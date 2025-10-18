Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Penn State at Dayton — FDSN Detroit Extra, FDSN Florida, FDSN Kansas City, FDSN Midwest KC, FDSN MW St. Louis, FDSN North, FDSN Ohio Cincinnati, FDSN Oklahoma, FDSN SoCal, FDSN South, FDSN South TN Nash., FDSN Southwest, FDSN Wisconsin, ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
Pittsburgh at Louisville — ESPN
Philadelphia at Minnesota — FOX, NFL Sunday Ticket, Fox Sports App, Fubo Sports, NFL+
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.