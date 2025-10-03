Live Radio
Sanderson Farms Championship Par Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 7:58 PM

Friday

At Country Club of Jackson

Jackson, Miss.

Purse: $6 million

Yardage: 7,461; Par: 72

Second Round

Garrick Higgo 65-66—131 -13
Eric Cole 65-67—132 -12
Taylor Montgomery 69-63—132 -12
Danny Walker 65-68—133 -11
Frankie Capan 70-64—134 -10
Tom Kim 68-66—134 -10
Vince Whaley 67-67—134 -10
Steven Fisk 70-65—135 -9
David Ford 68-67—135 -9
Brice Garnett 68-67—135 -9
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136 -8
Doug Ghim 69-67—136 -8
Luke List 68-68—136 -8
Mac Meissner 67-69—136 -8
Matti Schmid 69-67—136 -8
Rafael Campos 72-65—137 -7
Luke Clanton 69-68—137 -7
Noah Goodwin 72-65—137 -7
Ryo Hisatsune 68-69—137 -7
Takumi Kanaya 68-69—137 -7
Matt Kuchar 68-69—137 -7
David Lipsky 72-65—137 -7
Matthew NeSmith 68-69—137 -7
Greyson Sigg 69-68—137 -7
Kevin Streelman 68-69—137 -7
Jesper Svensson 70-67—137 -7
Carson Young 68-69—137 -7
Vince Covello 71-67—138 -6
Rasmus Hojgaard 69-69—138 -6
Stephan Jaeger 69-69—138 -6
Thriston Lawrence 68-70—138 -6
Kye Meeks 70-68—138 -6
Trey Mullinax 67-71—138 -6
Thorbjorn Olesen 68-70—138 -6
Jeremy Paul 68-70—138 -6
J.T. Poston 68-70—138 -6
Sam Ryder 65-73—138 -6
Gordon Sargent 68-70—138 -6
Davis Thompson 72-66—138 -6
Kris Ventura 71-67—138 -6
Kevin Yu 67-71—138 -6
Byeong Hun An 69-70—139 -5
Patrick Fishburn 69-70—139 -5
Harry Higgs 69-70—139 -5
Max Homa 67-72—139 -5
Mark Hubbard 69-70—139 -5
Zach Johnson 69-70—139 -5
Chan Kim 69-70—139 -5
Victor Perez 70-69—139 -5
Chandler Phillips 72-67—139 -5
Adam Schenk 70-69—139 -5
Michael Thorbjornsen 67-72—139 -5
Braden Thornberry 68-71—139 -5
Erik Van Rooyen 71-68—139 -5
Tim Widing 67-72—139 -5
Anders Albertson 69-71—140 -4
Hayden Buckley 71-69—140 -4
Will Chandler 69-71—140 -4
Pierceson Coody 69-71—140 -4
Quade Cummins 69-71—140 -4
Nick Dunlap 73-67—140 -4
Lee Hodges 73-67—140 -4
Seamus Power 72-68—140 -4
Doc Redman 75-65—140 -4
Thomas Rosenmueller 71-69—140 -4
Kevin Roy 69-71—140 -4
Norman Xiong 67-73—140 -4

Missed Cut

Jacob Bridgeman 71-70—141 -3
Ricky Castillo 70-71—141 -3
Cristobal Del Solar 72-69—141 -3
Taylor Dickson 71-70—141 -3
Max McGreevy 73-68—141 -3
Keith Mitchell 72-69—141 -3
Francesco Molinari 70-71—141 -3
Taylor Moore 73-68—141 -3
Kaito Onishi 73-68—141 -3
Chad Ramey 75-66—141 -3
Davis Riley 72-69—141 -3
Brandt Snedeker 72-69—141 -3
Joseph Bramlett 71-71—142 -2
Trevor Cone 71-71—142 -2
Joel Dahmen 71-71—142 -2
Mackenzie Hughes 73-69—142 -2
Patton Kizzire 71-71—142 -2
Matteo Manassero 71-71—142 -2
Ben Martin 70-72—142 -2
Hayden Springer 71-71—142 -2
Jackson Suber 70-72—142 -2
Matt Wallace 71-71—142 -2
Cameron Champ 70-73—143 -1
Jason Dufner 74-69—143 -1
Will Gordon 72-71—143 -1
Lanto Griffin 69-74—143 -1
Nicolai Hojgaard 71-72—143 -1
Min Woo Lee 70-73—143 -1
Matthieu Pavon 71-72—143 -1
Scott Piercy 75-68—143 -1
Andrew Putnam 74-69—143 -1
Patrick Rodgers 73-70—143 -1
David Skinns 73-70—143 -1
Sami Valimaki 70-73—143 -1
Aaron Wise 70-73—143 -1
Mason Andersen 74-70—144 E
Zac Blair 72-72—144 E
Harrison Endycott 68-76—144 E
Emiliano Grillo 72-72—144 E
Beau Hossler 70-74—144 E
Michael La Sasso 68-76—144 E
Justin Lower 71-73—144 E
Henrik Norlander 73-71—144 E
John Pak 71-73—144 E
Antoine Rozner 73-71—144 E
Ben Silverman 74-70—144 E
Adam Svensson 68-76—144 E
Akshay Bhatia 72-73—145 +1
Adam Hadwin 73-72—145 +1
Rico Hoey 68-77—145 +1
Ben Kohles 73-72—145 +1
Niklas Norgaard Moller 72-73—145 +1
Ryan Armour 77-69—146 +2
Ryan Palmer 74-72—146 +2
Paul Peterson 68-78—146 +2
Matthew Riedel 76-70—146 +2
Sam Stevens 72-74—146 +2
Cameron Huss 75-72—147 +3
Isaiah Salinda 70-77—147 +3
Brett Drewitt 74-74—148 +4
Tom Hoge 74-75—149 +5
Alex Smalley 74-75—149 +5
Camilo Villegas 72-77—149 +5
Kevin Velo 75-75—150 +6
Grant Landry 77-74—151 +7

