Sanderson Farms Championship Par Scores

Thursday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
First Round
|Eric Cole
|33-32—65
|-7
|Garrick Higgo
|33-32—65
|-7
|Sam Ryder
|33-32—65
|-7
|Danny Walker
|32-33—65
|-7
|Max Homa
|34-33—67
|-5
|Mac Meissner
|32-35—67
|-5
|Trey Mullinax
|37-30—67
|-5
|Michael Thorbjornsen
|33-34—67
|-5
|Vince Whaley
|33-34—67
|-5
|Tim Widing
|33-34—67
|-5
|Norman Xiong
|33-34—67
|-5
|Kevin Yu
|34-33—67
|-5
|Christiaan Bezuidenhout
|34-34—68
|-4
|Harrison Endycott
|32-36—68
|-4
|David Ford
|33-35—68
|-4
|Brice Garnett
|35-33—68
|-4
|Ryo Hisatsune
|36-32—68
|-4
|Rico Hoey
|34-34—68
|-4
|Takumi Kanaya
|36-32—68
|-4
|Tom Kim
|34-34—68
|-4
|Matt Kuchar
|34-34—68
|-4
|Michael La Sasso
|36-32—68
|-4
|Thriston Lawrence
|34-34—68
|-4
|Luke List
|36-32—68
|-4
|Matthew NeSmith
|34-34—68
|-4
|Thorbjorn Olesen
|37-31—68
|-4
|Jeremy Paul
|34-34—68
|-4
|Paul Peterson
|35-33—68
|-4
|J.T. Poston
|32-36—68
|-4
|Gordon Sargent
|34-34—68
|-4
|Kevin Streelman
|34-34—68
|-4
|Adam Svensson
|36-32—68
|-4
|Braden Thornberry
|34-34—68
|-4
|Carson Young
|31-37—68
|-4
|Anders Albertson
|35-34—69
|-3
|Byeong Hun An
|36-33—69
|-3
|Will Chandler
|35-34—69
|-3
|Luke Clanton
|36-33—69
|-3
|Pierceson Coody
|36-33—69
|-3
|Quade Cummins
|35-34—69
|-3
|Patrick Fishburn
|35-34—69
|-3
|Doug Ghim
|35-34—69
|-3
|Lanto Griffin
|36-33—69
|-3
|Harry Higgs
|36-33—69
|-3
|Rasmus Hojgaard
|36-33—69
|-3
|Mark Hubbard
|36-33—69
|-3
|Stephan Jaeger
|34-35—69
|-3
|Zach Johnson
|33-36—69
|-3
|Chan Kim
|34-35—69
|-3
|Taylor Montgomery
|34-35—69
|-3
|Kevin Roy
|37-32—69
|-3
|Matti Schmid
|34-35—69
|-3
|Greyson Sigg
|35-34—69
|-3
|Frankie Capan
|34-36—70
|-2
|Ricky Castillo
|35-35—70
|-2
|Cameron Champ
|38-32—70
|-2
|Steven Fisk
|37-33—70
|-2
|Beau Hossler
|37-33—70
|-2
|Min Woo Lee
|36-34—70
|-2
|Ben Martin
|34-36—70
|-2
|Kye Meeks
|36-34—70
|-2
|Francesco Molinari
|36-34—70
|-2
|Victor Perez
|35-35—70
|-2
|Isaiah Salinda
|34-36—70
|-2
|Adam Schenk
|34-36—70
|-2
|Jackson Suber
|34-36—70
|-2
|Jesper Svensson
|34-36—70
|-2
|Sami Valimaki
|36-34—70
|-2
|Aaron Wise
|35-35—70
|-2
|Joseph Bramlett
|36-35—71
|-1
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|-1
|Hayden Buckley
|36-35—71
|-1
|Trevor Cone
|35-36—71
|-1
|Vince Covello
|35-36—71
|-1
|Joel Dahmen
|36-35—71
|-1
|Taylor Dickson
|36-35—71
|-1
|Nicolai Hojgaard
|34-37—71
|-1
|Patton Kizzire
|35-36—71
|-1
|Justin Lower
|36-35—71
|-1
|Matteo Manassero
|35-36—71
|-1
|John Pak
|34-37—71
|-1
|Matthieu Pavon
|36-35—71
|-1
|Thomas Rosenmueller
|36-35—71
|-1
|Hayden Springer
|36-35—71
|-1
|Erik Van Rooyen
|36-35—71
|-1
|Kris Ventura
|34-37—71
|-1
|Matt Wallace
|35-36—71
|-1
|Akshay Bhatia
|38-34—72
|E
|Zac Blair
|38-34—72
|E
|Rafael Campos
|37-35—72
|E
|Cristobal Del Solar
|36-36—72
|E
|Noah Goodwin
|36-36—72
|E
|Will Gordon
|35-37—72
|E
|Emiliano Grillo
|34-38—72
|E
|David Lipsky
|38-34—72
|E
|Keith Mitchell
|35-37—72
|E
|Niklas Norgaard Moller
|36-36—72
|E
|Chandler Phillips
|37-35—72
|E
|Seamus Power
|38-34—72
|E
|Davis Riley
|37-35—72
|E
|Brandt Snedeker
|37-35—72
|E
|Sam Stevens
|38-34—72
|E
|Davis Thompson
|36-36—72
|E
|Camilo Villegas
|37-35—72
|E
|Nick Dunlap
|36-37—73
|+1
|Adam Hadwin
|35-38—73
|+1
|Lee Hodges
|34-39—73
|+1
|Mackenzie Hughes
|35-38—73
|+1
|Ben Kohles
|36-37—73
|+1
|Max McGreevy
|37-36—73
|+1
|Taylor Moore
|36-37—73
|+1
|Henrik Norlander
|36-37—73
|+1
|Kaito Onishi
|37-36—73
|+1
|Patrick Rodgers
|37-36—73
|+1
|Antoine Rozner
|39-34—73
|+1
|David Skinns
|35-38—73
|+1
|Mason Andersen
|37-37—74
|+2
|Brett Drewitt
|39-35—74
|+2
|Jason Dufner
|36-38—74
|+2
|Tom Hoge
|37-37—74
|+2
|Ryan Palmer
|37-37—74
|+2
|Andrew Putnam
|35-39—74
|+2
|Ben Silverman
|38-36—74
|+2
|Alex Smalley
|38-36—74
|+2
|Cameron Huss
|37-38—75
|+3
|Scott Piercy
|36-39—75
|+3
|Chad Ramey
|37-38—75
|+3
|Doc Redman
|37-38—75
|+3
|Kevin Velo
|38-37—75
|+3
|Matthew Riedel
|38-38—76
|+4
|Ryan Armour
|37-40—77
|+5
|Grant Landry
|40-37—77
|+5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.