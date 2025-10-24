Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

October 24, 2025, 11:05 AM

Delaware State at Saint Joseph’s — ESPN+, ESPN app

Pennsylvania at Yale — ESPN+, ESPN app

Georgetown at Bucknell — ESPN+, ESPN app

Lehigh at Fordham — ESPN+, ESPN app

NC State at Pittsburgh — ACCN, Fubo Sports

Temple at Tulsa — ESPN+, ESPN app

UAlbany at Villanova — NBCS Philadelphia +, Fubo Sports

Milwaukee at Robert Morris — ESPN+, ESPN app

Saint Joseph’s at George Mason — ESPN+, ESPN app

Columbus at Pittsburgh — FDSN Ohio, FDSN Ohio Cincinnati, FDSN Ohio Cleveland, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports

