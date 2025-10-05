Live Radio
Sports » Sanderson Farms Championship Par Scores

Sanderson Farms Championship Par Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 6:48 PM

Sunday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Final Round

Steven Fisk (500), $1,080,000 70-65-65-64—264 -24
Garrick Higgo (300), $654,000 65-66-67-68—266 -22
Rasmus Hojgaard (145), $318,000 69-69-66-65—269 -19
Danny Walker (145), $318,000 65-68-67-69—269 -19
Vince Whaley (145), $318,000 67-67-68-67—269 -19
Christiaan Bezuidenhout (92), $202,500 68-68-68-67—271 -17
Frankie Capan (92), $202,500 70-64-68-69—271 -17
Taylor Montgomery (92), $202,500 69-63-69-70—271 -17
Eric Cole (78), $169,500 65-67-71-69—272 -16
Doc Redman (0), $169,500 75-65-65-67—272 -16
Tom Kim (65), $139,500 68-66-69-70—273 -15
Victor Perez (65), $139,500 70-69-67-67—273 -15
Kevin Yu (65), $139,500 67-71-68-67—273 -15
Pierceson Coody (54), $106,500 69-71-66-68—274 -14
Mac Meissner (54), $106,500 67-69-69-69—274 -14
Thorbjorn Olesen (54), $106,500 68-70-67-69—274 -14
Matti Schmid (54), $106,500 69-67-68-70—274 -14
Max Homa (47), $85,500 67-72-64-72—275 -13
Matt Kuchar (47), $85,500 68-69-65-73—275 -13
Kevin Roy (47), $85,500 69-71-67-68—275 -13
Brice Garnett (37), $56,775 68-67-70-71—276 -12
Noah Goodwin (37), $56,775 72-65-68-71—276 -12
Takumi Kanaya (37), $56,775 68-69-68-71—276 -12
Matthew NeSmith (37), $56,775 68-69-70-69—276 -12
Adam Schenk (37), $56,775 70-69-69-68—276 -12
Greyson Sigg (37), $56,775 69-68-69-70—276 -12
Davis Thompson (37), $56,775 72-66-70-68—276 -12
Kris Ventura (37), $56,775 71-67-67-71—276 -12
Byeong Hun An (24), $36,033 69-70-69-69—277 -11
Luke Clanton (24), $36,033 69-68-70-70—277 -11
Zach Johnson (24), $36,033 69-70-71-67—277 -11
Luke List (24), $36,033 68-68-73-68—277 -11
Trey Mullinax (24), $36,033 67-71-67-72—277 -11
Thomas Rosenmueller (24), $36,033 71-69-68-69—277 -11
Sam Ryder (24), $36,033 65-73-71-68—277 -11
Michael Thorbjornsen (24), $36,033 67-72-70-68—277 -11
J.T. Poston (0), $36,033 68-70-70-69—277 -11
Patrick Fishburn (16), $25,500 69-70-71-68—278 -10
Lee Hodges (16), $25,500 73-67-68-70—278 -10
Mark Hubbard (16), $25,500 69-70-70-69—278 -10
Gordon Sargent (16), $25,500 68-70-71-69—278 -10
Carson Young (16), $25,500 68-69-71-70—278 -10
Kye Meeks (0), $25,500 70-68-69-71—278 -10
Nick Dunlap (11), $19,500 73-67-69-70—279 -9
David Ford (11), $19,500 68-67-72-72—279 -9
Stephan Jaeger (11), $19,500 69-69-71-70—279 -9
Chandler Phillips (11), $19,500 72-67-71-69—279 -9
Ryo Hisatsune (8), $15,214 68-69-69-74—280 -8
Thriston Lawrence (8), $15,214 68-70-71-71—280 -8
David Lipsky (8), $15,214 72-65-71-72—280 -8
Jeremy Paul (8), $15,214 68-70-72-70—280 -8
Seamus Power (8), $15,214 72-68-67-73—280 -8
Kevin Streelman (8), $15,214 68-69-73-70—280 -8
Jesper Svensson (8), $15,214 70-67-76-67—280 -8
Hayden Buckley (6), $13,860 71-69-72-69—281 -7
Will Chandler (6), $13,860 69-71-70-71—281 -7
Vince Covello (6), $13,860 71-67-68-75—281 -7
Doug Ghim (6), $13,860 69-67-69-76—281 -7
Harry Higgs (6), $13,860 69-70-71-71—281 -7
Chan Kim (5), $13,440 69-70-68-75—282 -6
Tim Widing (5), $13,440 67-72-71-72—282 -6
Rafael Campos (5), $13,200 72-65-74-72—283 -5
Quade Cummins (5), $13,200 69-71-71-72—283 -5
Braden Thornberry (4), $12,960 68-71-72-73—284 -4
Norman Xiong (4), $12,960 67-73-72-72—284 -4
Erik Van Rooyen (4), $12,780 71-68-73-73—285 -3
Anders Albertson (4), $12,660 69-71-74-75—289 +1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

