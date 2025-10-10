Live Radio
Home » Sports » SAS Championship Par Scores

SAS Championship Par Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 5:34 PM

Friday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

First Round

Chad Campbell 32-36—68 -4
Stewart Cink 35-33—68 -4
Padraig Harrington 33-35—68 -4
Robert Karlsson 33-35—68 -4
Steven Alker 36-33—69 -3
Billy Andrade 32-37—69 -3
Bernhard Langer 32-37—69 -3
Alex Cejka 36-34—70 -2
Miguel Angel Jimenez 32-38—70 -2
Ken Tanigawa 34-36—70 -2
Charlie Wi 34-36—70 -2
Shane Bertsch 36-35—71 -1
Steve Flesch 34-37—71 -1
Matt Gogel 33-38—71 -1
Retief Goosen 36-35—71 -1
Brendan Jones 36-35—71 -1
Jerry Kelly 31-40—71 -1
Mike Weir 34-37—71 -1
Glen Day 35-37—72 E
Ernie Els 35-37—72 E
Tommy Gainey 36-36—72 E
Timothy O’Neal 36-36—72 E
Tag Ridings 35-37—72 E
John Senden 34-38—72 E
Bo Van Pelt 38-34—72 E
Michael Wright 36-36—72 E
Angel Cabrera 35-38—73 +1
Jason Caron 35-38—73 +1
K.J. Choi 36-37—73 +1
Jeff Maggert 36-37—73 +1
Cameron Percy 36-37—73 +1
Brett Quigley 37-36—73 +1
Jarmo Sandelin 34-39—73 +1
Kevin Sutherland 36-37—73 +1
Mario Tiziani 35-38—73 +1
Mark Walker 36-37—73 +1
Steve Allan 33-41—74 +2
Stephen Ames 37-37—74 +2
Stuart Appleby 35-39—74 +2
Doug Barron 36-38—74 +2
Thomas Bjorn 37-37—74 +2
Greg Chalmers 36-38—74 +2
Fredrik Jacobson 36-38—74 +2
Thongchai Jaidee 37-37—74 +2
Scott McCarron 38-36—74 +2
Tom Pernice 36-38—74 +2
Heath Slocum 35-39—74 +2
Paul Stankowski 35-39—74 +2
David Bransdon 37-38—75 +3
Joe Durant 34-41—75 +3
Mathew Goggin 37-38—75 +3
Ricardo Gonzalez 37-38—75 +3
Soren Kjeldsen 36-39—75 +3
Colin Montgomerie 37-38—75 +3
Tim Petrovic 35-40—75 +3
Dicky Pride 37-38—75 +3
Mark Wilson 37-38—75 +3
Y.E. Yang 38-37—75 +3
Felipe Aguilar 35-41—76 +4
Jason Bohn 37-39—76 +4
Darren Clarke 40-36—76 +4
David Duval 37-39—76 +4
David Toms 36-40—76 +4
Boo Weekley 38-38—76 +4
Ken Duke 37-40—77 +5
Scott Dunlap 40-37—77 +5
Hiroyuki Fujita 37-40—77 +5
Paul Goydos 37-40—77 +5
Rocco Mediate 37-40—77 +5
Rod Pampling 37-40—77 +5
Chris DiMarco 37-41—78 +6
Brian Gay 38-40—78 +6
Brandt Jobe 40-38—78 +6
Neal Lancaster 36-42—78 +6
Davis Love III 40-38—78 +6
Duffy Waldorf 38-41—79 +7
Kirk Triplett 39-41—80 +8
Eric Axley 39-43—82 +10

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up