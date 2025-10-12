Live Radio
SAS Championship Par Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 4:47 PM

Sunday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

Final Round

Alex Cejka, $315,000 70-66-71—207 -9
Ernie Els, $184,800 72-70-68—210 -6
Steven Alker, $151,200 69-72-71—212 -4
Steve Flesch, $103,600 71-71-71—213 -3
Robert Karlsson, $103,600 68-73-72—213 -3
Timothy O’Neal, $103,600 72-70-71—213 -3
Padraig Harrington, $58,800 68-76-70—214 -2
Miguel Angel Jimenez, $58,800 70-74-70—214 -2
Brendan Jones, $58,800 71-71-72—214 -2
Bernhard Langer, $58,800 69-70-75—214 -2
Cameron Percy, $58,800 73-69-72—214 -2
Ken Tanigawa, $58,800 70-73-71—214 -2
Chad Campbell, $38,850 68-75-72—215 -1
Jason Caron, $38,850 73-71-71—215 -1
Darren Clarke, $38,850 76-69-70—215 -1
Ricardo Gonzalez, $38,850 75-70-70—215 -1
Angel Cabrera, $30,608 73-72-71—216 E
Fredrik Jacobson, $30,608 74-70-72—216 E
Jarmo Sandelin, $30,608 73-70-73—216 E
Bo Van Pelt, $30,608 72-71-73—216 E
Stephen Ames, $22,230 74-72-71—217 +1
Tommy Gainey, $22,230 72-73-72—217 +1
Matt Gogel, $22,230 71-73-73—217 +1
Retief Goosen, $22,230 71-70-76—217 +1
Thongchai Jaidee, $22,230 74-74-69—217 +1
Boo Weekley, $22,230 76-70-71—217 +1
Michael Wright, $22,230 72-71-74—217 +1
Steve Allan, $14,333 74-72-72—218 +2
Thomas Bjorn, $14,333 74-70-74—218 +2
Stewart Cink, $14,333 68-80-70—218 +2
Joe Durant, $14,333 75-71-72—218 +2
Soren Kjeldsen, $14,333 75-73-70—218 +2
Colin Montgomerie, $14,333 75-71-72—218 +2
Tom Pernice, $14,333 74-69-75—218 +2
Tim Petrovic, $14,333 75-70-73—218 +2
Paul Stankowski, $14,333 74-70-74—218 +2
Mark Walker, $14,333 73-71-74—218 +2
Charlie Wi, $14,333 70-70-78—218 +2
Y.E. Yang, $14,333 75-72-71—218 +2
Greg Chalmers, $9,660 74-71-74—219 +3
K.J. Choi, $9,660 73-76-70—219 +3
David Duval, $9,660 76-71-72—219 +3
Mathew Goggin, $9,660 75-70-74—219 +3
Kevin Sutherland, $9,660 73-70-76—219 +3
Mario Tiziani, $9,660 73-77-69—219 +3
Brett Quigley, $7,980 73-73-74—220 +4
Tag Ridings, $7,980 72-78-70—220 +4
Jerry Kelly, $6,930 71-76-74—221 +5
Heath Slocum, $6,930 74-70-77—221 +5
David Toms, $6,930 76-73-72—221 +5
Felipe Aguilar, $5,670 76-70-76—222 +6
Stuart Appleby, $5,670 74-73-75—222 +6
Dicky Pride, $5,670 75-73-74—222 +6
Eric Axley, $4,410 82-72-69—223 +7
Doug Barron, $4,410 74-77-72—223 +7
Shane Bertsch, $4,410 71-78-74—223 +7
Scott Dunlap, $4,410 77-73-73—223 +7
Jeff Maggert, $4,410 73-75-75—223 +7
John Senden, $4,410 72-75-76—223 +7
Mark Wilson, $4,410 75-73-75—223 +7
Brandt Jobe, $3,465 78-75-71—224 +8
Kirk Triplett, $3,465 80-72-72—224 +8
Jason Bohn, $2,940 76-76-73—225 +9
David Bransdon, $2,940 75-70-80—225 +9
Brian Gay, $2,940 78-73-74—225 +9
Chris DiMarco, $2,310 78-72-76—226 +10
Davis Love III, $2,310 78-74-74—226 +10
Rod Pampling, $2,310 77-73-76—226 +10
Hiroyuki Fujita, $1,848 77-80-71—228 +12
Scott McCarron, $1,848 74-80-74—228 +12
Duffy Waldorf, $1,848 79-73-76—228 +12
Glen Day, $1,439 72-79-78—229 +13
Ken Duke, $1,439 77-76-76—229 +13
Paul Goydos, $1,439 77-75-77—229 +13
Rocco Mediate, $1,439 77-76-76—229 +13
Neal Lancaster, $1,218 78-78-75—231 +15
Billy Andrade 69-74-WD

