SAS Championship Par Scores

Sunday
At Prestonwood CC
Cary, N.C.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,237; Par: 72
Final Round
|Alex Cejka, $315,000
|70-66-71—207
|-9
|Ernie Els, $184,800
|72-70-68—210
|-6
|Steven Alker, $151,200
|69-72-71—212
|-4
|Steve Flesch, $103,600
|71-71-71—213
|-3
|Robert Karlsson, $103,600
|68-73-72—213
|-3
|Timothy O’Neal, $103,600
|72-70-71—213
|-3
|Padraig Harrington, $58,800
|68-76-70—214
|-2
|Miguel Angel Jimenez, $58,800
|70-74-70—214
|-2
|Brendan Jones, $58,800
|71-71-72—214
|-2
|Bernhard Langer, $58,800
|69-70-75—214
|-2
|Cameron Percy, $58,800
|73-69-72—214
|-2
|Ken Tanigawa, $58,800
|70-73-71—214
|-2
|Chad Campbell, $38,850
|68-75-72—215
|-1
|Jason Caron, $38,850
|73-71-71—215
|-1
|Darren Clarke, $38,850
|76-69-70—215
|-1
|Ricardo Gonzalez, $38,850
|75-70-70—215
|-1
|Angel Cabrera, $30,608
|73-72-71—216
|E
|Fredrik Jacobson, $30,608
|74-70-72—216
|E
|Jarmo Sandelin, $30,608
|73-70-73—216
|E
|Bo Van Pelt, $30,608
|72-71-73—216
|E
|Stephen Ames, $22,230
|74-72-71—217
|+1
|Tommy Gainey, $22,230
|72-73-72—217
|+1
|Matt Gogel, $22,230
|71-73-73—217
|+1
|Retief Goosen, $22,230
|71-70-76—217
|+1
|Thongchai Jaidee, $22,230
|74-74-69—217
|+1
|Boo Weekley, $22,230
|76-70-71—217
|+1
|Michael Wright, $22,230
|72-71-74—217
|+1
|Steve Allan, $14,333
|74-72-72—218
|+2
|Thomas Bjorn, $14,333
|74-70-74—218
|+2
|Stewart Cink, $14,333
|68-80-70—218
|+2
|Joe Durant, $14,333
|75-71-72—218
|+2
|Soren Kjeldsen, $14,333
|75-73-70—218
|+2
|Colin Montgomerie, $14,333
|75-71-72—218
|+2
|Tom Pernice, $14,333
|74-69-75—218
|+2
|Tim Petrovic, $14,333
|75-70-73—218
|+2
|Paul Stankowski, $14,333
|74-70-74—218
|+2
|Mark Walker, $14,333
|73-71-74—218
|+2
|Charlie Wi, $14,333
|70-70-78—218
|+2
|Y.E. Yang, $14,333
|75-72-71—218
|+2
|Greg Chalmers, $9,660
|74-71-74—219
|+3
|K.J. Choi, $9,660
|73-76-70—219
|+3
|David Duval, $9,660
|76-71-72—219
|+3
|Mathew Goggin, $9,660
|75-70-74—219
|+3
|Kevin Sutherland, $9,660
|73-70-76—219
|+3
|Mario Tiziani, $9,660
|73-77-69—219
|+3
|Brett Quigley, $7,980
|73-73-74—220
|+4
|Tag Ridings, $7,980
|72-78-70—220
|+4
|Jerry Kelly, $6,930
|71-76-74—221
|+5
|Heath Slocum, $6,930
|74-70-77—221
|+5
|David Toms, $6,930
|76-73-72—221
|+5
|Felipe Aguilar, $5,670
|76-70-76—222
|+6
|Stuart Appleby, $5,670
|74-73-75—222
|+6
|Dicky Pride, $5,670
|75-73-74—222
|+6
|Eric Axley, $4,410
|82-72-69—223
|+7
|Doug Barron, $4,410
|74-77-72—223
|+7
|Shane Bertsch, $4,410
|71-78-74—223
|+7
|Scott Dunlap, $4,410
|77-73-73—223
|+7
|Jeff Maggert, $4,410
|73-75-75—223
|+7
|John Senden, $4,410
|72-75-76—223
|+7
|Mark Wilson, $4,410
|75-73-75—223
|+7
|Brandt Jobe, $3,465
|78-75-71—224
|+8
|Kirk Triplett, $3,465
|80-72-72—224
|+8
|Jason Bohn, $2,940
|76-76-73—225
|+9
|David Bransdon, $2,940
|75-70-80—225
|+9
|Brian Gay, $2,940
|78-73-74—225
|+9
|Chris DiMarco, $2,310
|78-72-76—226
|+10
|Davis Love III, $2,310
|78-74-74—226
|+10
|Rod Pampling, $2,310
|77-73-76—226
|+10
|Hiroyuki Fujita, $1,848
|77-80-71—228
|+12
|Scott McCarron, $1,848
|74-80-74—228
|+12
|Duffy Waldorf, $1,848
|79-73-76—228
|+12
|Glen Day, $1,439
|72-79-78—229
|+13
|Ken Duke, $1,439
|77-76-76—229
|+13
|Paul Goydos, $1,439
|77-75-77—229
|+13
|Rocco Mediate, $1,439
|77-76-76—229
|+13
|Neal Lancaster, $1,218
|78-78-75—231
|+15
|Billy Andrade
|69-74-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.