cameron Percy
|36-37—73
|+1
|Brett Quigley
|37-36—73
|+1
|Jarmo Sandelin
|34-39—73
|+1
|Kevin Sutherland
|36-37—73
|+1
|Mario Tiziani
|35-38—73
|+1
|Mark Walker
|36-37—73
|+1
|Steve Allan
|33-41—74
|+2
|Stephen Ames
|37-37—74
|+2
|Stuart Appleby
|35-39—74
|+2
|Doug Barron
|36-38—74
|+2
|Thomas Bjorn
|37-37—74
|+2
|Greg Chalmers
|36-38—74
|+2
|Fredrik Jacobson
|36-38—74
|+2
|Thongchai Jaidee
|37-37—74
|+2
|Scott McCarron
|38-36—74
|+2
|Tom Pernice
|36-38—74
|+2
|Heath Slocum
|35-39—74
|+2
|Paul Stankowski
|35-39—74
|+2
|David Bransdon
|37-38—75
|+3
|Joe Durant
|34-41—75
|+3
|Mathew Goggin
|37-38—75
|+3
|Ricardo Gonzalez
|37-38—75
|+3
|Soren Kjeldsen
|36-39—75
|+3
|Colin Montgomerie
|37-38—75
|+3
|Tim Petrovic
|35-40—75
|+3
|Dicky Pride
|37-38—75
|+3
|Mark Wilson
|37-38—75
|+3
|Y.E. Yang
|38-37—75
|+3
|Felipe Aguilar
|35-41—76
|+4
|Jason Bohn
|37-39—76
|+4
|Darren Clarke
|40-36—76
|+4
|David Duval
|37-39—76
|+4
|David Toms
|36-40—76
|+4
|Boo Weekley
|38-38—76
|+4
|Ken Duke
|37-40—77
|+5
|Scott Dunlap
|40-37—77
|+5
|Hiroyuki Fujita
|37-40—77
|+5
|Paul Goydos
|37-40—77
|+5
|Rocco Mediate
|37-40—77
|+5
|Rod Pampling
|37-40—77
|+5
|Chris DiMarco
|37-41—78
|+6
|Brian Gay
|38-40—78
|+6
|Brandt Jobe
|40-38—78
|+6
|Neal Lancaster
|36-42—78
|+6
|Davis Love III
|40-38—78
|+6
|Duffy Waldorf
|38-41—79
|+7
|Kirk Triplett
|39-41—80
|+8
|Eric Axley
|39-43—82
|+10
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.