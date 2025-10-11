Live Radio
SAS Championship Par Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 5:16 PM

Saturday

At Prestonwood CC

Cary, N.C.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,237; Par: 72

Second Round

Alex Cejka 70-66—136 -8
Bernhard Langer 69-70—139 -5
Charlie Wi 70-70—140 -4
Steven Alker 69-72—141 -3
Retief Goosen 71-70—141 -3
Robert Karlsson 68-73—141 -3
Ernie Els 72-70—142 -2
Steve Flesch 71-71—142 -2
Brendan Jones 71-71—142 -2
Timothy O’Neal 72-70—142 -2
Cameron Percy 73-69—142 -2
Billy Andrade 69-74—143 -1
Chad Campbell 68-75—143 -1
Tom Pernice 74-69—143 -1
Jarmo Sandelin 73-70—143 -1
Kevin Sutherland 73-70—143 -1
Ken Tanigawa 70-73—143 -1
Bo Van Pelt 72-71—143 -1
Michael Wright 72-71—143 -1
Thomas Bjorn 74-70—144 E
Jason Caron 73-71—144 E
Matt Gogel 71-73—144 E
Padraig Harrington 68-76—144 E
Fredrik Jacobson 74-70—144 E
Miguel Angel Jimenez 70-74—144 E
Heath Slocum 74-70—144 E
Paul Stankowski 74-70—144 E
Mark Walker 73-71—144 E
David Bransdon 75-70—145 +1
Angel Cabrera 73-72—145 +1
Greg Chalmers 74-71—145 +1
Darren Clarke 76-69—145 +1
Tommy Gainey 72-73—145 +1
Mathew Goggin 75-70—145 +1
Ricardo Gonzalez 75-70—145 +1
Tim Petrovic 75-70—145 +1
Felipe Aguilar 76-70—146 +2
Steve Allan 74-72—146 +2
Stephen Ames 74-72—146 +2
Joe Durant 75-71—146 +2
Colin Montgomerie 75-71—146 +2
Brett Quigley 73-73—146 +2
Boo Weekley 76-70—146 +2
Stuart Appleby 74-73—147 +3
David Duval 76-71—147 +3
Jerry Kelly 71-76—147 +3
John Senden 72-75—147 +3
Y.E. Yang 75-72—147 +3
Stewart Cink 68-80—148 +4
Thongchai Jaidee 74-74—148 +4
Soren Kjeldsen 75-73—148 +4
Jeff Maggert 73-75—148 +4
Dicky Pride 75-73—148 +4
Mark Wilson 75-73—148 +4
Shane Bertsch 71-78—149 +5
K.J. Choi 73-76—149 +5
David Toms 76-73—149 +5
Chris DiMarco 78-72—150 +6
Scott Dunlap 77-73—150 +6
Rod Pampling 77-73—150 +6
Tag Ridings 72-78—150 +6
Mario Tiziani 73-77—150 +6
Doug Barron 74-77—151 +7
Glen Day 72-79—151 +7
Brian Gay 78-73—151 +7
Jason Bohn 76-76—152 +8
Paul Goydos 77-75—152 +8
Davis Love III 78-74—152 +8
Kirk Triplett 80-72—152 +8
Duffy Waldorf 79-73—152 +8
Ken Duke 77-76—153 +9
Brandt Jobe 78-75—153 +9
Rocco Mediate 77-76—153 +9
Eric Axley 82-72—154 +10
Scott McCarron 74-80—154 +10
Neal Lancaster 78-78—156 +12
Hiroyuki Fujita 77-80—157 +13
Mike Weir 71-WD

