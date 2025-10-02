Live Radio
Home » Sports » Sanderson Farms Championship Scores

Sanderson Farms Championship Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 7:51 PM

Thursday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

First Round

Eric Cole 33-32—65
Garrick Higgo 33-32—65
Sam Ryder 33-32—65
Danny Walker 32-33—65
Max Homa 34-33—67
Mac Meissner 32-35—67
Trey Mullinax 37-30—67
Michael Thorbjornsen 33-34—67
Vince Whaley 33-34—67
Tim Widing 33-34—67
Norman Xiong 33-34—67
Kevin Yu 34-33—67
Christiaan Bezuidenhout 34-34—68
Harrison Endycott 32-36—68
David Ford 33-35—68
Brice Garnett 35-33—68
Ryo Hisatsune 36-32—68
Rico Hoey 34-34—68
Takumi Kanaya 36-32—68
Tom Kim 34-34—68
Matt Kuchar 34-34—68
Michael La Sasso 36-32—68
Thriston Lawrence 34-34—68
Luke List 36-32—68
Matthew NeSmith 34-34—68
Thorbjorn Olesen 37-31—68
Jeremy Paul 34-34—68
Paul Peterson 35-33—68
J.T. Poston 32-36—68
Gordon Sargent 34-34—68
Kevin Streelman 34-34—68
Adam Svensson 36-32—68
Braden Thornberry 34-34—68
Carson Young 31-37—68
Anders Albertson 35-34—69
Byeong Hun An 36-33—69
Will Chandler 35-34—69
Luke Clanton 36-33—69
Pierceson Coody 36-33—69
Quade Cummins 35-34—69
Patrick Fishburn 35-34—69
Doug Ghim 35-34—69
Lanto Griffin 36-33—69
Harry Higgs 36-33—69
Rasmus Hojgaard 36-33—69
Mark Hubbard 36-33—69
Stephan Jaeger 34-35—69
Zach Johnson 33-36—69
Chan Kim 34-35—69
Taylor Montgomery 34-35—69
Kevin Roy 37-32—69
Matti Schmid 34-35—69
Greyson Sigg 35-34—69
Frankie Capan 34-36—70
Ricky Castillo 35-35—70
Cameron Champ 38-32—70
Steven Fisk 37-33—70
Beau Hossler 37-33—70
Min Woo Lee 36-34—70
Ben Martin 34-36—70
Kye Meeks 36-34—70
Francesco Molinari 36-34—70
Victor Perez 35-35—70
Isaiah Salinda 34-36—70
Adam Schenk 34-36—70
Jackson Suber 34-36—70
Jesper Svensson 34-36—70
Sami Valimaki 36-34—70
Aaron Wise 35-35—70
Joseph Bramlett 36-35—71
Jacob Bridgeman 36-35—71
Hayden Buckley 36-35—71
Trevor Cone 35-36—71
Vince Covello 35-36—71
Joel Dahmen 36-35—71
Taylor Dickson 36-35—71
Nicolai Hojgaard 34-37—71
Patton Kizzire 35-36—71
Justin Lower 36-35—71
Matteo Manassero 35-36—71
John Pak 34-37—71
Matthieu Pavon 36-35—71
Thomas Rosenmueller 36-35—71
Hayden Springer 36-35—71
Erik Van Rooyen 36-35—71
Kris Ventura 34-37—71
Matt Wallace 35-36—71
Akshay Bhatia 38-34—72
Zac Blair 38-34—72
Rafael Campos 37-35—72
Cristobal Del Solar 36-36—72
Noah Goodwin 36-36—72
Will Gordon 35-37—72
Emiliano Grillo 34-38—72
David Lipsky 38-34—72
Keith Mitchell 35-37—72
Niklas Norgaard Moller 36-36—72
Chandler Phillips 37-35—72
Seamus Power 38-34—72
Davis Riley 37-35—72
Brandt Snedeker 37-35—72
Sam Stevens 38-34—72
Davis Thompson 36-36—72
Camilo Villegas 37-35—72
Nick Dunlap 36-37—73
Adam Hadwin 35-38—73
Lee Hodges 34-39—73
Mackenzie Hughes 35-38—73
Ben Kohles 36-37—73
Max McGreevy 37-36—73
Taylor Moore 36-37—73
Henrik Norlander 36-37—73
Kaito Onishi 37-36—73
Patrick Rodgers 37-36—73
Antoine Rozner 39-34—73
David Skinns 35-38—73
Mason Andersen 37-37—74
Brett Drewitt 39-35—74
Jason Dufner 36-38—74
Tom Hoge 37-37—74
Ryan Palmer 37-37—74
Andrew Putnam 35-39—74
Ben Silverman 38-36—74
Alex Smalley 38-36—74
Cameron Huss 37-38—75
Scott Piercy 36-39—75
Chad Ramey 37-38—75
Doc Redman 37-38—75
Kevin Velo 38-37—75
Matthew Riedel 38-38—76
Ryan Armour 37-40—77
Grant Landry 40-37—77

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up