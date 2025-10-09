Live Radio
Open de Espana presented by Madrid Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 2:14 PM

Thursday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

First Round

Sam Bairstow, England 33-32—65
Ugo Coussaud, France 32-33—65
Frederic Lacroix, France 33-33—66
Marco Penge, England 34-32—66
Bernd Wiesberger, Austria 33-33—66
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-36—67
Dan Bradbury, England 33-34—67
Aaron Cockerill, Canada 34-33—67
Grant Forrest, Scotland 34-33—67
Alexander Levy, France 32-35—67
Joe Dean, England 34-34—68
Nacho Elvira, Spain 33-35—68
Simon Forsstrom, Sweden 34-34—68
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 33-35—68
Ricardo Gouveia, Portugal 34-34—68
Julien Guerrier, France 35-33—68
Francesco Laporta, Italy 34-34—68
Mikael Lindberg, Sweden 34-34—68
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 34-34—68
Thorbjorn Olesen, Denmark 36-32—68
Patrick Reed, United States 35-33—68
Benjamin Schmidt, England 37-31—68
Tom Vaillant, France 35-33—68
Daniel Brown, England 34-35—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-34—69
Martin Couvra, France 35-34—69
Joel Girrbach, Switzerland 36-33—69
Matthew Jordan, England 35-34—69
Zander Lombard, South Africa 34-35—69
Andrea Pavan, Italy 36-33—69
David Puig, Spain 36-33—69
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69
Josele Ballester, Spain 36-34—70
Todd Clements, England 38-32—70
Alejandro Del Rey, Spain 35-35—70
Wenyi Ding, China 36-34—70
Ewen Ferguson, Scotland 37-33—70
Angel Hidalgo, Spain 35-35—70
Daniel Hillier, New Zealand 34-36—70
Ryggs Johnston, United States 35-35—70
Thriston Lawrence, South Africa 36-34—70
Luis Masaveu, Spain 37-33—70
David Micheluzzi, Australia 37-33—70
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70
Jack Senior, England 36-34—70
Andrew Wilson, England 34-36—70
Jeff Winther, Denmark 34-36—70
Sean Crocker, United States 34-37—71
Alex Fitzpatrick, England 34-37—71
Sergio Garcia, Spain 37-34—71
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-33—71
Joakim Lagergren, Sweden 37-34—71
Hao-Tong Li, China 37-34—71
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71
Tom McKibbin, Northern Ireland 37-34—71
Dylan Naidoo, South Africa 36-35—71
Kristoffer Reitan, Norway 39-32—71
Freddy Schott, Germany 35-36—71
Marcel Siem, Germany 34-37—71
Sebastian Soderberg, Sweden 36-35—71
Callum Tarren, England 35-36—71
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-35—72
Jorge Campillo, Spain 37-35—72
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-36—72
Jens Dantorp, Sweden 34-38—72
Ross Fisher, England 37-35—72
Dylan Frittelli, South Africa 37-35—72
Jordan Gumberg, United States 37-35—72
Romain Langasque, France 38-34—72
Pablo Larrazabal, Spain 35-37—72
Guido Migliozzi, Italy 37-35—72
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-36—72
Jon Rahm, Spain 39-33—72
Juan Salama Monsalve, Spain 36-36—72
Matthias Schwab, Austria 37-35—72
Richard Sterne, South Africa 37-35—72
Danny Willett, England 38-34—72
Brandon Wu, United States 35-37—72
Thomas Detry, Belgium 38-35—73
Gavin Green, Malaysia 35-38—73
Benjamin Hebert, France 39-34—73
Calum Hill, Scotland 36-37—73
Rikuya Hoshino, Japan 36-37—73
Scott Jamieson, Scotland 37-36—73
Maximilian Kieffer, Germany 36-37—73
Nathan Kimsey, England 36-37—73
Kazuma Kobori, New Zealand 40-33—73
Joel Moscatel, Spain 36-37—73
Joaquin Niemann, Chile 35-38—73
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 40-33—73
Richie Ramsay, Scotland 36-37—73
Jason Scrivener, Australia 36-37—73
Shubhankar Sharma, India 37-36—73
Andy Sullivan, England 36-37—73
Ashun Wu, China 36-37—73
Matthew Baldwin, England 39-35—74
Jannik De Bruyn, Germany 37-37—74
Darren Fichardt, South Africa 37-37—74
Casey Jarvis, South Africa 38-36—74
Alexander Knappe, Germany 36-38—74
Jeong-Weon Ko, France 38-36—74
Niklas Lemke, Sweden 39-35—74
Oliver Lindell, Finland 36-38—74
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-39—74
Richard Mansell, England 38-36—74
John Parry, England 39-35—74
Marcel Schneider, Germany 40-34—74
Callum Shinkwin, England 35-39—74
Jordan L. Smith, England 38-36—74
Clement Sordet, France 36-38—74
Martin Trainer, France 37-37—74
Thomas Aiken, South Africa 35-40—75
Shane Lowry, Ireland 37-38—75
Alvaro Morales, Spain 36-39—75
Yannik Paul, Germany 38-37—75
Connor Syme, Scotland 39-36—75
Santiago Tarrio, Spain 38-37—75
Dale Whitnell, England 36-39—75
Robin Williams, South Africa 38-37—75
Hamish Brown, Denmark 38-38—76
Laurie Canter, England 38-38—76
Sebastian Desoisa, Great Britain 39-37—76
Brandon Stone, South Africa 38-38—76
Johannes Veerman, United States 37-39—76
Manuel Elvira, Spain 39-38—77
Ignacio Mateo Fraga, Spain 38-39—77
David Ravetto, France 41-36—77
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-39—77
Marcus Kinhult, Sweden 38-40—78
Conor Purcell, Ireland 40-41—81

