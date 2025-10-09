Open de Espana presented by Madrid Scores

Thursday
At Club de Campo Villa de Madrid
Madrid
Purse: $3.3 million
Yardage: 7,154; Par: 71
First Round
|Sam Bairstow, England
|33-32—65
|Ugo Coussaud, France
|32-33—65
|Frederic Lacroix, France
|33-33—66
|Marco Penge, England
|34-32—66
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-33—66
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-36—67
|Dan Bradbury, England
|33-34—67
|Aaron Cockerill, Canada
|34-33—67
|Grant Forrest, Scotland
|34-33—67
|Alexander Levy, France
|32-35—67
|Joe Dean, England
|34-34—68
|Nacho Elvira, Spain
|33-35—68
|Simon Forsstrom, Sweden
|34-34—68
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|33-35—68
|Ricardo Gouveia, Portugal
|34-34—68
|Julien Guerrier, France
|35-33—68
|Francesco Laporta, Italy
|34-34—68
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-34—68
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|34-34—68
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|36-32—68
|Patrick Reed, United States
|35-33—68
|Benjamin Schmidt, England
|37-31—68
|Tom Vaillant, France
|35-33—68
|Daniel Brown, England
|34-35—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-34—69
|Martin Couvra, France
|35-34—69
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-33—69
|Matthew Jordan, England
|35-34—69
|Zander Lombard, South Africa
|34-35—69
|Andrea Pavan, Italy
|36-33—69
|David Puig, Spain
|36-33—69
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-34—69
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|Josele Ballester, Spain
|36-34—70
|Todd Clements, England
|38-32—70
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-35—70
|Wenyi Ding, China
|36-34—70
|Ewen Ferguson, Scotland
|37-33—70
|Angel Hidalgo, Spain
|35-35—70
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-36—70
|Ryggs Johnston, United States
|35-35—70
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-34—70
|Luis Masaveu, Spain
|37-33—70
|David Micheluzzi, Australia
|37-33—70
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-37—70
|Jack Senior, England
|36-34—70
|Andrew Wilson, England
|34-36—70
|Jeff Winther, Denmark
|34-36—70
|Sean Crocker, United States
|34-37—71
|Alex Fitzpatrick, England
|34-37—71
|Sergio Garcia, Spain
|37-34—71
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-33—71
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-34—71
|Hao-Tong Li, China
|37-34—71
|Joost Luiten, Netherlands
|36-35—71
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|37-34—71
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-35—71
|Kristoffer Reitan, Norway
|39-32—71
|Freddy Schott, Germany
|35-36—71
|Marcel Siem, Germany
|34-37—71
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-35—71
|Callum Tarren, England
|35-36—71
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-35—71
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|37-35—72
|Jorge Campillo, Spain
|37-35—72
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-36—72
|Jens Dantorp, Sweden
|34-38—72
|Ross Fisher, England
|37-35—72
|Dylan Frittelli, South Africa
|37-35—72
|Jordan Gumberg, United States
|37-35—72
|Romain Langasque, France
|38-34—72
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-37—72
|Guido Migliozzi, Italy
|37-35—72
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-36—72
|Jon Rahm, Spain
|39-33—72
|Juan Salama Monsalve, Spain
|36-36—72
|Matthias Schwab, Austria
|37-35—72
|Richard Sterne, South Africa
|37-35—72
|Danny Willett, England
|38-34—72
|Brandon Wu, United States
|35-37—72
|Thomas Detry, Belgium
|38-35—73
|Gavin Green, Malaysia
|35-38—73
|Benjamin Hebert, France
|39-34—73
|Calum Hill, Scotland
|36-37—73
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-37—73
|Scott Jamieson, Scotland
|37-36—73
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-37—73
|Nathan Kimsey, England
|36-37—73
|Kazuma Kobori, New Zealand
|40-33—73
|Joel Moscatel, Spain
|36-37—73
|Joaquin Niemann, Chile
|35-38—73
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|40-33—73
|Richie Ramsay, Scotland
|36-37—73
|Jason Scrivener, Australia
|36-37—73
|Shubhankar Sharma, India
|37-36—73
|Andy Sullivan, England
|36-37—73
|Ashun Wu, China
|36-37—73
|Matthew Baldwin, England
|39-35—74
|Jannik De Bruyn, Germany
|37-37—74
|Darren Fichardt, South Africa
|37-37—74
|Casey Jarvis, South Africa
|38-36—74
|Alexander Knappe, Germany
|36-38—74
|Jeong-Weon Ko, France
|38-36—74
|Niklas Lemke, Sweden
|39-35—74
|Oliver Lindell, Finland
|36-38—74
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-39—74
|Richard Mansell, England
|38-36—74
|John Parry, England
|39-35—74
|Marcel Schneider, Germany
|40-34—74
|Callum Shinkwin, England
|35-39—74
|Jordan L. Smith, England
|38-36—74
|Clement Sordet, France
|36-38—74
|Martin Trainer, France
|37-37—74
|Thomas Aiken, South Africa
|35-40—75
|Shane Lowry, Ireland
|37-38—75
|Alvaro Morales, Spain
|36-39—75
|Yannik Paul, Germany
|38-37—75
|Connor Syme, Scotland
|39-36—75
|Santiago Tarrio, Spain
|38-37—75
|Dale Whitnell, England
|36-39—75
|Robin Williams, South Africa
|38-37—75
|Hamish Brown, Denmark
|38-38—76
|Laurie Canter, England
|38-38—76
|Sebastian Desoisa, Great Britain
|39-37—76
|Brandon Stone, South Africa
|38-38—76
|Johannes Veerman, United States
|37-39—76
|Manuel Elvira, Spain
|39-38—77
|Ignacio Mateo Fraga, Spain
|38-39—77
|David Ravetto, France
|41-36—77
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-39—77
|Marcus Kinhult, Sweden
|38-40—78
|Conor Purcell, Ireland
|40-41—81
