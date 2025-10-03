Sanderson Farms Championship Scores

Friday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $6 million Yardage: 7,461; Par: 72 Second Round Garrick Higgo 65-66—131…
Friday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
Second Round
|Garrick Higgo
|65-66—131
|Eric Cole
|65-67—132
|Taylor Montgomery
|69-63—132
|Danny Walker
|65-68—133
|Frankie Capan
|70-64—134
|Tom Kim
|68-66—134
|Vince Whaley
|67-67—134
|Steven Fisk
|70-65—135
|David Ford
|68-67—135
|Brice Garnett
|68-67—135
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68—136
|Doug Ghim
|69-67—136
|Luke List
|68-68—136
|Mac Meissner
|67-69—136
|Matti Schmid
|69-67—136
|Rafael Campos
|72-65—137
|Luke Clanton
|69-68—137
|Noah Goodwin
|72-65—137
|Ryo Hisatsune
|68-69—137
|Takumi Kanaya
|68-69—137
|Matt Kuchar
|68-69—137
|David Lipsky
|72-65—137
|Matthew NeSmith
|68-69—137
|Greyson Sigg
|69-68—137
|Kevin Streelman
|68-69—137
|Jesper Svensson
|70-67—137
|Carson Young
|68-69—137
|Vince Covello
|71-67—138
|Rasmus Hojgaard
|69-69—138
|Stephan Jaeger
|69-69—138
|Thriston Lawrence
|68-70—138
|Kye Meeks
|70-68—138
|Trey Mullinax
|67-71—138
|Thorbjorn Olesen
|68-70—138
|Jeremy Paul
|68-70—138
|J.T. Poston
|68-70—138
|Sam Ryder
|65-73—138
|Gordon Sargent
|68-70—138
|Davis Thompson
|72-66—138
|Kris Ventura
|71-67—138
|Kevin Yu
|67-71—138
|Byeong Hun An
|69-70—139
|Patrick Fishburn
|69-70—139
|Harry Higgs
|69-70—139
|Max Homa
|67-72—139
|Mark Hubbard
|69-70—139
|Zach Johnson
|69-70—139
|Chan Kim
|69-70—139
|Victor Perez
|70-69—139
|Chandler Phillips
|72-67—139
|Adam Schenk
|70-69—139
|Michael Thorbjornsen
|67-72—139
|Braden Thornberry
|68-71—139
|Erik Van Rooyen
|71-68—139
|Tim Widing
|67-72—139
|Anders Albertson
|69-71—140
|Hayden Buckley
|71-69—140
|Will Chandler
|69-71—140
|Pierceson Coody
|69-71—140
|Quade Cummins
|69-71—140
|Nick Dunlap
|73-67—140
|Lee Hodges
|73-67—140
|Seamus Power
|72-68—140
|Doc Redman
|75-65—140
|Thomas Rosenmueller
|71-69—140
|Kevin Roy
|69-71—140
|Norman Xiong
|67-73—140
Missed Cut
|Jacob Bridgeman
|71-70—141
|Ricky Castillo
|70-71—141
|Cristobal Del Solar
|72-69—141
|Taylor Dickson
|71-70—141
|Max McGreevy
|73-68—141
|Keith Mitchell
|72-69—141
|Francesco Molinari
|70-71—141
|Taylor Moore
|73-68—141
|Kaito Onishi
|73-68—141
|Chad Ramey
|75-66—141
|Davis Riley
|72-69—141
|Brandt Snedeker
|72-69—141
|Joseph Bramlett
|71-71—142
|Trevor Cone
|71-71—142
|Joel Dahmen
|71-71—142
|Mackenzie Hughes
|73-69—142
|Patton Kizzire
|71-71—142
|Matteo Manassero
|71-71—142
|Ben Martin
|70-72—142
|Hayden Springer
|71-71—142
|Jackson Suber
|70-72—142
|Matt Wallace
|71-71—142
|Cameron Champ
|70-73—143
|Jason Dufner
|74-69—143
|Will Gordon
|72-71—143
|Lanto Griffin
|69-74—143
|Nicolai Hojgaard
|71-72—143
|Min Woo Lee
|70-73—143
|Matthieu Pavon
|71-72—143
|Scott Piercy
|75-68—143
|Andrew Putnam
|74-69—143
|Patrick Rodgers
|73-70—143
|David Skinns
|73-70—143
|Sami Valimaki
|70-73—143
|Aaron Wise
|70-73—143
|Mason Andersen
|74-70—144
|Zac Blair
|72-72—144
|Harrison Endycott
|68-76—144
|Emiliano Grillo
|72-72—144
|Beau Hossler
|70-74—144
|Michael La Sasso
|68-76—144
|Justin Lower
|71-73—144
|Henrik Norlander
|73-71—144
|John Pak
|71-73—144
|Antoine Rozner
|73-71—144
|Ben Silverman
|74-70—144
|Adam Svensson
|68-76—144
|Akshay Bhatia
|72-73—145
|Adam Hadwin
|73-72—145
|Rico Hoey
|68-77—145
|Ben Kohles
|73-72—145
|Niklas Norgaard Moller
|72-73—145
|Ryan Armour
|77-69—146
|Ryan Palmer
|74-72—146
|Paul Peterson
|68-78—146
|Matthew Riedel
|76-70—146
|Sam Stevens
|72-74—146
|Cameron Huss
|75-72—147
|Isaiah Salinda
|70-77—147
|Brett Drewitt
|74-74—148
|Tom Hoge
|74-75—149
|Alex Smalley
|74-75—149
|Camilo Villegas
|72-77—149
|Kevin Velo
|75-75—150
|Grant Landry
|77-74—151
