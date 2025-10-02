Live Radio
Home » Sports » Sanderson Farms Championship Par Scores

Sanderson Farms Championship Par Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 7:52 PM

Thursday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

First Round

Eric Cole 33-32—65 -7
Garrick Higgo 33-32—65 -7
Sam Ryder 33-32—65 -7
Danny Walker 32-33—65 -7
Max Homa 34-33—67 -5
Mac Meissner 32-35—67 -5
Trey Mullinax 37-30—67 -5
Michael Thorbjornsen 33-34—67 -5
Vince Whaley 33-34—67 -5
Tim Widing 33-34—67 -5
Norman Xiong 33-34—67 -5
Kevin Yu 34-33—67 -5
Christiaan Bezuidenhout 34-34—68 -4
Harrison Endycott 32-36—68 -4
David Ford 33-35—68 -4
Brice Garnett 35-33—68 -4
Ryo Hisatsune 36-32—68 -4
Rico Hoey 34-34—68 -4
Takumi Kanaya 36-32—68 -4
Tom Kim 34-34—68 -4
Matt Kuchar 34-34—68 -4
Michael La Sasso 36-32—68 -4
Thriston Lawrence 34-34—68 -4
Luke List 36-32—68 -4
Matthew NeSmith 34-34—68 -4
Thorbjorn Olesen 37-31—68 -4
Jeremy Paul 34-34—68 -4
Paul Peterson 35-33—68 -4
J.T. Poston 32-36—68 -4
Gordon Sargent 34-34—68 -4
Kevin Streelman 34-34—68 -4
Adam Svensson 36-32—68 -4
Braden Thornberry 34-34—68 -4
Carson Young 31-37—68 -4
Anders Albertson 35-34—69 -3
Byeong Hun An 36-33—69 -3
Will Chandler 35-34—69 -3
Luke Clanton 36-33—69 -3
Pierceson Coody 36-33—69 -3
Quade Cummins 35-34—69 -3
Patrick Fishburn 35-34—69 -3
Doug Ghim 35-34—69 -3
Lanto Griffin 36-33—69 -3
Harry Higgs 36-33—69 -3
Rasmus Hojgaard 36-33—69 -3
Mark Hubbard 36-33—69 -3
Stephan Jaeger 34-35—69 -3
Zach Johnson 33-36—69 -3
Chan Kim 34-35—69 -3
Taylor Montgomery 34-35—69 -3
Kevin Roy 37-32—69 -3
Matti Schmid 34-35—69 -3
Greyson Sigg 35-34—69 -3
Frankie Capan 34-36—70 -2
Ricky Castillo 35-35—70 -2
Cameron Champ 38-32—70 -2
Steven Fisk 37-33—70 -2
Beau Hossler 37-33—70 -2
Min Woo Lee 36-34—70 -2
Ben Martin 34-36—70 -2
Kye Meeks 36-34—70 -2
Francesco Molinari 36-34—70 -2
Victor Perez 35-35—70 -2
Isaiah Salinda 34-36—70 -2
Adam Schenk 34-36—70 -2
Jackson Suber 34-36—70 -2
Jesper Svensson 34-36—70 -2
Sami Valimaki 36-34—70 -2
Aaron Wise 35-35—70 -2
Joseph Bramlett 36-35—71 -1
Jacob Bridgeman 36-35—71 -1
Hayden Buckley 36-35—71 -1
Trevor Cone 35-36—71 -1
Vince Covello 35-36—71 -1
Joel Dahmen 36-35—71 -1
Taylor Dickson 36-35—71 -1
Nicolai Hojgaard 34-37—71 -1
Patton Kizzire 35-36—71 -1
Justin Lower 36-35—71 -1
Matteo Manassero 35-36—71 -1
John Pak 34-37—71 -1
Matthieu Pavon 36-35—71 -1
Thomas Rosenmueller 36-35—71 -1
Hayden Springer 36-35—71 -1
Erik Van Rooyen 36-35—71 -1
Kris Ventura 34-37—71 -1
Matt Wallace 35-36—71 -1
Akshay Bhatia 38-34—72 E
Zac Blair 38-34—72 E
Rafael Campos 37-35—72 E
Cristobal Del Solar 36-36—72 E
Noah Goodwin 36-36—72 E
Will Gordon 35-37—72 E
Emiliano Grillo 34-38—72 E
David Lipsky 38-34—72 E
Keith Mitchell 35-37—72 E
Niklas Norgaard Moller 36-36—72 E
Chandler Phillips 37-35—72 E
Seamus Power 38-34—72 E
Davis Riley 37-35—72 E
Brandt Snedeker 37-35—72 E
Sam Stevens 38-34—72 E
Davis Thompson 36-36—72 E
Camilo Villegas 37-35—72 E
Nick Dunlap 36-37—73 +1
Adam Hadwin 35-38—73 +1
Lee Hodges 34-39—73 +1
Mackenzie Hughes 35-38—73 +1
Ben Kohles 36-37—73 +1
Max McGreevy 37-36—73 +1
Taylor Moore 36-37—73 +1
Henrik Norlander 36-37—73 +1
Kaito Onishi 37-36—73 +1
Patrick Rodgers 37-36—73 +1
Antoine Rozner 39-34—73 +1
David Skinns 35-38—73 +1
Mason Andersen 37-37—74 +2
Brett Drewitt 39-35—74 +2
Jason Dufner 36-38—74 +2
Tom Hoge 37-37—74 +2
Ryan Palmer 37-37—74 +2
Andrew Putnam 35-39—74 +2
Ben Silverman 38-36—74 +2
Alex Smalley 38-36—74 +2
Cameron Huss 37-38—75 +3
Scott Piercy 36-39—75 +3
Chad Ramey 37-38—75 +3
Doc Redman 37-38—75 +3
Kevin Velo 38-37—75 +3
Matthew Riedel 38-38—76 +4
Ryan Armour 37-40—77 +5
Grant Landry 40-37—77 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up