Sanderson Farms Championship Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 7:10 PM

Saturday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Third Round

Garrick Higgo 65-66-67—198
Steven Fisk 70-65-65—200
Danny Walker 65-68-67—200
Taylor Montgomery 69-63-69—201
Frankie Capan 70-64-68—202
Matt Kuchar 68-69-65—202
Vince Whaley 67-67-68—202
Eric Cole 65-67-71—203
Max Homa 67-72-64—203
Tom Kim 68-66-69—203
Christiaan Bezuidenhout 68-68-68—204
Rasmus Hojgaard 69-69-66—204
Matti Schmid 69-67-68—204
Brice Garnett 68-67-70—205
Doug Ghim 69-67-69—205
Noah Goodwin 72-65-68—205
Takumi Kanaya 68-69-68—205
Mac Meissner 67-69-69—205
Trey Mullinax 67-71-67—205
Thorbjorn Olesen 68-70-67—205
Doc Redman 75-65-65—205
Kris Ventura 71-67-67—205
Pierceson Coody 69-71-66—206
Vince Covello 71-67-68—206
Ryo Hisatsune 68-69-69—206
Victor Perez 70-69-67—206
Greyson Sigg 69-68-69—206
Kevin Yu 67-71-68—206
Luke Clanton 69-68-70—207
David Ford 68-67-72—207
Chan Kim 69-70-68—207
Kye Meeks 70-68-69—207
Matthew NeSmith 68-69-70—207
Seamus Power 72-68-67—207
Kevin Roy 69-71-67—207
Byeong Hun An 69-70-69—208
Lee Hodges 73-67-68—208
David Lipsky 72-65-71—208
J.T. Poston 68-70-70—208
Thomas Rosenmueller 71-69-68—208
Adam Schenk 70-69-69—208
Davis Thompson 72-66-70—208
Carson Young 68-69-71—208
Nick Dunlap 73-67-69—209
Mark Hubbard 69-70-70—209
Stephan Jaeger 69-69-71—209
Thriston Lawrence 68-70-71—209
Luke List 68-68-73—209
Sam Ryder 65-73-71—209
Gordon Sargent 68-70-71—209
Michael Thorbjornsen 67-72-70—209
Will Chandler 69-71-70—210
Patrick Fishburn 69-70-71—210
Harry Higgs 69-70-71—210
Zach Johnson 69-70-71—210
Jeremy Paul 68-70-72—210
Chandler Phillips 72-67-71—210
Kevin Streelman 68-69-73—210
Tim Widing 67-72-71—210
Rafael Campos 72-65-74—211
Quade Cummins 69-71-71—211
Braden Thornberry 68-71-72—211
Hayden Buckley 71-69-72—212
Erik Van Rooyen 71-68-73—212
Norman Xiong 67-73-72—212
Jesper Svensson 70-67-76—213
Anders Albertson 69-71-74—214

