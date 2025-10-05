Sanderson Farms Championship Scores

Sunday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
Final Round
|Steven Fisk (500), $1,080,000
|70-65-65-64—264
|Garrick Higgo (300), $654,000
|65-66-67-68—266
|Rasmus Hojgaard (145), $318,000
|69-69-66-65—269
|Danny Walker (145), $318,000
|65-68-67-69—269
|Vince Whaley (145), $318,000
|67-67-68-67—269
|Christiaan Bezuidenhout (92), $202,500
|68-68-68-67—271
|Frankie Capan (92), $202,500
|70-64-68-69—271
|Taylor Montgomery (92), $202,500
|69-63-69-70—271
|Eric Cole (78), $169,500
|65-67-71-69—272
|Doc Redman (0), $169,500
|75-65-65-67—272
|Tom Kim (65), $139,500
|68-66-69-70—273
|Victor Perez (65), $139,500
|70-69-67-67—273
|Kevin Yu (65), $139,500
|67-71-68-67—273
|Pierceson Coody (54), $106,500
|69-71-66-68—274
|Mac Meissner (54), $106,500
|67-69-69-69—274
|Thorbjorn Olesen (54), $106,500
|68-70-67-69—274
|Matti Schmid (54), $106,500
|69-67-68-70—274
|Max Homa (47), $85,500
|67-72-64-72—275
|Matt Kuchar (47), $85,500
|68-69-65-73—275
|Kevin Roy (47), $85,500
|69-71-67-68—275
|Brice Garnett (37), $56,775
|68-67-70-71—276
|Noah Goodwin (37), $56,775
|72-65-68-71—276
|Takumi Kanaya (37), $56,775
|68-69-68-71—276
|Matthew NeSmith (37), $56,775
|68-69-70-69—276
|Adam Schenk (37), $56,775
|70-69-69-68—276
|Greyson Sigg (37), $56,775
|69-68-69-70—276
|Davis Thompson (37), $56,775
|72-66-70-68—276
|Kris Ventura (37), $56,775
|71-67-67-71—276
|Byeong Hun An (24), $36,033
|69-70-69-69—277
|Luke Clanton (24), $36,033
|69-68-70-70—277
|Zach Johnson (24), $36,033
|69-70-71-67—277
|Luke List (24), $36,033
|68-68-73-68—277
|Trey Mullinax (24), $36,033
|67-71-67-72—277
|Thomas Rosenmueller (24), $36,033
|71-69-68-69—277
|Sam Ryder (24), $36,033
|65-73-71-68—277
|Michael Thorbjornsen (24), $36,033
|67-72-70-68—277
|J.T. Poston (0), $36,033
|68-70-70-69—277
|Patrick Fishburn (16), $25,500
|69-70-71-68—278
|Lee Hodges (16), $25,500
|73-67-68-70—278
|Mark Hubbard (16), $25,500
|69-70-70-69—278
|Gordon Sargent (16), $25,500
|68-70-71-69—278
|Carson Young (16), $25,500
|68-69-71-70—278
|Kye Meeks (0), $25,500
|70-68-69-71—278
|Nick Dunlap (11), $19,500
|73-67-69-70—279
|David Ford (11), $19,500
|68-67-72-72—279
|Stephan Jaeger (11), $19,500
|69-69-71-70—279
|Chandler Phillips (11), $19,500
|72-67-71-69—279
|Ryo Hisatsune (8), $15,214
|68-69-69-74—280
|Thriston Lawrence (8), $15,214
|68-70-71-71—280
|David Lipsky (8), $15,214
|72-65-71-72—280
|Jeremy Paul (8), $15,214
|68-70-72-70—280
|Seamus Power (8), $15,214
|72-68-67-73—280
|Kevin Streelman (8), $15,214
|68-69-73-70—280
|Jesper Svensson (8), $15,214
|70-67-76-67—280
|Hayden Buckley (6), $13,860
|71-69-72-69—281
|Will Chandler (6), $13,860
|69-71-70-71—281
|Vince Covello (6), $13,860
|71-67-68-75—281
|Doug Ghim (6), $13,860
|69-67-69-76—281
|Harry Higgs (6), $13,860
|69-70-71-71—281
|Chan Kim (5), $13,440
|69-70-68-75—282
|Tim Widing (5), $13,440
|67-72-71-72—282
|Rafael Campos (5), $13,200
|72-65-74-72—283
|Quade Cummins (5), $13,200
|69-71-71-72—283
|Braden Thornberry (4), $12,960
|68-71-72-73—284
|Norman Xiong (4), $12,960
|67-73-72-72—284
|Erik Van Rooyen (4), $12,780
|71-68-73-73—285
|Anders Albertson (4), $12,660
|69-71-74-75—289
