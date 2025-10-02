Sanderson Farms Championship Scores

Thursday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
First Round
|Eric Cole
|33-32—65
|Garrick Higgo
|33-32—65
|Sam Ryder
|33-32—65
|Danny Walker
|32-33—65
|Max Homa
|34-33—67
|Mac Meissner
|32-35—67
|Trey Mullinax
|37-30—67
|Michael Thorbjornsen
|33-34—67
|Vince Whaley
|33-34—67
|Tim Widing
|33-34—67
|Norman Xiong
|33-34—67
|Kevin Yu
|34-33—67
|Christiaan Bezuidenhout
|34-34—68
|Harrison Endycott
|32-36—68
|David Ford
|33-35—68
|Brice Garnett
|35-33—68
|Ryo Hisatsune
|36-32—68
|Rico Hoey
|34-34—68
|Takumi Kanaya
|36-32—68
|Tom Kim
|34-34—68
|Matt Kuchar
|34-34—68
|Michael La Sasso
|36-32—68
|Thriston Lawrence
|34-34—68
|Luke List
|36-32—68
|Matthew NeSmith
|34-34—68
|Thorbjorn Olesen
|37-31—68
|Jeremy Paul
|34-34—68
|Paul Peterson
|35-33—68
|J.T. Poston
|32-36—68
|Gordon Sargent
|34-34—68
|Kevin Streelman
|34-34—68
|Adam Svensson
|36-32—68
|Braden Thornberry
|34-34—68
|Carson Young
|31-37—68
|Anders Albertson
|35-34—69
|Byeong Hun An
|36-33—69
|Will Chandler
|35-34—69
|Luke Clanton
|36-33—69
|Pierceson Coody
|36-33—69
|Quade Cummins
|35-34—69
|Patrick Fishburn
|35-34—69
|Doug Ghim
|35-34—69
|Lanto Griffin
|36-33—69
|Harry Higgs
|36-33—69
|Rasmus Hojgaard
|36-33—69
|Mark Hubbard
|36-33—69
|Stephan Jaeger
|34-35—69
|Zach Johnson
|33-36—69
|Chan Kim
|34-35—69
|Taylor Montgomery
|34-35—69
|Kevin Roy
|37-32—69
|Matti Schmid
|34-35—69
|Greyson Sigg
|35-34—69
|Frankie Capan
|34-36—70
|Ricky Castillo
|35-35—70
|Cameron Champ
|38-32—70
|Steven Fisk
|37-33—70
|Beau Hossler
|37-33—70
|Min Woo Lee
|36-34—70
|Ben Martin
|34-36—70
|Kye Meeks
|36-34—70
|Francesco Molinari
|36-34—70
|Victor Perez
|35-35—70
|Isaiah Salinda
|34-36—70
|Adam Schenk
|34-36—70
|Jackson Suber
|34-36—70
|Jesper Svensson
|34-36—70
|Sami Valimaki
|36-34—70
|Aaron Wise
|35-35—70
|Joseph Bramlett
|36-35—71
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|Hayden Buckley
|36-35—71
|Trevor Cone
|35-36—71
|Vince Covello
|35-36—71
|Joel Dahmen
|36-35—71
|Taylor Dickson
|36-35—71
|Nicolai Hojgaard
|34-37—71
|Patton Kizzire
|35-36—71
|Justin Lower
|36-35—71
|Matteo Manassero
|35-36—71
|John Pak
|34-37—71
|Matthieu Pavon
|36-35—71
|Thomas Rosenmueller
|36-35—71
|Hayden Springer
|36-35—71
|Erik Van Rooyen
|36-35—71
|Kris Ventura
|34-37—71
|Matt Wallace
|35-36—71
|Akshay Bhatia
|38-34—72
|Zac Blair
|38-34—72
|Rafael Campos
|37-35—72
|Cristobal Del Solar
|36-36—72
|Noah Goodwin
|36-36—72
|Will Gordon
|35-37—72
|Emiliano Grillo
|34-38—72
|David Lipsky
|38-34—72
|Keith Mitchell
|35-37—72
|Niklas Norgaard Moller
|36-36—72
|Chandler Phillips
|37-35—72
|Seamus Power
|38-34—72
|Davis Riley
|37-35—72
|Brandt Snedeker
|37-35—72
|Sam Stevens
|38-34—72
|Davis Thompson
|36-36—72
|Camilo Villegas
|37-35—72
|Nick Dunlap
|36-37—73
|Adam Hadwin
|35-38—73
|Lee Hodges
|34-39—73
|Mackenzie Hughes
|35-38—73
|Ben Kohles
|36-37—73
|Max McGreevy
|37-36—73
|Taylor Moore
|36-37—73
|Henrik Norlander
|36-37—73
|Kaito Onishi
|37-36—73
|Patrick Rodgers
|37-36—73
|Antoine Rozner
|39-34—73
|David Skinns
|35-38—73
|Mason Andersen
|37-37—74
|Brett Drewitt
|39-35—74
|Jason Dufner
|36-38—74
|Tom Hoge
|37-37—74
|Ryan Palmer
|37-37—74
|Andrew Putnam
|35-39—74
|Ben Silverman
|38-36—74
|Alex Smalley
|38-36—74
|Cameron Huss
|37-38—75
|Scott Piercy
|36-39—75
|Chad Ramey
|37-38—75
|Doc Redman
|37-38—75
|Kevin Velo
|38-37—75
|Matthew Riedel
|38-38—76
|Ryan Armour
|37-40—77
|Grant Landry
|40-37—77
