Sanderson Farms Championship Scores

Saturday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
Third Round
|Garrick Higgo
|65-66-67—198
|Steven Fisk
|70-65-65—200
|Danny Walker
|65-68-67—200
|Taylor Montgomery
|69-63-69—201
|Frankie Capan
|70-64-68—202
|Matt Kuchar
|68-69-65—202
|Vince Whaley
|67-67-68—202
|Eric Cole
|65-67-71—203
|Max Homa
|67-72-64—203
|Tom Kim
|68-66-69—203
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68-68—204
|Rasmus Hojgaard
|69-69-66—204
|Matti Schmid
|69-67-68—204
|Brice Garnett
|68-67-70—205
|Doug Ghim
|69-67-69—205
|Noah Goodwin
|72-65-68—205
|Takumi Kanaya
|68-69-68—205
|Mac Meissner
|67-69-69—205
|Trey Mullinax
|67-71-67—205
|Thorbjorn Olesen
|68-70-67—205
|Doc Redman
|75-65-65—205
|Kris Ventura
|71-67-67—205
|Pierceson Coody
|69-71-66—206
|Vince Covello
|71-67-68—206
|Ryo Hisatsune
|68-69-69—206
|Victor Perez
|70-69-67—206
|Greyson Sigg
|69-68-69—206
|Kevin Yu
|67-71-68—206
|Luke Clanton
|69-68-70—207
|David Ford
|68-67-72—207
|Chan Kim
|69-70-68—207
|Kye Meeks
|70-68-69—207
|Matthew NeSmith
|68-69-70—207
|Seamus Power
|72-68-67—207
|Kevin Roy
|69-71-67—207
|Byeong Hun An
|69-70-69—208
|Lee Hodges
|73-67-68—208
|David Lipsky
|72-65-71—208
|J.T. Poston
|68-70-70—208
|Thomas Rosenmueller
|71-69-68—208
|Adam Schenk
|70-69-69—208
|Davis Thompson
|72-66-70—208
|Carson Young
|68-69-71—208
|Nick Dunlap
|73-67-69—209
|Mark Hubbard
|69-70-70—209
|Stephan Jaeger
|69-69-71—209
|Thriston Lawrence
|68-70-71—209
|Luke List
|68-68-73—209
|Sam Ryder
|65-73-71—209
|Gordon Sargent
|68-70-71—209
|Michael Thorbjornsen
|67-72-70—209
|Will Chandler
|69-71-70—210
|Patrick Fishburn
|69-70-71—210
|Harry Higgs
|69-70-71—210
|Zach Johnson
|69-70-71—210
|Jeremy Paul
|68-70-72—210
|Chandler Phillips
|72-67-71—210
|Kevin Streelman
|68-69-73—210
|Tim Widing
|67-72-71—210
|Rafael Campos
|72-65-74—211
|Quade Cummins
|69-71-71—211
|Braden Thornberry
|68-71-72—211
|Hayden Buckley
|71-69-72—212
|Erik Van Rooyen
|71-68-73—212
|Norman Xiong
|67-73-72—212
|Jesper Svensson
|70-67-76—213
|Anders Albertson
|69-71-74—214
