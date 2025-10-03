Sanderson Farms Championship Par Scores

Friday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $6 million Yardage: 7,461; Par: 72 Second Round Garrick Higgo 65-66—131…
Friday
At Country Club of Jackson
Jackson, Miss.
Purse: $6 million
Yardage: 7,461; Par: 72
Second Round
|Garrick Higgo
|65-66—131
|-13
|Eric Cole
|65-67—132
|-12
|Taylor Montgomery
|69-63—132
|-12
|Danny Walker
|65-68—133
|-11
|Frankie Capan
|70-64—134
|-10
|Tom Kim
|68-66—134
|-10
|Vince Whaley
|67-67—134
|-10
|Steven Fisk
|70-65—135
|-9
|David Ford
|68-67—135
|-9
|Brice Garnett
|68-67—135
|-9
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68—136
|-8
|Doug Ghim
|69-67—136
|-8
|Luke List
|68-68—136
|-8
|Mac Meissner
|67-69—136
|-8
|Matti Schmid
|69-67—136
|-8
|Rafael Campos
|72-65—137
|-7
|Luke Clanton
|69-68—137
|-7
|Noah Goodwin
|72-65—137
|-7
|Ryo Hisatsune
|68-69—137
|-7
|Takumi Kanaya
|68-69—137
|-7
|Matt Kuchar
|68-69—137
|-7
|David Lipsky
|72-65—137
|-7
|Matthew NeSmith
|68-69—137
|-7
|Greyson Sigg
|69-68—137
|-7
|Kevin Streelman
|68-69—137
|-7
|Jesper Svensson
|70-67—137
|-7
|Carson Young
|68-69—137
|-7
|Vince Covello
|71-67—138
|-6
|Rasmus Hojgaard
|69-69—138
|-6
|Stephan Jaeger
|69-69—138
|-6
|Thriston Lawrence
|68-70—138
|-6
|Kye Meeks
|70-68—138
|-6
|Trey Mullinax
|67-71—138
|-6
|Thorbjorn Olesen
|68-70—138
|-6
|Jeremy Paul
|68-70—138
|-6
|J.T. Poston
|68-70—138
|-6
|Sam Ryder
|65-73—138
|-6
|Gordon Sargent
|68-70—138
|-6
|Davis Thompson
|72-66—138
|-6
|Kris Ventura
|71-67—138
|-6
|Kevin Yu
|67-71—138
|-6
|Byeong Hun An
|69-70—139
|-5
|Patrick Fishburn
|69-70—139
|-5
|Harry Higgs
|69-70—139
|-5
|Max Homa
|67-72—139
|-5
|Mark Hubbard
|69-70—139
|-5
|Zach Johnson
|69-70—139
|-5
|Chan Kim
|69-70—139
|-5
|Victor Perez
|70-69—139
|-5
|Chandler Phillips
|72-67—139
|-5
|Adam Schenk
|70-69—139
|-5
|Michael Thorbjornsen
|67-72—139
|-5
|Braden Thornberry
|68-71—139
|-5
|Erik Van Rooyen
|71-68—139
|-5
|Tim Widing
|67-72—139
|-5
|Anders Albertson
|69-71—140
|-4
|Hayden Buckley
|71-69—140
|-4
|Will Chandler
|69-71—140
|-4
|Pierceson Coody
|69-71—140
|-4
|Quade Cummins
|69-71—140
|-4
|Nick Dunlap
|73-67—140
|-4
|Lee Hodges
|73-67—140
|-4
|Seamus Power
|72-68—140
|-4
|Doc Redman
|75-65—140
|-4
|Thomas Rosenmueller
|71-69—140
|-4
|Kevin Roy
|69-71—140
|-4
|Norman Xiong
|67-73—140
|-4
Missed Cut
|Jacob Bridgeman
|71-70—141
|-3
|Ricky Castillo
|70-71—141
|-3
|Cristobal Del Solar
|72-69—141
|-3
|Taylor Dickson
|71-70—141
|-3
|Max McGreevy
|73-68—141
|-3
|Keith Mitchell
|72-69—141
|-3
|Francesco Molinari
|70-71—141
|-3
|Taylor Moore
|73-68—141
|-3
|Kaito Onishi
|73-68—141
|-3
|Chad Ramey
|75-66—141
|-3
|Davis Riley
|72-69—141
|-3
|Brandt Snedeker
|72-69—141
|-3
|Joseph Bramlett
|71-71—142
|-2
|Trevor Cone
|71-71—142
|-2
|Joel Dahmen
|71-71—142
|-2
|Mackenzie Hughes
|73-69—142
|-2
|Patton Kizzire
|71-71—142
|-2
|Matteo Manassero
|71-71—142
|-2
|Ben Martin
|70-72—142
|-2
|Hayden Springer
|71-71—142
|-2
|Jackson Suber
|70-72—142
|-2
|Matt Wallace
|71-71—142
|-2
|Cameron Champ
|70-73—143
|-1
|Jason Dufner
|74-69—143
|-1
|Will Gordon
|72-71—143
|-1
|Lanto Griffin
|69-74—143
|-1
|Nicolai Hojgaard
|71-72—143
|-1
|Min Woo Lee
|70-73—143
|-1
|Matthieu Pavon
|71-72—143
|-1
|Scott Piercy
|75-68—143
|-1
|Andrew Putnam
|74-69—143
|-1
|Patrick Rodgers
|73-70—143
|-1
|David Skinns
|73-70—143
|-1
|Sami Valimaki
|70-73—143
|-1
|Aaron Wise
|70-73—143
|-1
|Mason Andersen
|74-70—144
|E
|Zac Blair
|72-72—144
|E
|Harrison Endycott
|68-76—144
|E
|Emiliano Grillo
|72-72—144
|E
|Beau Hossler
|70-74—144
|E
|Michael La Sasso
|68-76—144
|E
|Justin Lower
|71-73—144
|E
|Henrik Norlander
|73-71—144
|E
|John Pak
|71-73—144
|E
|Antoine Rozner
|73-71—144
|E
|Ben Silverman
|74-70—144
|E
|Adam Svensson
|68-76—144
|E
|Akshay Bhatia
|72-73—145
|+1
|Adam Hadwin
|73-72—145
|+1
|Rico Hoey
|68-77—145
|+1
|Ben Kohles
|73-72—145
|+1
|Niklas Norgaard Moller
|72-73—145
|+1
|Ryan Armour
|77-69—146
|+2
|Ryan Palmer
|74-72—146
|+2
|Paul Peterson
|68-78—146
|+2
|Matthew Riedel
|76-70—146
|+2
|Sam Stevens
|72-74—146
|+2
|Cameron Huss
|75-72—147
|+3
|Isaiah Salinda
|70-77—147
|+3
|Brett Drewitt
|74-74—148
|+4
|Tom Hoge
|74-75—149
|+5
|Alex Smalley
|74-75—149
|+5
|Camilo Villegas
|72-77—149
|+5
|Kevin Velo
|75-75—150
|+6
|Grant Landry
|77-74—151
|+7
