Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Delaware State at Saint Joseph’s — ESPN+, ESPN app
Pennsylvania at Yale — ESPN+, ESPN app
Georgetown at Bucknell — ESPN+, ESPN app
Lehigh at Fordham — ESPN+, ESPN app
NC State at Pittsburgh — ACCN, Fubo Sports
Temple at Tulsa — ESPN+, ESPN app
UAlbany at Villanova — NBCS Philadelphia +, Fubo Sports
Milwaukee at Robert Morris — ESPN+, ESPN app
Saint Joseph’s at George Mason — ESPN+, ESPN app
Columbus at Pittsburgh — FDSN Ohio, FDSN Ohio Cincinnati, FDSN Ohio Cleveland, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.