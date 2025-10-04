Live Radio
Sanderson Farms Championship Par Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 7:10 PM

Saturday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Third Round

Garrick Higgo 65-66-67—198 -18
Steven Fisk 70-65-65—200 -16
Danny Walker 65-68-67—200 -16
Taylor Montgomery 69-63-69—201 -15
Frankie Capan 70-64-68—202 -14
Matt Kuchar 68-69-65—202 -14
Vince Whaley 67-67-68—202 -14
Eric Cole 65-67-71—203 -13
Max Homa 67-72-64—203 -13
Tom Kim 68-66-69—203 -13
Christiaan Bezuidenhout 68-68-68—204 -12
Rasmus Hojgaard 69-69-66—204 -12
Matti Schmid 69-67-68—204 -12
Brice Garnett 68-67-70—205 -11
Doug Ghim 69-67-69—205 -11
Noah Goodwin 72-65-68—205 -11
Takumi Kanaya 68-69-68—205 -11
Mac Meissner 67-69-69—205 -11
Trey Mullinax 67-71-67—205 -11
Thorbjorn Olesen 68-70-67—205 -11
Doc Redman 75-65-65—205 -11
Kris Ventura 71-67-67—205 -11
Pierceson Coody 69-71-66—206 -10
Vince Covello 71-67-68—206 -10
Ryo Hisatsune 68-69-69—206 -10
Victor Perez 70-69-67—206 -10
Greyson Sigg 69-68-69—206 -10
Kevin Yu 67-71-68—206 -10
Luke Clanton 69-68-70—207 -9
David Ford 68-67-72—207 -9
Chan Kim 69-70-68—207 -9
Kye Meeks 70-68-69—207 -9
Matthew NeSmith 68-69-70—207 -9
Seamus Power 72-68-67—207 -9
Kevin Roy 69-71-67—207 -9
Byeong Hun An 69-70-69—208 -8
Lee Hodges 73-67-68—208 -8
David Lipsky 72-65-71—208 -8
J.T. Poston 68-70-70—208 -8
Thomas Rosenmueller 71-69-68—208 -8
Adam Schenk 70-69-69—208 -8
Davis Thompson 72-66-70—208 -8
Carson Young 68-69-71—208 -8
Nick Dunlap 73-67-69—209 -7
Mark Hubbard 69-70-70—209 -7
Stephan Jaeger 69-69-71—209 -7
Thriston Lawrence 68-70-71—209 -7
Luke List 68-68-73—209 -7
Sam Ryder 65-73-71—209 -7
Gordon Sargent 68-70-71—209 -7
Michael Thorbjornsen 67-72-70—209 -7
Will Chandler 69-71-70—210 -6
Patrick Fishburn 69-70-71—210 -6
Harry Higgs 69-70-71—210 -6
Zach Johnson 69-70-71—210 -6
Jeremy Paul 68-70-72—210 -6
Chandler Phillips 72-67-71—210 -6
Kevin Streelman 68-69-73—210 -6
Tim Widing 67-72-71—210 -6
Rafael Campos 72-65-74—211 -5
Quade Cummins 69-71-71—211 -5
Braden Thornberry 68-71-72—211 -5
Hayden Buckley 71-69-72—212 -4
Erik Van Rooyen 71-68-73—212 -4
Norman Xiong 67-73-72—212 -4
Jesper Svensson 70-67-76—213 -3
Anders Albertson 69-71-74—214 -2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

