Live Radio
Home » Sports » Sanderson Farms Championship Scores

Sanderson Farms Championship Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 6:49 PM

Sunday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Final Round

Steven Fisk (500), $1,080,000 70-65-65-64—264
Garrick Higgo (300), $654,000 65-66-67-68—266
Rasmus Hojgaard (145), $318,000 69-69-66-65—269
Danny Walker (145), $318,000 65-68-67-69—269
Vince Whaley (145), $318,000 67-67-68-67—269
Christiaan Bezuidenhout (92), $202,500 68-68-68-67—271
Frankie Capan (92), $202,500 70-64-68-69—271
Taylor Montgomery (92), $202,500 69-63-69-70—271
Eric Cole (78), $169,500 65-67-71-69—272
Doc Redman (0), $169,500 75-65-65-67—272
Tom Kim (65), $139,500 68-66-69-70—273
Victor Perez (65), $139,500 70-69-67-67—273
Kevin Yu (65), $139,500 67-71-68-67—273
Pierceson Coody (54), $106,500 69-71-66-68—274
Mac Meissner (54), $106,500 67-69-69-69—274
Thorbjorn Olesen (54), $106,500 68-70-67-69—274
Matti Schmid (54), $106,500 69-67-68-70—274
Max Homa (47), $85,500 67-72-64-72—275
Matt Kuchar (47), $85,500 68-69-65-73—275
Kevin Roy (47), $85,500 69-71-67-68—275
Brice Garnett (37), $56,775 68-67-70-71—276
Noah Goodwin (37), $56,775 72-65-68-71—276
Takumi Kanaya (37), $56,775 68-69-68-71—276
Matthew NeSmith (37), $56,775 68-69-70-69—276
Adam Schenk (37), $56,775 70-69-69-68—276
Greyson Sigg (37), $56,775 69-68-69-70—276
Davis Thompson (37), $56,775 72-66-70-68—276
Kris Ventura (37), $56,775 71-67-67-71—276
Byeong Hun An (24), $36,033 69-70-69-69—277
Luke Clanton (24), $36,033 69-68-70-70—277
Zach Johnson (24), $36,033 69-70-71-67—277
Luke List (24), $36,033 68-68-73-68—277
Trey Mullinax (24), $36,033 67-71-67-72—277
Thomas Rosenmueller (24), $36,033 71-69-68-69—277
Sam Ryder (24), $36,033 65-73-71-68—277
Michael Thorbjornsen (24), $36,033 67-72-70-68—277
J.T. Poston (0), $36,033 68-70-70-69—277
Patrick Fishburn (16), $25,500 69-70-71-68—278
Lee Hodges (16), $25,500 73-67-68-70—278
Mark Hubbard (16), $25,500 69-70-70-69—278
Gordon Sargent (16), $25,500 68-70-71-69—278
Carson Young (16), $25,500 68-69-71-70—278
Kye Meeks (0), $25,500 70-68-69-71—278
Nick Dunlap (11), $19,500 73-67-69-70—279
David Ford (11), $19,500 68-67-72-72—279
Stephan Jaeger (11), $19,500 69-69-71-70—279
Chandler Phillips (11), $19,500 72-67-71-69—279
Ryo Hisatsune (8), $15,214 68-69-69-74—280
Thriston Lawrence (8), $15,214 68-70-71-71—280
David Lipsky (8), $15,214 72-65-71-72—280
Jeremy Paul (8), $15,214 68-70-72-70—280
Seamus Power (8), $15,214 72-68-67-73—280
Kevin Streelman (8), $15,214 68-69-73-70—280
Jesper Svensson (8), $15,214 70-67-76-67—280
Hayden Buckley (6), $13,860 71-69-72-69—281
Will Chandler (6), $13,860 69-71-70-71—281
Vince Covello (6), $13,860 71-67-68-75—281
Doug Ghim (6), $13,860 69-67-69-76—281
Harry Higgs (6), $13,860 69-70-71-71—281
Chan Kim (5), $13,440 69-70-68-75—282
Tim Widing (5), $13,440 67-72-71-72—282
Rafael Campos (5), $13,200 72-65-74-72—283
Quade Cummins (5), $13,200 69-71-71-72—283
Braden Thornberry (4), $12,960 68-71-72-73—284
Norman Xiong (4), $12,960 67-73-72-72—284
Erik Van Rooyen (4), $12,780 71-68-73-73—285
Anders Albertson (4), $12,660 69-71-74-75—289

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up