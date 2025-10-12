Live Radio
Open de Espana presented by Madrid Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 12:43 PM

Sunday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Marco Penge, England (835), $477,498 66-67-64-72—269
Daniel Brown, England (555), $308,969 69-66-67-67—269
Joel Girrbach, Switzerland (312), $176,955 69-65-67-69—270
Tom McKibbin, Northern Ireland (250), $140,441 71-65-67-69—272
Ugo Coussaud, France (166), $92,972 65-73-66-69—273
Joakim Lagergren, Sweden (166), $92,972 71-64-72-66—273
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (166), $92,972 68-70-67-68—273
Jayden Trey Schaper, South Africa (166), $92,972 69-69-68-67—273
Angel Ayora Fanegas, Spain (89), $49,796 67-69-69-69—274
Alex Fitzpatrick, England (89), $49,796 71-67-68-68—274
Calum Hill, Scotland (89), $49,796 73-69-66-66—274
Alexander Levy, France (89), $49,796 67-68-69-70—274
Thorbjorn Olesen, Denmark (89), $49,796 68-68-68-70—274
Jon Rahm, Spain (89), $49,796 72-66-71-65—274
David Puig, Spain (0), $49,796 69-69-67-69—274
Todd Clements, England (64), $35,812 70-71-68-66—275
Grant Forrest, Scotland (64), $35,812 67-71-66-71—275
Julien Guerrier, France (64), $35,812 68-67-71-69—275
Joost Luiten, Netherlands (64), $35,812 71-66-71-67—275
Patrick Reed, United States (64), $35,812 68-67-67-73—275
Bernd Wiesberger, Austria (64), $35,812 66-69-69-71—275
Jeff Winther, Denmark (57), $31,740 70-64-71-71—276
Daniel Hillier, New Zealand (53), $29,633 70-66-69-72—277
Thriston Lawrence, South Africa (53), $29,633 70-69-67-71—277
John Parry, England (53), $29,633 74-67-66-70—277
Benjamin Schmidt, England (53), $29,633 68-71-72-66—277
Frederic Lacroix, France (48), $26,684 66-72-71-69—278
Oliver Lindell, Finland (48), $26,684 74-67-72-65—278
Darius Van Driel, Netherlands (48), $26,684 69-71-68-70—278
Dan Bradbury, England (42), $23,313 67-69-73-70—279
Aaron Cockerill, Canada (42), $23,313 67-67-74-71—279
Jens Dantorp, Sweden (42), $23,313 72-68-71-68—279
Simon Forsstrom, Sweden (42), $23,313 68-72-71-68—279
Kristoffer Reitan, Norway (42), $23,313 71-67-72-69—279
Thomas Detry, Belgium (38), $19,732 73-67-72-68—280
Nacho Elvira, Spain (38), $19,732 68-71-71-70—280
Ewen Ferguson, Scotland (38), $19,732 70-69-69-72—280
Luis Masaveu, Spain (0), $19,732 70-68-71-71—280
Sergio Garcia, Spain (33), $17,134 71-70-69-71—281
Jacques Kruyswijk, South Africa (33), $17,134 71-70-71-69—281
Marcel Schneider, Germany (33), $17,134 74-66-72-69—281
Tom Vaillant, France (33), $17,134 68-70-70-73—281
Andrew Wilson, England (33), $17,134 70-66-77-68—281
Yannik Paul, Germany (29), $14,887 75-67-68-72—282
Brandon Robinson-Thompson, England (29), $14,887 70-69-73-70—282
Marcel Siem, Germany (29), $14,887 71-69-71-71—282
Sam Bairstow, England (24), $11,797 65-74-70-74—283
Dylan Frittelli, South Africa (24), $11,797 72-70-70-71—283
Matthew Jordan, England (24), $11,797 69-70-74-70—283
Francesco Laporta, Italy (24), $11,797 68-70-73-72—283
Mikael Lindberg, Sweden (24), $11,797 68-70-73-72—283
Jacob Skov Olesen, Denmark (24), $11,797 72-70-71-70—283
Richie Ramsay, Scotland (24), $11,797 73-69-70-71—283
Shubhankar Sharma, India (24), $11,797 73-69-73-68—283
Rafa Cabrera Bello, Spain (16), $8,707 69-69-74-72—284
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (16), $8,707 72-70-75-67—284
Sean Crocker, United States (16), $8,707 71-69-73-71—284
Ryggs Johnston, United States (16), $8,707 70-69-75-70—284
Nathan Kimsey, England (16), $8,707 73-69-73-69—284
Joaquin Niemann, Chile (16), $8,707 73-69-73-69—284
Josele Ballester, Spain (0), $8,707 70-70-73-71—284
Alejandro Del Rey, Spain (14), $7,303 70-72-72-71—285
Ricardo Gouveia, Portugal (14), $7,303 68-73-70-74—285
Jordan L. Smith, England (14), $7,303 74-66-74-71—285
Ross Fisher, England (12), $6,320 72-69-71-74—286
David Micheluzzi, Australia (12), $6,320 70-68-74-74—286
Dale Whitnell, England (12), $6,320 75-67-74-70—286
Brandon Wu, United States (12), $6,320 72-70-71-73—286
Callum Tarren, England (11), $5,618 71-69-74-73—287
Fabrizio Zanotti, Paraguay (10), $5,337 71-70-76-71—288
Joe Dean, England (10), $4,213 68-71-72-78—289
Darren Fichardt, South Africa (9), $4,210 74-66-75-77—292
Jason Scrivener, Australia (9), $4,207 73-69-75-76—293

