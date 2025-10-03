Live Radio
Home » Sports » Sanderson Farms Championship Scores

Sanderson Farms Championship Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 7:58 PM

Friday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Second Round

Garrick Higgo 65-66—131
Eric Cole 65-67—132
Taylor Montgomery 69-63—132
Danny Walker 65-68—133
Frankie Capan 70-64—134
Tom Kim 68-66—134
Vince Whaley 67-67—134
Steven Fisk 70-65—135
David Ford 68-67—135
Brice Garnett 68-67—135
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136
Doug Ghim 69-67—136
Luke List 68-68—136
Mac Meissner 67-69—136
Matti Schmid 69-67—136
Rafael Campos 72-65—137
Luke Clanton 69-68—137
Noah Goodwin 72-65—137
Ryo Hisatsune 68-69—137
Takumi Kanaya 68-69—137
Matt Kuchar 68-69—137
David Lipsky 72-65—137
Matthew NeSmith 68-69—137
Greyson Sigg 69-68—137
Kevin Streelman 68-69—137
Jesper Svensson 70-67—137
Carson Young 68-69—137
Vince Covello 71-67—138
Rasmus Hojgaard 69-69—138
Stephan Jaeger 69-69—138
Thriston Lawrence 68-70—138
Kye Meeks 70-68—138
Trey Mullinax 67-71—138
Thorbjorn Olesen 68-70—138
Jeremy Paul 68-70—138
J.T. Poston 68-70—138
Sam Ryder 65-73—138
Gordon Sargent 68-70—138
Davis Thompson 72-66—138
Kris Ventura 71-67—138
Kevin Yu 67-71—138
Byeong Hun An 69-70—139
Patrick Fishburn 69-70—139
Harry Higgs 69-70—139
Max Homa 67-72—139
Mark Hubbard 69-70—139
Zach Johnson 69-70—139
Chan Kim 69-70—139
Victor Perez 70-69—139
Chandler Phillips 72-67—139
Adam Schenk 70-69—139
Michael Thorbjornsen 67-72—139
Braden Thornberry 68-71—139
Erik Van Rooyen 71-68—139
Tim Widing 67-72—139
Anders Albertson 69-71—140
Hayden Buckley 71-69—140
Will Chandler 69-71—140
Pierceson Coody 69-71—140
Quade Cummins 69-71—140
Nick Dunlap 73-67—140
Lee Hodges 73-67—140
Seamus Power 72-68—140
Doc Redman 75-65—140
Thomas Rosenmueller 71-69—140
Kevin Roy 69-71—140
Norman Xiong 67-73—140

Missed Cut

Jacob Bridgeman 71-70—141
Ricky Castillo 70-71—141
Cristobal Del Solar 72-69—141
Taylor Dickson 71-70—141
Max McGreevy 73-68—141
Keith Mitchell 72-69—141
Francesco Molinari 70-71—141
Taylor Moore 73-68—141
Kaito Onishi 73-68—141
Chad Ramey 75-66—141
Davis Riley 72-69—141
Brandt Snedeker 72-69—141
Joseph Bramlett 71-71—142
Trevor Cone 71-71—142
Joel Dahmen 71-71—142
Mackenzie Hughes 73-69—142
Patton Kizzire 71-71—142
Matteo Manassero 71-71—142
Ben Martin 70-72—142
Hayden Springer 71-71—142
Jackson Suber 70-72—142
Matt Wallace 71-71—142
Cameron Champ 70-73—143
Jason Dufner 74-69—143
Will Gordon 72-71—143
Lanto Griffin 69-74—143
Nicolai Hojgaard 71-72—143
Min Woo Lee 70-73—143
Matthieu Pavon 71-72—143
Scott Piercy 75-68—143
Andrew Putnam 74-69—143
Patrick Rodgers 73-70—143
David Skinns 73-70—143
Sami Valimaki 70-73—143
Aaron Wise 70-73—143
Mason Andersen 74-70—144
Zac Blair 72-72—144
Harrison Endycott 68-76—144
Emiliano Grillo 72-72—144
Beau Hossler 70-74—144
Michael La Sasso 68-76—144
Justin Lower 71-73—144
Henrik Norlander 73-71—144
John Pak 71-73—144
Antoine Rozner 73-71—144
Ben Silverman 74-70—144
Adam Svensson 68-76—144
Akshay Bhatia 72-73—145
Adam Hadwin 73-72—145
Rico Hoey 68-77—145
Ben Kohles 73-72—145
Niklas Norgaard Moller 72-73—145
Ryan Armour 77-69—146
Ryan Palmer 74-72—146
Paul Peterson 68-78—146
Matthew Riedel 76-70—146
Sam Stevens 72-74—146
Cameron Huss 75-72—147
Isaiah Salinda 70-77—147
Brett Drewitt 74-74—148
Tom Hoge 74-75—149
Alex Smalley 74-75—149
Camilo Villegas 72-77—149
Kevin Velo 75-75—150
Grant Landry 77-74—151

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up